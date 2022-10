Malkoa, el txakolí de guarda de Astobiza que no conseguirás guardar

Nombre: Malkoa

Malkoa Bodega: Astobiza

Astobiza Añada: 2016

2016 Tipo de vino: Blanco

Blanco Variedad: Ondarrabi zuri

Ondarrabi zuri Región (D. O.): Txakoli de Álava

Alcohol: 12.5 % Vol

12.5 % Vol Formato: 750 ml

750 ml Crianza: 20 meses en huevo de hormigón

20 meses en huevo de hormigón Cata: Largo, fresco, potente y estructurado

Largo, fresco, potente y estructurado Precio: 36 €

36 € Punto de venta: www.astobiza.es

Malkoa by Astobiza

Se dice que detrás de un txakolí siempre hay una historia familiar de recuperación de tradiciones. En el caso de Malkoa by Astobiza, esa historia comienza en un pago con una viña emparrada influenciada por el microclima del valle de Ayala, al norte de la provincia de Álava. En este paraje privilegiado con vistas al monte Ganekogorta, sobre el municipio de Okondo, nace uno de los vinos más especiales, auténticos y genuinos de la bodega, con una vida en botella mucho más larga de lo habitual.

Elaborado con uva muy madura de ondarrabi zuri a partir de una viticultura de producción integrada y respetuosa con el medioambiente, este txakolí se vendimia a mano en pequeñas cajas. El cuidado extremo de la uva se traslada después a la bodega, donde el vino permanece durante 20 meses en huevo de hormigón, con sus lías moviéndose continuamente de forma espontánea, gracias a la oscilación térmica. Durante ese tiempo, el vino se estabiliza solo, ganando volumen en boca antes de pasar a botella, donde completa su afinado con una crianza reductora.

Bodega Astobiza en Álava

El resultado es un vino blanco que presenta una gran complejidad en nariz, donde destacan las notas especiadas y balsámicas, los tonos cítricos como el pomelo y las hierbas aromáticas frescas. Largo, fresco, potente y estructurado en boca, preparado para vivir muchos años en botella.

Malkoa es un ejercicio de estilo y una oda a la capacidad de guarda que sugieren los vinos amparados por la D.O. Arabako Txakolina. Un txakolí atípico que pone de manifiesto la grandeza de esta clase de vinos, la mejor muestra de lo que el carácter atlántico, templado y húmedo, es capaz de hacer con las variedades autóctonas de la zona.

Equipo de Astobiza

Maridajes recomendados para Malkoa by Astobiza

Astobiza recomienda consumir este txakolí tan especial a partir de 2023. Siempre en copa amplia y a una temperatura de no más de 10º C. Si no somos capaces de esperar para bebérnoslo, desde Cocinillas proponemos acompañarlo desde ya con productos del mar sin cocinar, como erizos, percebes, vieiras, ostras, gambas rojas, carabineros, caviar o atún.

Malkoa es un vino blanco que armoniza a la perfección con brasa fina tipo rodaballo, rey, besugo, cogote de merluza o pulpo. Y, como buen txakolí, es capaz de acompañar hasta las recetas más complicadas. Por ejemplo, desde unos pimientos del piquillo rellenos de carne hasta un buen plato de sushi.

Recetas para acompañar este txakolí

Sigue los temas que te interesan