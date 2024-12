Spotify Wrapped 2024 ya está disponible en España: cómo ver las canciones que más has escuchado a lo largo de este año

Parece mentira, pero ya estamos en el último mes del año. Y como es habitual, es el momento de las tradiciones que llevamos años celebrando de manera religiosa; el momento en el que compartimos nuestros recuerdos con nuestros seres queridos y amigos, el momento en el que echamos la vista atrás para poder mirar hacia delante. Hablamos, por supuesto, del Spotify Wrapped.

Aunque pueda parecer que estamos de broma, en realidad el Spotify Wrapped parece casi tan esperado como las propias fiestas de Navidad; un mero vistazo a las redes sociales es suficiente para darse cuenta de lo esperado que ha sido el Spotify Wrapped 2024, con los usuarios incluso pidiendo acceso anticipado a la compañía. Las rivales se han aprovechado de esto, con YouTube Music publicando su resumen anual hace unas semanas, e incluso Apple Music adelantándose a Spotify.

Pero el momento de la verdad ha llegado. El Spotify Wrapped 2024 acaba de ser lanzado en España y el resto del mundo, y no va a dejar indiferente a nadie. Como es habitual, este es un resumen personalizado para cada usuario, con las canciones que más ha escuchado a lo largo del año, además de los artistas que más tiempo han acaparado. La gracia del Wrapped siempre ha estado en la personalización, y este año también tenemos un resumen generado para cada persona, en la que se detallan nuestras costumbres usando la app.

Para usar el Spotify Wrapped 2024, sólo tenemos que tener una cuenta en Spotify que hayamos usado durante la suficiente cantidad de horas como para que la app pueda registrar nuestras reproducciones; pero incluso si no usamos mucho la app, debería funcionar. Además, es recomendable actualizar la app de Spotify a la última versión disponible en nuestro móvil. Spotify Wrapped sólo está disponible en dispositivos móviles, y no es accesible desde la app de escritorio para Windows o Mac. No hace falta tener Spotify Premium para acceder al Wrapped.

Spotify Wrapped aparecerá a partir de hoy en la app, sólo con entrar con nuestra cuenta; si no lo encontramos, probablemente estará en una de las secciones personalizadas. Además de la experiencia Wrapped, Spotify también creará automáticamente unas listas de reproducción personalizadas, con las canciones más escuchadas a lo largo del año. También podemos entrar en la página de Spotify Wrapped y escanear el código QR con nuestro móvil.

Coincidiendo con el Wrapped, Spotify ha anunciado las canciones, artistas y podcasts más escuchados del 2024. Por segundo año consecutivo, la estrella es Taylor Swift, la popular artista vuelve a ser la más escuchada en todo el mundo durante el 2024, después de conseguir el trono en el 2023.

La clave de este éxito se encuentra en la gira "The Eras Tour" y el lanzamiento de un nuevo álbum, "1989 (Taylor's Version)" disponible en Spotify, que han fomentado las reproducciones. Además, Taylor también se lleva el premio de álbum más escuchado del 2024 a nivel global, con "THE TORTURED POETS DEPARTMENT: THE ANTHOLOGY". Taylor es acompañada en segunda posición por The Weeknd y en tercera posición por el puertorriqueño Bad Bunny; por último, Drake y Billie Eilish completan el Top 5 de artistas más escuchados. Pese a esto, la canción más reproducida del 2024 no es de ninguno de estos artistas, sino de Sabrina Carpenter, con su éxito "Espresso".

Adrián Raya | Spotify El Androide Libre

En España, los artistas de habla hispana son los dominantes, en comparación con los más escuchados a nivel global. El artista más escuchado en España es Myke Towers, acompañado por Bad Bunny, que en esta ocasión no ha podido revalidar su primera posición en el 2022 y el 2023. Feid completa el podio. En cuanto a artistas nacionales, SAIKO, Quevedo y JC Reyes han entrado en el Top 10 de los más escuchados. En lo que respecta a las artistas femeninas, KAROL G ha dominado la lista por segundo año consecutivo, además de lanzar la canción más escuchada en España, "Si Antes Te Hubiera Conocido". La acompañan Taylor Swift, Lola Indigo, Bad Gyal, y Aitana en el Top 5.

Por último, los podcasts tienen una gran importancia para Spotify; la compañía afirma que el consumo de podcasts ha aumentado un 30% en España a lo largo del último año. Por eso, ha compartido también la lista de los podcasts más escuchados, donde destaca "The Wild Project" de Jordi Wild, seguido de "El Podcast de Marian Rojas Estapé" y "Nadie Sabe Nada" de Andreu Buenafuente y Berto Romero.