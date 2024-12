Descubrimos el lado íntimo de Lalachus, pareja de Broncano en las Campanadas: familia "encantadora" y planes de boda

El pasado miércoles, 11 de diciembre, David Broncano (39 años) presentó a Lalachus (34) como pareja de Campanadas. La noticia se conoció el día 5, pero no fue hasta esta semana cuando RTVE lo hizo público. El presentador y la colaboradora despedirán el año en la cadena pública.

"Pido un aplauso para la presentadora de las Campanadas de Televisión Española", exclamó Broncano antes de dar paso a su compañera. "Estoy bastante emocionada", confesó ella, que en los últimos días, tras filtrarse la información, ha copado el foco en las redes. Lalachus ha recibido feroces críticas por su apariencia física y sobre ello, en tono de humor, se pronunció en La Revuelta.

Tras su presentación oficial como presentadora de las Camapanadas, comentó: "Demasiado preocupada está la gente que dice que a lo mejor se va a caer el balcón por mi peso". En la misma línea, añadió: "Ha habido polémica, la gente muy preocupada por mi salud... Estoy súper contenta, muy agradecida". Con un contundente mensaje final, dejó claro que ninguna crítica condicionará el gran momento que vive: "No hay ni habrá nadie en el santo mundo que pueda quitarme un mínimo de ilusión y de que no me merezca estar con este caballero, presentando las Campanadas en Televisión Española".

Lalachus y David Broncano presentarán las Campanadas de RTVE este año RTVE

Dar la bienvenida al 2025 desde la Puerta del Sol supone un hito para la de Fuenlabrada. Una gran oportunidad que llega cuatro años después de hacerse viral en redes sociales.

Laura Yuste Vélez -su nombre de pila- estudió Comunicación Audiovisual y es una fiel defensora del humor. Se dedica a ello desde hace varios años, pero antes fue recepcionista de una escuela de formación y administrativa de una constructora. En ese momento hizo un cameo en la serie Veneno, de los Javis.

La popularidad de la comediante, no obstante, se produjo casi a la par. Fue en redes sociales y en época de pandemia. Con un contenido auténtico y en clave de humor, comenzó a hacerse un nombre. Hoy, sigue siendo una de sus principales ventanas profesionales y un medio que permite, de cierta manera, conocer cómo es en las distancias cortas. En su Instagram, Lalachus da alguna pincelada de su parcela personal. Su madre o su futuro marido se han convertido en figuras recurrentes de su feed de Instagram.

Según conoce EL ESPAÑOL, Lala es de Fuenlabrada, pero tiene raíces manchegas. De acuerdo con la información que maneja este medio, sus padres se mudaron a Madrid después de contraer matrimonio. Su progenitor, Alfonso, es de Corral de Almaguer. Hace un tiempo, se quedó en silla de ruedas tras sufrir un contratiempo de salud. Su madre, Rufina, es de Lillo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lalachus3 (@lalachus3)

La colaboradora también tiene una hermana mayor, madre de dos niños de los que también suele hablar en sus canales sociales. Aseguran a este periódico que la familia de Lalachus es "encantadora".

Su pareja, Manuel, tiene un perfil discreto. Aunque ella ha expuesto algunas imágenes en redes, él prefiere mantener sus cuentas en el anonimato. Según deslizan a este medio, es su novio de toda la vida y, tal y como ha contado la cómica, están prometidos. Eso sí, de planes de boda no se ha hecho eco.

La pedida de mano fue accidentada, tal y como reveló en su día en La Resistencia. Tras cenar rabo de toro en un exclusivo hotel, la situación se tornó tensa. "Eso es una cosa que se te pone y luego estás trompeteando toda la noche. Estábamos empachados, pero teníamos que remontar. Queríamos irnos a dormir, pero aprovechamos el jacuzzi", que acabó rebosando en jabón. Llegado el momento, siguieron los imprevistos. "Se rompió el culo literal, rotura de coxis. Los alaridos que pegó ese muchacho... Que nadie se extrañó en ese only adults, porque cada uno...", contó Lalachus en el anterior formato de David Broncano.

A día de hoy sigue sumando experiencia con el cómico. Están juntos en La Revuelta y se encuentran en plena cuenta atrás para debutar en las Campanadas de la cadena pública. En paralelo presenta con Bertus el show K decirte k no sepas, un viaje al pasado para analizar los hitos más importantes de la historia milenial, de la que ella es fiel defensora.

En el ámbito profesional, Lalachus también se ha convertido en colaboradora habitual del podcast Estirando el chicle. En los últimos tiempos también ha estado en Cuerpos Especiales, de Europa FM, y fue una de las madrinas del Grand Prix del verano. Para su ilusionante y esperado debut en las Campanadas solo quedan 17 días.