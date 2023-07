Barbacoas de verano: cómo encender, regular y mantener la temperatura de un kamado

El Kamado tiene dos orificios de ventilación, uno en la parte inferior y otro en la parte superior. Estos orificios se pueden ajustar para controlar la temperatura del interior de la parrilla. Para regular la temperatura, abre completamente ambos orificios. Cuando estés unos 10 grados centígrados por debajo de la temperatura deseada, cierra parcialmente el orificio inferior. No vuelvas a tocar el orificio inferior. En su lugar, usa el orificio superior para ajustar la temperatura con mayor precisión. El termómetro indica en todo momento la temperatura del interior del kamado La cantidad que cierras cada orificio depende de la temperatura que buscas. Por ejemplo, para ahumar a unos 130 grados centígrados, cierra el orificio inferior dejando dos dedos de apertura cuando la temperatura llegue a los 100 grados centígrados. Cuando la temperatura alcance los 120 grados centígrados, juega con el orificio superior hasta que esté en la primera posición (la más cerrada). Y de nuevo, es importante recordar que el Kamado está hecho de materiales cerámicos que acumulan y distribuyen muy bien el calor. Por eso es más fácil aumentar que disminuir la temperatura, y siempre es mejor ir con cautela cuando estás regulando la temperatura. Los materiales cerámicos del kamado retienen perfectamente la temperatura y es muy difícil hacer que disminuya Aquí hay algunos consejos adicionales para regular la temperatura de tu Kamado: Usa un termómetro para carne para asegurarte de que estás cocinando a la temperatura adecuada.

Ten paciencia. Puede llevar un tiempo ajustar la temperatura de tu Kamado Joe.

No tengas miedo de experimentar. Con un poco de práctica, podrás controlar la temperatura de tu Kamado Joe como un profesional.

Una vez consigamos la temperatura deseada, no toques nada. Si la temperatura empieza a variar, haz cambios leves y poco a poco, no intentes abrir mucho de golpe las aperturas porque lo que pasará es que crearás una inercia grande que hará que la temperatura se dispare y no la podrás parar. Recuerda, una vez más, que si te pasas de temperatura bajar es muy difícil.

En resumen, haz las cosas poco a poco y con paciencia. Al principio parece complicado, pero una vez entiendes y asimilas el funcionamiento, el proceso de encender y regular la temperatura de un kamado es completamente natural.