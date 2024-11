Félix Ramiro: "Hago moda de calidad y vestir a un político o a un escritor genera un impacto muy positivo en mi trabajo”

Albert Rivera, José María Almoguera, Antonio José, Irene Villa… son algunos de los rostros conocidos que guardan una estrecha relación de amistad-cliente con Félix Ramiro; sastre desde 1960. Personalidad y carácter son dos de los atributos que han hecho de la sastrería de Félix Ramiro un emblema del diseño de autor nacional desde hace décadas.

Y sobre estos conceptos se extiende el hilo conductor de sus nuevas colecciones; colecciones con la que el diseñador no deja a nadie indiferente a través de prendas únicas de patronaje a medida y un uso magistral del color, demostrando que el universo de la sastrería reinventa sus códigos y normas.

Patrones realizados a mano, cortes asimétricos, superposiciones, fruncidos, grandes trabillas, bolsillos de parche con el toque personal de pespuntes de adorno, con puntadas muy largas y algunas picadas a mano se presentan en una colección donde la mezcla de tejidos y texturas es protagonista.

Lino, algodón, lamé, tafetán, satén de seda, lana fría, tul, encaje y seda, entre otros conforman la propuesta de tejidos de la colección en sus prendas, porque ya no sólo hace alta sastrería. Su firma se reinventa y adapta a los cambios. Así lo cuenta el propio Félix Ramiro en esta íntima entrevista.

¿Cómo comenzó su carrera en el mundo de la sastrería y qué le inspiró a dedicarse a este oficio?

De pequeño tenía al lado de la casa de mis padres el taller de confección de mi tío Dionisio. Cuando llegaba del colegio, me pasaba por allí a curiosear y a jugar, y creo que de ahí surgió mi amor por los tejidos, por los patrones y por la sastrería. Me gustaría hacer hincapié en la diferencia entre sastre y diseñador, ya que me considero ambas. Como diseñador, además de usar la sastrería, utilizo mi creatividad para confeccionar diseños exclusivos.

¿Cuáles han sido los hitos más importantes en su trayectoria profesional?

Han sido muchísimos hitos, destacando varios premios como diseñador y estilista. También un segundo premio nacional en un concurso de jóvenes diseñadores en el cual participaban 1.500 participantes. Y sobre todo, y más importante para mí, desde hace ya casi 40 años cuento con el reconocimiento de miles de familias que apuestan por nuestros diseños exclusivos para los mejores momentos de su vida.

¿Qué diferencias nota al vestir a sus clientes de toda una vida y a celebridades?

Pues para mí, no hay ninguna diferencia. Una familia anónima nos aporta la posibilidad de expandir la marca, las ventas y la facturación. Y las celebridades nos dan una visibilidad a la marca que nos viene muy bien. Ambas son importantes, pero lógicamente nosotros vivimos de familias anónimas que después de casi 40 años siguen apostando por nuestra marca

¿Podría compartir algunas anécdotas o experiencias memorables al trabajar con figuras públicas? Porque al visitar su sastrería, vemos que está llena de fotografías con ilustres personalidades nacionales e internacionales…

Existen miles de historias trabajando tanto con figuras públicas como privadas. Por ejemplo, hace muchos años un político, cuya identidad no revelaré, se hizo un traje en mi tienda. Nos llamó diciendo que se le había roto la chaqueta. Al revisar, descubrimos que el único problema era que el bolsillo llevaba una puntada de seguridad para evitar que se abriera y se deformara. Como él no lo sabía, tiró del bolsillo, causando que se rompiera toda la parte delantera de la chaqueta. Otro caso fue en la boda de Luis Rollán. Olvidamos los pañuelos de bolsillo, así que improvisé unos diez minutos usando servilletas, y nadie notó la diferencia. O en otras ocasiones, justo antes del concierto de algún cantante, nos damos cuenta de que la bomber está en la planta baja, lo cual nos obliga a hacer maniobras rápidas para poderle vestir a tiempo. Son muchísimas situaciones, pero lo más importante es que la gente siempre se lo toma con filosofía y humor. En todos los casos, hemos sabido resolver la incidencia en el momento.

Con respecto a sus nuevas colecciones, Héroes y Espejos, ¿qué inspiración hay detrás de sus colecciones más recientes, Héroes y Espejos? ¿Cómo describiría la evolución de su estilo a través de estas colecciones?

La colección Héroes está inspirada en los nadadores, quienes, para mí, representan verdaderos héroes. La colección Espejos, que presentamos hace unas semanas, está inspirada en el espejo como elemento simbólico, uno de los objetos más presentes en nuestras vidas. Pasamos gran parte del tiempo frente al espejo, ya sea por la mañana, al mediodía, o al llegar a cualquier lugar. El espejo refleja lo que vemos, pero también muestra aspectos de nosotros mismos que a veces negamos o no queremos aceptar, como una mala cara, las ojeras, o las arrugas que aparecen con el paso del tiempo. Por esta razón, decidí crear la colección Espejos: porque el espejo no solo muestra lo que está en la superficie, sino también aquello que preferimos ignorar. Ese es el concepto detrás de la colección Espejos.

¿Qué hace que su sastrería en el Barrio Salamanca sea única y diferente de otras tiendas de lujo o masculinas de la zona y en Madrid?

En cuanto a nuestra sastrería en el barrio de Salamanca, considero que es un referente de moda masculina, destacando en diseño y exclusividad con prendas y colecciones únicas. Pero, más allá de la calidad de nuestras colecciones, nos distingue nuestra atención al cliente, un nivel de atención que es difícil encontrar en otros lugares. Nuestra dedicación al cliente es total; vivimos y respiramos este compromiso. Es una parte fundamental de nuestra esencia y nuestra forma de entender la sastrería.

