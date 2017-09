Edu Soto, la versión chef del Neng de Castefa

Edu Soto

Después de una exitosa primera edición en la que se coronó como vencedor el actor Miguel Ángel Muñoz, este martes MasterChef Celebrity regresa a La 1 de TVE con una segunda edición que contará con 12 concursantes. Todos ellos tendrán que enfrentarse a las duras pruebas que Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz les tienen preparadas.

Desde JALEOS hemos querido ir dando a conocer uno a uno a las celebrities que se atreverán a concursar en uno de los talent show de cocina más duro de la televisión y entre los que se encuentran los actores Bibiana Fernández, Pepón Nieto, Marina San José, Anabel Alonso y Patricia Montero; los cómicos Silvia Abril, Edu Soto y José Corbacho; el modelo Juan Betancourt; la presentadora de televisión Usun Yoon, el triple medallista olímpico y Policía Nacional Saúl Craviotto y el cantante y compositor Carlos Baute.

Si Silvia Abril va a poner la nota de humor por parte de las chicas, con permiso de Anabel Alonso; sin ninguna duda Edu Soto la pondrá por parte de los chicos, en este caso con el permiso de su compañero y amigo José Corbacho.

Catalán de corazón murciano, la tierra de su familia, de pequeño soñaba con ser jugador de baloncesto profesional y defender la camiseta del Júver Murcia. Sin embargo, al llegar a a la adolescencia tuvo que tomar una decisión, ya que su altura no se correspondía con las exigencias del baloncesto profesional, y empezó a buscarse la vida en otras cosas. De ahí que decidiera estudiar teatro en una escuela privada.

De la factoría Buenafuente, así como Corbacho y Abril, Soto alcanzó la popularidad a nivel nacional gracias al personaje de El Neng de Castefa en Buenafuente, donde parodiaba a la tribu urbanas de los maquineros y haciendo célebres frases como ¡Qué pasa, Neng!.

Aquel papel le dio la fama, pero también le cerró puertas, como así ha confesado en alguna entrevista. “Me sigue persiguiendo para lo bueno y lo malo. Por un lado, te da el cariño y la popularidad para hacer una serie de trabajos pero, por otro, te cierra la puerta. Lo que más me dolía es que en mi trabajo no vieran más allá, que no te ofrezcan un papel distinto porque te ponen una etiqueta”.

Esas oportunidades, no obstante, le llegaron tanto en cine, teatro o televisión. En la gran pantalla, después de pequeños papeles en Tapas, de Corbacho, o ChuecaTown, le llegó su gran oportunidad con Mortadelo y Filemón: Misión: salvar la tierra, donde interpretó el papel de Mortadelo.

De forma paralela, el actor también probaba suerte en el teatro en obras como Spamalot, La cena de los idiotas, El lindo don Diego, Las amistades peligrosas, The Hole 2 o Cabaret, donde demostró sus dotes para cantar, que después también comprobaría la audiencia gracias a Tu cara me suena.

En televisión, además del talent show de Antena 3, también ha colaborado en Homo Zapping, Saturday Night Live, Me resbala o El Pueblo más divertido y ha presentado en La 1 El árbol de los deseos, también producido por Shine Iberia, la productora de MasterChef Celebrity.