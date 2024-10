Jesús Ortiz, el padre de Letizia, denuncia, muy enfadado, que unos "chorizos digitales" han intentado estafarle dinero

Jesús Ortiz Álvarez (74 años), el padre de la reina Letizia (52), ha estallado, este jueves, 24 de octubre, en su red social X, anteriormente Twitter. El periodista, muy activo en dicha plataforma, donde tan pronto compartir información de actualidad, y opina de la misma, como denuncia injusticias. Ajenas y también propias, como ha ocurrido en esta ocasión.

Jesús Ortiz ha puesto de manifiesto, a través de un furibundo mensaje, que han intentado estafarlo. Una suerte de fraude que le ha llegado en forma de correo electrónico y que, afortunadamente, Ortiz Álvarez ha detectado a tiempo y no se ha dejado sucumbir por el engaño.

"Afortunadamente, los chorizos digitales son mayoritariamente ignorantes en grado supino: esta madrugada me llegó un correo de la 'DGT', 'Ministerio del Interior', 'Gobierno de España', reclamando una deuda por multa de aparcamiento de 35 euros... Imposible ser más estúpidos", ha compartido el abuelo de la princesa de Asturias, Leonor de Borbón (18).

Afortunadamente, los «chorizos» digitales son mayoritariamente ignorantes en grado supino: esta madrugada me llegó un correo de la 'DGT', 'Ministerio de Interior', 'Gobierno de España', reclamando una deuda por multa de aparcamiento de 35€... Imposible ser más estúpidos. — Jesús Ortiz (@JesOrtizAl) October 24, 2024

De momento, los seguidores de Jesús Ortiz no han reaccionado a su mensaje. No es la primera vez que el exmarido de Paloma Rocasolano (72) vuelca en sus redes su descarnada opinión o su malestar. Y planta cara a los haters. El pasado mes de marzo, no se arredró cuando una seguidora de X le espetó públicamente que veía imposible que él hubiera trabajado 50 años.

Conviene recordar que fue en 2021 cuando Ortiz Álvarez anunció su jubilación tras 50 años de experiencia en el mundo del periodismo. El padre de Telma Ortiz (50) hizo pública su decisión a través de una suerte de comunicado: "Bueno: pues ya oficialmente jubilado. Me preguntan que por qué paso a la reserva si estoy bien. Y contesto que porque hay que dejar sitio a los demás".

Jesús Ortiz junto a su exmujer, Paloma Rocasolano, y su nieta Leonor, princesa de Asturias. Gtres

Tras esto, el pasado marzo, una mujer llamada Rosa rescató aquel tuit para, tres años después, replicarle lo que sigue: "¿50 años trabajando? En la partida de su hija Letizia figura usted como estudiante. En la partida de nacimiento de su hija Telma figura como vendedor. No salen 50 años de vida laboral. ¿Y cuándo se hizo usted periodista? ¿O su licenciatura es igual que el doctorado de Sánchez?".

Jesús Ortiz dio su réplica, con total educación: "Cierto: además de colaborar en la radio desde los 18 años, era estudiante. Cierto: además de colaborar en radio y prensa, vendía lo que me pusieran delante. Ahora, cuente usted cómo funcionaban las asignaciones de profesión en los años 60-70. ¿Sería usted de 'sus labores'?".

En esa línea, agregó: "Y, en la partida de nacimiento de sus hijos, ¿cómo la definen? Incluso ni daban opción entonces a que una madre definiese una profesión. Perdóneme, pero corta visión tiene usted de lo que era el pluriempleo en los años 70. Como para preocuparse de lo que dijera el DNI".

Por otro lado, Jesús Ortiz Álvarez es un hombre tremendamente discreto en lo que respecta a su vida privada. Cuando su hija Letizia se enamoró de un por entonces príncipe Felipe, el periodista construyó un cordón sanitario en cuanto a su parcela familiar. Contadísimos son los actos públicos a los que acude y siempre buscando un segundo plano.

Discreto amor

Jesús Ortiz Álvarez junto a su actual pareja, Ana Togores. Gtres

En el plano amoroso, Jesús Ortiz, separado de Paloma Rocasolano, madre de Letizia, mantiene una estable relación con Ana Togores, a la que conoció en 2004. Ambos viven en una residencia a las afueras de Madrid.

Ana Togores, periodista de profesión como su nuera, conoció al padre de la Reina en Estudio de Comunicación, la consultoría fundada por Ladislao Azcona en la que Jesús ha trabajado hasta el último momento. Togores siempre ha ocupado un papel secundario y ha preferido mantenerse en la sombra.

Por su parte, Paloma Rocasolano, madre de Letizia, se mudó a vivir, hace meses, a Los Belones, un pequeño pueblo cerca de Cartagena, en Murcia. Allí, Rocasolano vive feliz, lejos del foco público y la atención mediática que despierta por ser la madre de la reina de España. A su lado, su razón de amor, Marcus Brandler.

La historia de amor de Paloma y Brandler se oficializó en 2022, precisamente en el marco de los Premios Princesa de Asturias, que celebran una nueva edición este inminente viernes, 25 de octubre. Entonces, hace dos años, la dupla actuó con discreción y evitó sentarse próxima para evitar ser fotografiada.