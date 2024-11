Feijóo insiste en declarar la Emergencia Nacional aunque evita criticar al Gobierno: "Es hora de arrimar el hombro"

Alberto Núñez Feijóo convocó a la prensa para una declaración institucional, después de la reunión del Comité de Dirección del Partido Popular. La primera tras la DANA. ¿Por respeto o para evitarse líos? Porque todas las dudas quedaron irresueltas Y además, él mismo las alimentó.

El presidente del PP insistió en poner el foco en Pedro Sánchez: "Estamos ante una Emergencia Nacional: "Si esto no lo es, ¿qué lo es?". Aunque dijo que no iba a "caer en nuevas críticas al Gobierno". Eso sí, no aclaró la discordancia entre su insistencia "desde el primer día" en la necesidad de que el Gobierno haga esto, y el empeño de Carlos Mazón en no pedirlo desde la Generalitat.

Feijóo insistió en que su partido, las Comunidades Autónomas que gobierna, las diputaciones y los ayuntamientos populares "han puesto ya todos sus recursos a disposición" de las víctimas y de la Generalitat Valenciana: "No tienen que pedir nada", añadió parafraseando por la opuesta a Sánchez, "ya está a su disposición".

En su discurso, Feijó repartió implícitamente responsabilidades y pidió "unidad para trabajar por las víctimas y la reconstrucción". Además, hizo como que respondía al último ataque del PSOE, que le afea al PP no haber condenado la agresión a Sánchez en Paiporta, razón por la que fue evacuado por su equipo de seguridad.

Aunque, en realidad, lo que dijo fue otra cosa:

No a la violencia ni al relato

"Aunque entendamos la indignación por cinco días esperando ayuda que no llega, la violencia no nos representa, y la rechazamos, ya sea contra los Reyes, contra el presidente del Gobierno o contra el de la Generalitat".

Y efectivamente, no criticó a Sánchez por irse de la zona cero de la Dana y de la indignación. Pero sí elogió a Don Felipe por quedarse, aguantando las "críticas, gritos e indignación" de los valencianos en Paiporta. "Los Reyes sí han estado a la altura", dijo remarcando el sí.

"El Rey ha sabido estar donde hay dolor, poniendo todo a disposición de las víctimas desde el primer día, actuando según su conciencia, y no cuando se lo pidieran, con el ánimo de servir a los españoles antes que a sí mismo"... apuntó para cerrar esta parte de su discurso con otra crítica velada al presidente.

El Comite de Dirección del PP guarda un minuto de silencio, este lunes, por ls víctimas de la DANA. Tarek

Aunque, en realidad, Feijóo hizo equilibrismos, y de ahí que no quisiera preguntas que lo empujaran a dar más detalles.

Equilibró porque tuvo insinuaciones para todos. E hizo equilibrios para poder arremeter contra Sánchez diciendo que no lo hacía, y para poder criticar a Mazón, haciendo como que lo defendía.

Porque el presidente valenciano no quedó libre de sugerencias.

A Feijóo se le ve clara su insatisfacción, y la de la dirección del PP, cuando insiste en que Sánchez "declare la Emergencia Nacional". Porque esto le quitaría el mando al presidente autonómico, y Mazón hasta ahora se ha negado a aceptarlo. Pero más crítica al compañero valenciano se añadió luego en esa referencia a "se entiende la frustración por estar esperando cinco días una ayuda que no llega".

Es más, en ese punto, y utilizando a los Monarcas como ejemplo, Feijóo introdujo el argumento en el que se empeña estos días, impuesto en el PP con más o menos éxito: "No vamos a criticar al Gobierno, no merece la pena", afirmó, "es la hora de arrimar el hombro y de que los políticos estén a la altura del pueblo, de cuya desafección soy muy consciente".

Y aunque recordó que, evidentemente, sus "distancias" con el presidente del Gobierno "son muchas y no se han acercado en estos días", repartió culpas para todos. La polémica política, dijo, "hace perder energías ante lo importante, que son las víctimas, los desaparecidos, sus familias y aquellos que han perdido su sustento y modo de vida".

Según Feijóo, "basta ya de tanto con la realidad que tenemos por delante".

No preguntas, no respuestas

Y es que la bronca social vivida este domingo en Paiporta, con la visita de los Reyes, junto a Sánchez y Mazón, ya se ha convertido en abierta guerra política entre el Gobierno de España y el de la Comunidad Valenciana. ¿Quién dice la verdad, Carlos Mazón o el Ministerio de Transición Ecológica?

¿La Generalitat envió su mensaje a las 20.11 horas del martes cuando, sin duda, ya era tarde porque la Confederación Hidrográfica del Júcar había levantado su alerta o ese tipo de organismos "no emiten ni, por tanto, levantan alertas"?

¿La UME se debe autogestionar y reforzarse sin necesidad de petición administrativa, una vez solicitada, como afirma el presidente de la Generalitat o es el Gobierno autonómico el que tiene que pedir los refuerzos?

Y sobre todo, ¿por qué todo está funcionando mucho peor de lo que se podría esperar de la cuarta economía del euro? Y si hay responsabilidades del Gobierno de la nación, ¿por qué el PP las desliza en privado, fuera de micrófonos, y no dice en público que el Gobierno mandó al Ejército "inmediatamente" a Marruecos tras el terremoto, pero no a comarcas afectadas en Valencia?

Todas esas preguntas (y muchas más) se quedaron sin contestar en la sede del PP, donde Feijóo apareció vestido de negro, compungido y se fue sin más que dar las gracias a la prensa por haber acudido a dar fe de su discurso.

Los populares llevan días explicando en privado que "el que quiera bronca partidista, del PP no la va a tener". Que Feijóo ha ordenado no criticar a Sánchez y limitarse a trabajar por las víctimas de la DANA en Valencia. Su Twitter, hoy, es una sucesión de informaciones de alerta, como si fuese el de Protección Civil. Y "así seguiremos, mientras sea necesario, a la altura de lo que se espera de nosotros".

¿Y Mazón? El entorno de Feijóo explica que aquel jueves en que viajó a las zonas afectadas en Valencia, y todos los medios entendieron que atacaba a la AEMET y al Gobierno, sólo quería parar golpes. Es decir, "rehuir la batalla", dar imagen de "institucional", porque "eso es lo que se espera del Partido Popular". Pero nadie lo vio así.

Y la falta de respuestas en la sede nacional de Génova, después de la primera reunión del Comité de Dirección tras el paso de la DANA, no ayuda a creer otras de las declaraciones en privado de un portavoz de Feijóo: "Nosotros no hacemos política de Twitter, así que no tuiteamos para protegernos".

Porque el silencio del PP en redes y la negativa a responder preguntas de Feijóo ante la prensa dejan también sin respuesta cuestiones como ¿qué opinan de la evidentemente deficiente organización de la visita de los Reyes a Paiporta?

Y sobre todo: ¿Las críticas indirectas, sugeridas en esta declaración institucional, son aplicables a Mazón? ¿Ha llamado usted a su subordinado, compañero y presidente de la Comunidad Valenciana? Si para usted está tan claro "desde el primer día" que "hay que declarar la Emergencia Nacional", ¿por qué no lo hace Mazón?