¿Cómo ha influido la ubicación en este prestigioso barrio en su negocio y en el perfil de sus clientes?

La ubicación de nuestra sastrería en el barrio de Salamanca es excelente. Se trata de un barrio muy tranquilo que, a pesar de la creciente cantidad de coches, ofrece buenas opciones de aparcamiento y facilidades para caminar. Afortunadamente, tenemos la suerte de estar en un lugar donde acude gente de todo el mundo, lo que aumenta nuestra visibilidad. Esta ubicación estratégica contribuye a que la marca sea reconocida a nivel mundial.

¿Cómo ha influido en su carrera el hecho de vestir a personalidades reconocidas en el ámbito público?

Influye significativamente en nuestra carrera el hecho de vestir a personas reconocidas en el ámbito público, ya que esto nos brinda una mayor visibilidad. Cuando un deportista, político, escritor, actor o cantante aparece en revistas, periódicos, internet, televisión o radio mencionando que está vestido por Félix Ramiro, esto tiene un impacto positivo en nuestra marca. Sin duda, toda esta exposición es muy beneficiosa para nosotros

¿Qué importancia cree que tiene la imagen personal para los famosos y cómo contribuye su trabajo a potenciarla?

La imagen personal para los famosos, creo que es fundamental tanto para Félix Ramiro como para ellos mismos. Las figuras públicas, al asistir a eventos, presentaciones de discos o libros, conferencias o photocalls, buscan una seguridad que es invaluable: la certeza de que, al vestir un diseño de Félix Ramiro, nadie más llevará el mismo atuendo. Otras marcas ofrecen exclusividad, pero no unicidad. Con ellas, una persona puede encontrar varios trajes o looks, y es posible que alguien más tenga acceso al mismo diseño. Esto puede dar lugar a situaciones incómodas, como que una persona que presenta un disco o un libro se encuentre con alguien en el público vistiendo el mismo traje. Para mí, eso es un gran error en estos entornos. Con Félix Ramiro, ellos tienen la ventaja y la garantía de que su atuendo es exclusivo y único, lo que les permite destacar y evitar coincidencias en momentos tan importantes.

¿Cómo ve la evolución de la moda masculina en los próximos años? ¿Hay alguna tendencia que le entusiasme especialmente?

Respecto a la evolución de la moda masculina, afortunadamente ha experimentado grandes cambios en los últimos años. Existe la idea errónea de que, para ser cercano, un hombre debe evitar el uso de corbata o traje. Sin embargo, la cercanía de una persona no depende de su vestimenta; una persona cercana lo será con camisa, polo, vaqueros o incluso un chándal. Del mismo modo, alguien con una actitud inadecuada seguirá siendo poco presentable, sin importar cómo se vista. La moda actual muestra que cada vez más personas, jóvenes y mayores, se cuidan y mejoran su imagen. De hecho, muchos hombres optan por llevar americanas, trajes e incluso corbatas, aunque la clave está en la libertad de elegir. No es necesario obligar a llevar o quitarse la corbata, sino adaptar la vestimenta al estilo y personalidad de cada individuo. Lo importante es vestir de forma auténtica, sin disfrazarse, pues los disfraces son solo para el carnaval.

¿Y la sastrería?

En cuanto a la sastrería, preveo una evolución muy positiva en los próximos años. Visualizo sastrerías renovadas y una continuidad de la tendencia actual, en la que la sastrería ha vuelto para quedarse. Actualmente, existen sastrerías con una calidad notable en arquitectura, tejidos y acabados. Sin embargo, es importante no confundir sastrería con trajes de prêt-à-porter, ya que no ofrecen el mismo nivel de calidad y detalle. Los clientes deben ser cuidadosos al diferenciar entre ambos, tal como distinguimos entre unas zapatillas de alta calidad y unas imitaciones producidas en masa. Al igual que cuando compramos frutas y diferenciamos un plátano de Canarias de otros orígenes, debemos ser cuidadosos al seleccionar lo que realmente nos conviene. A mí la tendencia que más me entusiasma es la elegancia. Desde siempre ha sido mi sello e identidad. Además de la innovación, empecé vistiendo a Tino Casal y Camilo Sexto y ahora visto a Antonio José o David Bisbal. Pero recalcando, una vez más la elegancia.

¿Qué consejos le daría a los hombres que buscan refinar su estilo personal a través de la sastrería a medida?

Respecto a los consejos para los hombres, más que consejos, ofrecería algunas sugerencias. Al buscar ropa, es importante que un hombre tenga claro qué es lo que quiere y, sobre todo, lo que no quiere. Cuando vaya a una sastrería, como Félix Ramiro o cualquier otra, es fundamental que lo haga con la mente abierta y la tranquilidad de saber que va a invertir 30, 40 o incluso 50 minutos en el proceso, tiempo necesario para desconectar y concentrarse en aspectos como el patrón, la elección del tejido, el forro y los acabados. Es esencial ponerse en manos de profesionales y saber diferenciar a los auténticos expertos de quienes simplemente aparentan serlo. Invertir ese tiempo es clave para lograr una prenda que realmente cumpla con las expectativas.

¿Hay algún proyecto o colaboración especial en el que esté trabajando actualmente y que pueda adelantarnos, Félix?

Actualmente tenemos un montón de proyectos en mente como nuevas colecciones, una presentación de colección fuera de España… Crecer con sostenibilidad y expandirnos con córneres de El Corte Inglés ya que estamos muy contentos con los actuales. Además, estaremos en Mediterránea Fashion Week, en Valencia el 17 de noviembre. Una cita muy importante para todos los amantes de la moda que se celebra en la Ciudad de las Artes y las Ciencias. No os lo podéis perder.