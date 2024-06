El vino español que triunfa en los palcos VIP de la Eurocopa 2024: 26 euros la botella

Nombre: Marqués de Murrieta 2020

La UEFA EURO 2024 comenzó en Múnich el viernes 14 de junio y terminará con la final en Berlín el domingo 14 de julio. Se trata de la decimoséptima edición del torneo, que se celebra por segunda ocasión en Alemania y que espera superar el millón de asistentes de la anterior edición de 2020. Durante un mes, el fútbol español tratará de hacer historia en los principales estadios alemanes. Y en los palcos VIP, los vinos nacionales contarán con un emisario de referencia.

El vino elegido para los estadios de Berlín (donde se celebrará la final), Múnich o Frankfurt, es Marqués de Murrieta 2020, nueva añada de la centenaria bodega de Rioja, cuyas primeras botellas se remontan a 1852, y uno de los referentes mundiales de la calidad y el buen hacer de los vinos españoles. Aunque no es la primera vez que la casa riojana participa en un evento deportivo de estas características. La bodega, que recibió el premio Best of 2023 por la Red Mundial de Grandes Capitales del Mundo del Vino, es habitual en algunas de las competiciones deportivas de mayor prestigio internacional, como la Fórmula 1 o los torneos oficiales de tenis de la ATP y la WTA.

“Esta es una de las añadas más emotivas de los últimos años; una añada de supervivencia marcada por el COVID, que muestra el compromiso de Marqués de Murrieta con la calidad”, explica María Vargas, directora técnica de la bodega, nombrada Mejor Enóloga del Mundo en los Women in Wine & Spirits Awards en 2021. El torneo europeo de selecciones nacionales ofrece, además, una oportunidad única para catar este 2020 antes que nadie, ya que no saldrá al mercado hasta el próximo otoño.

BODEGA MARQUÉS DE MURRIETA

Elaborado con tempranillo, mazuelo, graciano y garnacha, cada variedad aporta una personalidad propia para ensamblarse en un equilibrado vino tras una crianza de 24 meses en barrica. Marqués de Murrieta 2020 es la muestra palpable de la elegancia y la excelencia que caracterizan a la bodega riojana, de la personalidad de la Finca Ygay: el resumen de todo lo que en ella acontece durante un ciclo vegetativo. “El embajador de la bodega en el mundo, el perfecto equilibrio entre tradición y modernidad”, aseguran.

Maridajes recomendados para Marqués de Murrieta

Marqués de Murrieta propone recetas muy específicas para disfrutar en casa de su buque insignia: huevo ecológico en flor, patata cremosa trufada y la dulzura de cigalita con papada ibérica; pato asado con ravioli de foie-gras y salsa de jengibre y arándanos; arroz cremoso envejecido Carnaroli de trufa blanca y suprema de pichón asado; centro de merluza asada y toque de vapor, su colágeno en pil pil, oliva y soja.

Pero si eres más de cocinar cosas sencillas, pon a prueba este vinazo con carnes a la brasa: el sabor ahumado combina excepcionalmente con la estructura y los taninos de este tipo de vino. Es el tinto perfecto para llevar a una barbacoa, ya que acompaña a la casi cualquier comida a la parrilla (carne roja, pollo, verduras e incluso pescado). Por otro lado, sus aromas suaves y maduros harán buena pareja con quesos curados.

