Kylie Minogue, Pulp, Bad Gyal, Nathy Peluso y Raye, primeras confirmaciones de Bilbao BBK Live 2025

El festival Bilbao BBK Live, que celebrará su edición de 2025 los días 10, 11 y 12 de julio, ha anunciado este miércoles las primeras confirmaciones de su cartel. Entre los nombres destaca el de la diva australiana del pop mundial Kylie Minogue, que acaba de publicar su 17.º álbum de estudio, Tension II, y ha sido distinguida este año con varios premios en reconocimiento a su trayectoria, que abarca tres décadas y numerosos éxitos.

También estará en Bilbao la veterana banda británica Pulp, liderada por Jarvis Cocker. Fundada en Sheffield a finales de los 70, fueron uno de los pilares del britpop durante la década de 1990.

También figura Bad Gyal, la cantante catalana de reguetón y dancehall que se ha convertido en una estrella mundial y acaba de triunfar con una película documental sobre su figura, que ha sido prorrogada en la cartelera de los cines donde se proyectaba.

El británico Michael Kiwanuka, con su mezcla de soul y folk, también actuará en el festival bilbaíno, como su compatriota Raye, que se ha convertido en el último año en una destacada figura internacional y fue la gran triunfadora de los últimos Brit Awards gracias a su disco My 21st Century Blues y su fusión de R&B, soul y dance. En BBK Live podrá quitarse la espinita de la cancelación de su concierto en Kalorama Madrid por culpa de la lluvia.

La hispanoargentina Nathy Peluso, galardonada en noviembre con tres Latin Grammy, también aparece entre las primeras confirmaciones del cartel. Del panorama nacional también figuran Carolina Durante, Amaia, Judeline, Baiuca, Hidrogenesse y Cala Vento, entre otros.

Los argentinos Ca7riel y Paco Amoroso también han sido fichados por BBK Live, tras la fama adquirida gracias a su excelente actuación en Tiny Desk, los conciertos de pequeño formato publicados en YouTube por PBS, la radio pública estadounidense.

En el campo de la electrónica destacan las confirmaciones de los Orbital, pioneros de la escena de los años 90; BICEP, con su nueva sesión audiovisual Chroma; The Blessed Madonna, reina actual del house más festivo, que presentará We Still Believe, una celebración de la cultura queer; y el dúo francés Polo & Pan, con su minimalismo de aire tropical.

Cartel provisional del festival Bilbao BBK Live 2025 publicado este miércoles

Completan esta primera oleada de nombres el salvaje punk-rock de los australianos Amyl and The Sniffers (a quienes pudimos ver en el último Mad Cool), el pop alternativo de Japanese Breakfast y el pop electrónico de los franceses L'Impératrice.

Entradas

La preventa exclusiva para asistentes de otras ediciones arranca este jueves, 5 de diciembre, a un precio de 135 euros más gastos. El Bono Fan, para quienes se registren en la web del festival, comenzará a venderse el 9 de diciembre a 145 euros más gastos; y la venta general, a 150 euros más gastos, estará a la venta a partir del 11 de diciembre a las 12 horas. El acceso al camping tiene un coste de 30 euros más gastos.