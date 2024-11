Cuerpo anuncia que redirigirá parte de los fondos Next Gen a la reconstrucción de Valencia tras la DANA

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha anunciado este martes que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende dirigir una parte de los fondos Next Generation que todavía no se han utilizado para la reconstrucción de Valencia tras la DANA y que cuenta para ello con el visto bueno de Bruselas. Cuerpo sostiene que todavía es pronto para concretar la cifra de fondos que se reasignaría a las inundaciones, pero ha avanzado que su intención es añadir al plan de recuperación un nuevo capítulo consagrado específicamente a Valencia que se remitirá a la Comisión antes de fin de año.

Cuerpo ha realizado una vista de trabajo a la capital belga para explorar todos los instrumentos europeos disponibles para la respuesta a la DANA. Allí se ha reunido con los comisarios responsables de Política Regional, Elisa Ferreira; Presupuestos, Johannes Hahn; y con el vicepresidente responsable de Asuntos Económicos, Valdis Dombrovskis.

"Vamos a activar todos los mecanismos de solidaridad europeos que están a nuestro alcance, que están a nuestra disposición", ha subrayado el ministro de Economía Europea. Las ayudas europeas se sumarán al paquete inicial por valor de 14.400 millones de fondos nacionales que ya ha aprobado el Gobierno en las dos últimas semanas, y que según ha dicho no será el último.

En este sentido, Cuerpo ha vuelto a defender que es "muy importante" que se aprueben los Presupuestos para 2025 con el fin de que "incluyan de manera visible cuál es la instrumentación de este apoyo a medio plazo que va a seguir teniendo la zona afectada". "Esperamos que pueda haber apoyo suficiente y que estos Presupuestos puedan salir", ha dicho.

La primera ayuda europea que solicitará el Gobierno de Sánchez es la del Fondo de Solidaridad, que está pensado específicamente para responder a catástrofes naturales, pero cuya dotación es limitada: 1.144 millones de euros al año. Cuerpo ha explicado que el paso previo es realizar una evaluación completa de todos los daños provocados por la DANA, algo en lo que ya se está trabajando. El plazo para presentar la petición es de 12 semanas, pero el ministro de Economía confía en "acortarlo al máximo".

En cuanto al plan de recuperación Next Gen, Cuerpo ha explicado que no se trata de dinero nuevo, sino de "reasignar fondos que no están usados todavía hacia estos objetivos prioritarios de reconstrucción de las zonas afectadas". "Esperamos tener sobre la mesa antes de final de año esa propuesta de modificación de la adenda para incluir un vector específico para Valencia", ha relatado.

El ministro Carlos Cuerpo, durante su reunión de este viernes con la comisaria de Política Regional, Elisa Ferreira Comisión Europea

"Ahora estamos viendo dos elementos que son fundamentales. Primero, cuánto dinero puede recanalizarse de los fondos que todavía no se han recanalizado. Y luego haciendo una lista de esos proyectos prioritarios, de cuál debería ser esa agenda específica para la modernización y el relanzamiento de Valencia", ha señalado Cuerpo, que asegura que la adenda se negociará con el Gobierno regional de Carlos Mazón, así como patronal, sindicatos y municipios.

Finalmente, el Gobierno de Sánchez ha planteado a la Comisión redirigir también parte de los fondos de cohesión adjudicados a nuestro país a la reconstrucción de Valencia. Para ello, Cuerpo ha reclamado a la Eurocámara y a los Gobiernos que aceleren la aprobación de una reforma legal que permitiría un pago adelantado de las ayudas en cuestión y que el dinero europeo pueda utilizarse sin necesidad de cofinanciación nacional.

En todo caso, el ministro de Economía ha destacado que las ayudas a la reconstrucción de Valencia tras la DANA no computarán para el procedimiento sancionador por déficit excesivo de la UE, ya que se consideran como un gasto puntual y extraordinario. Una interpretación que comparte también la Comisión Europea.