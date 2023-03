7 regalos de vino (que no son vino) para sorprender a tu padre en su día

Si el homenajeado es un amante del vino que ya tiene de todo (y lo que más tiene es vino), seleccionamos por ti una serie de regalos prácticos y algún que otro capricho gastronómico, para sorprenderle durante este día tan especial. Toma nota de estas opciones si el Día del Padre quieres ser el más original de la familia.

Una camiseta con mensaje

Echar un vistazo al perfil de Instagram de @lamaluska es generarte necesidades que no sabías que tenías. La bolsa de "Si te dice champagne francés, unfollow", la tote bag que nos enseña a pronunciar bien Châteauneuf-du-Pape ("Sha Toh Nohf Du Pahp"), los neceseres que demuestran que "Amor rima con vino" o la camiseta que proclama lo que, a estas alturas, todos ya deberían saber: "That's what I do. I drink wine and I know things". Si no encuentras aquí el regalo perfecto para un friki del vino como tu padre, quizás no lo sea tanto.

Uno de los "bestsellers" de @lamaluska

Un set de copas para picnic

Si tu padre es de los que viven a tope la naturaleza, pero no reniegan a una copa de vino después de una buena caminata por el monte, este es el regalo perfecto. Copas de vino para hacer un picnic de nivel en cualquier lugar, montaña o playa. Las encuentras en Firebox, son desmontables (el tallo se puede retirar y volver a encajar en el cuerpo de la copa con un imán), transparentes como el cristal pero hechas con un material irrompible, y vienen con una caja de transporte para gozarlo al aire libre.

Copas de vino para llevar a cualquier parte Firebox

El kit "El Despertar de los Sentidos"

Se trata de un kit gastronómico que nos invita a “despertar nuestros sentidos” a través de una selección de bocados de las marcas más históricas de Osborne: la ginebra Nordés, el caviar Riofrío, vino de Montecillo, jamón ibérico Cinco Jotas, los jereces Osborne Solera PAP, el brandy Carlos I y el mítico Anís del Mono. Una cata exclusiva, de edición limitada, llena de sabores puros e intensos, que sorprende con un sinfín de maridajes inesperados y que cuenta con una puesta en escena digna de un restaurante Michelin (incluye vasos, caviarera y cucharillas de nácar, fuente de cerámica y mantel diseñado para la experiencia). Un homenaje gastronómico que pone el broche de oro a la celebración del 250 aniversario del grupo, a un cuarto de siglo siendo embajadores de la gastronomía española.

Así de espectacular queda este kit sobre el mantel Osborne

Un decantador eléctrico

En Cocinillas nos hemos cansado de decir que no todos los vinos requieren ser decantados, pero lo cierto es que todo amante del vino que se precie ha de tener un decantador en casa. Y sí, puede ser eléctrico. Al fin y al cabo, algunos vinos tienen que respirar, y este artilugio de Vino Pour, además de ser de lo más estético para llevar a cabo la liturgia del vino, es sumamente práctico. El vino se airea en la botella y después se sirve utilizando el dispensador, con sólo pulsar un botón. Para papás “pro”.

Decantado eléctrico de Vino Pour

Una ruta de arte y vino por Madrid

Recorrer Madrid a través de su arte y su gastronomía es posible gracias a una experiencia única creada por el Museo Nacional Thyssen Bornemisza y el Mercado de San Miguel. Dos iconos capitalinos y dos de los atractivos turísticos más visitados de la ciudad, que se unen bajo el nombre de Art&Wine Madrid Tour para dar forma a dos rutas temáticas. La primera arranca visitando el museo con audioguía, parándose en una selección de obras que muestran la evolución del vino en representaciones artísticas a lo largo de la historia, y finaliza en el mercado más antiguo de Madrid con una degustación de productos y una cata de vinos.

Uno de los cuadros de la ruta del vino del Thyssen

Un rompecabezas para abrir la botella

Padres fanáticos de los puzles y los juegos de ingenio, esto es para vosotros. Este ocurrente rompecabezas para botellas es la forma más divertida y original de presentar en la mesa un vino cuando tenemos invitados en casa, ya que obliga a quien quiera beber a tener que estrujarse un poco la cabeza. La botella está atrapada en una inteligente construcción de madera y se requiere de cierta destreza para sacarla. Ya lo sabemos: en esta vida nada es gratis, y menos una buena botella de vino.

Si quieres vino, tendrás que ganártelo Firebox

La segunda, totalmente exclusiva, permite vivir el despertar del museo mediante una visita guiada a puerta cerrada y, a continuación, una cata privada en el mercado de la mano de dos sumilleres de excepción: Juanma Galán (Estimar Madrid) y María José Huertas (La Terraza del Casino).

Un maridaje perfecto

¿Y si en lugar de regalarle la botella le regalas las viandas? El Museo del Jamón ha creado un pack en edición limitada para sorprender a nuestros padres y no fallar. No hay mayores manjares que un buen jamón y un buen aceite en la mesa, por eso, esta emblemática casa madrileña se ha aliado con la finca cordobesa Cortijo de Suerte Alta para ofrecer una opción gastronómica gourmet para regalar el Día del Padre. La caja especial "Jamor de padre" contiene, con un toque de humor castizo, 300 gramos de jamón ibérico proveniente de la mejor selección de sus expertos y una lata de un litro del AOVE ecológico.

Pack "Jamor de padre" Museo del Jamón

