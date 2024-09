El Pixel 8a es uno de los mejores móviles que puedes comprar: el gran chollo de Google que arrasará en España

En España el precio de los productos siempre ha sido un factor determinante en su éxito. Eso no quiere decir que siempre triunfen las propuestas más baratas, pero sí que no somos un país en el que los objetos caros acaben siendo los más vendidos, en parte por el poder adquisitivo comparado con otros estados.

En el sector de la telefonía móvil eso no es una excepción, por mucho que el precio medio de los móviles esté actualmente rondando los 500 euros. Eso es así porque los modelos de más de 1.000 euros distorsionan la media, y al final la mayoría de personas optan por modelos de entre 300 y 400 euros, quizás un poco más.

Y es en ese rango de precio donde están algunas de las propuestas más interesantes. Un buen ejemplo es el Pixel 8a, un móvil que pudimos analizar hace unas semanas y que se posiciona como el dispositivo perfecto para la mayoría de usuarios, por su cámara y autonomía. El precio original para el modelo de 128 GB es de 549 euros, pero actualmente se puede comprar por 449 euros en Amazon. Este ahorro de 100 euros es incluso mayor en el modelo de 256 GB, que pasa de 609 a 499 euros.

Google Pixel 8a Chema Flores El Androide Libre

Este terminal destaca sobre todo por su cámara. Se trata de una de las mejores de su categoría, con el único inconveniente de no incluir un zoom óptico. Pero la verdad es que el perfil de usuario de este móvil no suele valorar esa inclusión, sobre todo teniendo un zoom digital de alta calidad como el que nos da Google en este modelo. También se ha mejorado notablemente la pantalla, que alcanza los 120 Hz de tasa de refresco y, además, mejora el brillo.

Además, la autonomía no es un problema, y puede aguantar perfectamente el día entero. Por si eso no fuera poco, aunque su carga rápida no es especialmente rápida, sí que incluye carga inalámbrica, una rara avis en esta categoría. Por supuesto, tanto la pantalla como la potencia son más que suficientes para el uso normal e incluso para la mayoría de juegos.

Pixel 7a Álvarez del Vayo El Androide Libre

Y si el precio nos resulta algo alto, pese a estar muy rebajado, siempre queda la opción de comprar su antecesor, el Pixel 7a, que mantiene la mayoría de las ventajas de este modelo pero con un precio sustancialmente inferior. La versión de 128 GB cuesta 379 euros, siendo la única opción disponible.