Juan Betancourt, de jugar al fútbol descalzo a desfilar con zapatos de 3.000 €

Después de una exitosa primera edición en la que se coronó como vencedor el actor Miguel Ángel Muñoz, este martes MasterChef Celebrity regresa a La 1 de TVE con una segunda edición que contará con 12 concursantes. Todos ellos tendrán que enfrentarse a las duras pruebas que Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz les tienen preparadas.

Desde JALEOS hemos querido ir dando a conocer uno a uno a las celebrities que se atreverán a concursar en uno de los talent show de cocina más duro de la televisión y entre los que se encuentran los actores Bibiana Fernández, Pepón Nieto, Marina San José, Anabel Alonso y Patricia Montero; los cómicos Silvia Abril, Edu Soto y José Corbacho; el modelo Juan Betancourt; la presentadora de televisión Usun Yoon, el triple medallista olímpico y Policía Nacional Saúl Craviotto y el cantante y compositor Carlos Baute.

Juan Betancourt

Cubano de nacimiento, Betancourt hizo las maletas para instalarse en España hace ya nueve años. Fue entonces cuando empezó a hacer sus primeros pinitos como modelo y poco tiempo después saltaba a la fama tras protagonizar una campaña para Tom Ford.

Desde ese momento el modelo vive a medio camino entre España y Nueva York ya que no ha parado de trabajar por todo el mundo, desfilando para las marcas más conocidas internacionalmente como como Giorgio Armani, Jean Paul Gaultier, Victorio & Lucchino, Custo, Desigual o Roberto Verino.

Un éxito que, sin embargo, no se le ha subido a la cabeza. Y es que, como confesaba hace unos meses en una entrevista a ABC, él no olvida sus orígenes y sigue manteniendo sus amistades de la infancia.

“He pasado de jugar al fútbol sin zapatillas porque no teníamos, a caminar por pasarelas con zapatos de 3.000 euros. Son cambios muy bruscos. Esto me ha ayudado mucho a apreciar y cuidar lo que tengo, pero sobre todo a mantenerme como siempre: con mis amigos y mis principios”, explicaba.

Durante los últimos meses, además, el joven ha saltado a las portadas de las revistas por su relación con Rocío Crusset, la hija de Carlos Herrera y Mariló Montero. Aunque no han confirmado su relación, el modelo ya comentó que “obviamente no voy a negar que no pasa nada, pero no tenemos una relación formal”.

Por su parte, Crusset ha dicho que “no lo niego pero no me voy a casar ni estoy enamoradísima ni nada. Poco a poco. Es maravilloso, súper simpático y muy guasón, a quién no le gusta un poquito de guasa”.

Este verano, sin ir más lejos, la pareja ha visitado Cuba, donde ambos han compartido numerosas fotografías en las redes de su viaje aunque en ninguna se han dejado ver juntos.