Muere a los 45 años James Kent, uno de los chefs más prometedores de Nueva York

El mundo gastronómico de Nueva York está de luto tras el fallecimiento inesperado del renombrado chef James Kent, a la edad de 45 años. Kent, una figura destacada en la escena culinaria de Manhattan, dejó una marca imborrable con su visión innovadora y su dedicación a la alta cocina.

El anuncio de su muerte fue realizado por los responsables del restaurante Saga, que Kent dirigía y que cuenta con dos estrellas Michelin. En un emotivo comunicado difundido a través de Instagram, expresaron: "Estamos destrozados al tener que anunciar que James Kent ha fallecido repentinamente hoy". La noticia también menciona que Kent deja a su esposa, Kelly, y a sus dos hijos pequeños, Gavin y Avery. Aunque no se han revelado las causas de su fallecimiento, la conmoción y el dolor son palpables entre sus colegas y seguidores.

James Kent era conocido no solo por Saga, sino también por su primer restaurante, Crown Shy, inaugurado en 2019 y que también ostentaba una estrella Michelin. Además, el bar de la terraza Overstory, ubicado en el mismo edificio del área financiera de Manhattan, había ganado un puesto destacado en la lista The World's Best Bars, consolidando a Kent como un pilar de la gastronomía en Nueva York.

Su carrera comenzó a los 14 años bajo la tutela del famoso chef David Bouley y continuó en cocinas de renombre como Babbo, Jean-Georges, Eleven Madison Park y NoMad, donde se convirtió en chef ejecutivo. En 2010, su talento fue reconocido al ganar la edición estadounidense del prestigioso concurso Bocuse d'Or.

Más allá de la cocina, Kent tenía una faceta artística como grafitero en su juventud y, en años recientes, había adoptado el running junto a su esposa, motivado por su salud mental tras sufrir ataques de pánico.

La influencia de Kent se extendía más allá de Nueva York, con planes de expansión internacional respaldados por figuras como el jugador de la NBA LeBron James. Uno de sus proyectos más recientes incluía la apertura de un restaurante de sándwiches de pollo frito, orientado a ofrecer una experiencia gastronómica rápida e informal.

La comunidad culinaria y sus admiradores han recibido la noticia con gran tristeza, recordando a Kent como un visionario cuyo legado seguirá inspirando a futuras generaciones de chefs. Entre otros cocineros, desde España, concretamente desde Denia, Quique Dacosta ha compartido una publicación en Instagram dándole el pésame a la familia. El Saga Hospitality Group, que comprende los tres establecimientos que Kent dirigía, permanecerá cerrado durante el domingo como señal de duelo y respeto hacia su memoria.

James Kent deja un vacío irremplazable en la escena gastronómica de Nueva York, pero su influencia perdurará a través de sus innovaciones y el impacto que tuvo en todos los que tuvieron la fortuna de probar sus creaciones culinarias.