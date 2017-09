Carlos Baute, de triunfar con Marta Sánchez a ser azote de Nicolás Maduro

Después de una exitosa primera edición en la que se coronó como vencedor el actor Miguel Ángel Muñoz, este martes MasterChef Celebrity regresa a La 1 de TVE con una segunda edición que contará con 12 concursantes. Todos ellos tendrán que enfrentarse a las duras pruebas que Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz les tienen preparadas.

Desde JALEOS hemos querido ir dando a conocer uno a uno a las celebrities que se atreverán a concursar en uno de los talent show de cocina más duro de la televisión y entre los que se encuentran los actores Bibiana Fernández, Pepón Nieto, Marina San José, Anabel Alonso y Patricia Montero; los cómicos Silvia Abril, Edu Soto y José Corbacho; el modelo Juan Betancourt; la presentadora de televisión Usun Yoon, el triple medallista olímpico y Policía Nacional Saúl Craviotto y el cantante y compositor Carlos Baute.

Carlos Baute

Nacido en Venezuela hace 46 años, Carlos Baute empezó a hacerse famoso en nuestro país allá por el año 200 gracias a su cuarto álbum como solista Dame de Eso y canciones como Angelito o Mi medicina.

Aquello le abrió las puertas de la industria discográfica española, donde ha conseguido certificaciones de Discos de Oro y Platino y nominaciones a los Premios Ondas, los Premios Amigo o los Premios de la Música. También le abrió las puertas de la televisión, donde llegó a hacer algún que otro cameo en series de televisión como ¡Ala… Dina! o Mis adorables vecinos.

Ya en 2008, el cantante consiguió una de las canciones más vendidas de la historia de España junto a Marta Sánchez y su Colgando en tus manos. El tema sonó hasta la saciedad, se realizaron cientos de parodias y en YouTube consiguieron más de 200 millones de visitas, obtenido en 10 ocasiones el Disco de platino.

Carlos Baute y Marta Sánchez.

Sin embargo, aquel éxito también llevó a Baute y Sánchez a una ruptura de su relación personal por problemas económicos con el reparto de los beneficios.“Creo que me llegaron como unos 6.000 euros por cantarlo. Un día digo: Pues esto es muy raro, no me encaja y se me ocurre pedir el contrato. Entonces la respuesta fue: Mejor estate calladita”, confesó Marta en Viajando con Chester.

Unas palabras que no gustaron nada al venezolano, que respondió a la cantante de Desesperada mostrándose "muy sorprendido por sus injustas, desacertadas y hasta ofensivas palabras".

Más tarde ambos resolvieron el conflicto explicando que el culpable del mal reparto de los beneficios del single había sido el representante de la cantante. "Tuve un manager que nos robó a muchos artistas, Tibu, que estuvo en la cárcel después, el gestionó esta colaboración y en ella empezaron a verse unos problemas económicos bastante lamentables y notables”.

Carlos Baute y su mujer Astrid.

En lo que se refiere a lo personal, Baute pasó por la vicaría en 2011 con la modelo venezolana Astrid Klisans Vitons, con la que tiene un hijo llamado Markuss nacido en julio 2016.

Durante los últimos tiempos, Baute también se ha convertido en voz de los desfavorecidos en su país y ha participado en tertulias para denunciar la situación política de Venezuela. “Maduro es un insensato, un inculto, un corrupto y un asesino”, dijo recientemente.