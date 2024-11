Mazón anuncia la creación de una comisión de investigación: "No voy a eludir ninguna responsabilidad"

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha iniciado su intervención en las Cortes Valencianas anunciando una comisión de investigación y que liderará el plan de recuperación tras el paso de la devastadora DANA el pasado 29 de octubre.

"No voy a eludir ninguna responsabilidad", ha insistido el presidente durante su discurso. Sus primeras palabras han sido para dar "el pésame y el recuerdo para los familiares de las víctimas mortales y desaparecidos por la peor riada que se ha padecido en España desde el año 1962, y una de las peores catástrofes de Europa".

Por ello, Mazón ha confirmado que el grupo parlamentario popular de las Cortes Valencianas solicitará la creación de una comisión de investigación y ha solicitado que el Congreso de los Diputados también investigue los posibles fallos de las administraciones.

"No voy a negar fallos, ni seria útil porque implicaría que no hemos aprendido nada", ha manifestado. Al respecto, Mazón ha reconocido que "necesitamos respuestas sobre lo que ocurrió y por qué".

El presidente valenciano está detallando los avisos que emitió la Generalitat Valenciana los días previos a la DANA y la jornada del 29 de octubre. En este sentido, se ha preguntado "si era adecuado y prudente contar con solo un sensor en todo el barranco del Poyo, si todos los protocolos de alerta eran posible corregir un solo fallo humano".

El jefe del Consell ha asegurado "que disponía de suficiente información" para "tomar decisiones" y ha defendido que Emergencias no desactivó la alerta hidrográfica. Según ha subrayado, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) estuvo dos horas sin enviar información al servicio de Emergencias, justo cuando se produce la gran riada en L'Horta Sud.

Comparecencia voluntaria

Mazón comparece finalmente este viernes en el Parlamento valenciano, un día después de lo previsto a causa de la alerta por lluvias, para explicar la gestión de la DANA del pasado 29 de octubre, que, por el momento, ha dejado un balance de 216 fallecidos, más de 70 localidades arrasadas y daños materiales multimillonarios.

La intervención de Mazón, que llega 17 días después de la catástrofe y tras casi una semana desde la manifestación de 130.000 personas que exigió su dimisión, está rodeada de una gran expectación mediática, política y ciudadana.

De hecho, en el parlamento valenciano se han reforzado desde primera hora las medidas de seguridad y organización de prensa ante la cantidad de medios de comunicación que asistirán.

El pleno monográfico empezó a las 11.30 horas. Se prevé una sesión tensa y larga, ya que Mazón dispone de tres intervenciones sin límite de tiempo y tanto la oposición (PSPV, Compromís y Vox) como el PP de dos turnos de 15 minutos por grupo cada uno.

Mazón explicó los motivos del envío de la alerta masiva a los teléfonos móviles de la población pasadas las 20 horas de aquel día, cuando el agua ya había inundado las zonas afectadas.

Además, ofreció la información de la que disponía el Consell por parte de organismos como la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) o la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La oposición

Entre los grupos de la oposición, el PSOE anunció estos días que quiere que la comparecencia sirva para que Mazón "asuma su responsabilidad" y explique a los valencianos "qué era más importante que estar en la emergencia".

No obstante, no pretende "un pleno de crispación, sino de unidad", y puntualiza que esta unidad "no será un cheque en blanco".

Compromís irá más allá y, al igual que en los últimos días, exigirá la dimisión de Mazón, al considerar que no puede seguir "ni un minuto más" al frente de la reconstrucción.

Un técnico de Les Corts ajuste de reloj del hemiciclo momentos antes del pleno de este viernes en el que el president de la Generalitat comparece para explicar la gestión de la DANA. Efe / Ana Escobar

Para ello, no quiere "no desviar el foco" de cuál fue su responsabilidad el 29 de octubre y le reclamará respuestas de "dónde estaba" ese día y por qué envió tan tarde la alarma.

Por su parte, Vox, socios del PP hasta el pasado mes de julio, considera que Mazón "tiene que dar muchas explicaciones, reconocer muchos errores y asumir todas las responsabilidades por la incompetencia" y le exigirá que "rectifique 180 grados" su gestión "incompetente y nefasta".

También pretende denunciar la "conducta criminal" del Gobierno y del presidente Pedro Sánchez, al que acusa de haber "traicionado y abandonado a los valencianos".