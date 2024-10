El restaurante que tiene el mejor cachopo en Asturias, según los propios asturianos: el rebozado más crujiente

El cachopo es uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía asturiana y ha ganado mucha popularidad en toda España en las últimas décadas. Se trata de dos grandes filetes de ternera empanados, rellenos generalmente de jamón serrano y queso, aunque en la actualidad se pueden encontrar diversas variantes con ingredientes como setas, mariscos o incluso foie. Luego se fríe hasta que el exterior esté crujiente y el interior derretido.

Sin embargo, ¿dónde se come el mejor cachopo de Asturias? Son muchas las opiniones al respecto, sobre todo, teniendo en cuenta la amplia variedad de opciones que existen en la región asturiana.

Sin embargo, para muchos, el mejor cachopo de Asturias (y así lo muestra TripAdvisor) está situado en Caravia y se llama Casa Carlos, según comenta también el influencer gastronómico @cenandoconpablo.

Casa Carlos es un restaurante situado en el pueblo asturiano de Caravia Alta. Sin duda, se trata de un lugar muy popular entre locales y turistas, especialmente por su cachopo, que muchos comensales destacan por su calidad, tamaño, el uso de ingredientes tradicionales como el jamón serrano y el queso asturiano, así como por su rebozado extremadamente crujiente.

Son dos las opciones que tiene con respecto al cachopo: el típico de jamón serrano con queso (por 25 euros), así como otra opción bastante común en todos los restaurantes asturianos, el de cecina con queso de cabra (que cuesta 27 euros).

Además del cachopo, en Casa Carlos también se sirven otros platos típicos de la gastronomía asturiana (caso del pastel de cabracho, los calamares o las croquetas) y postres caseros como la tarta de tres chocolates, otro de los favoritos de quienes lo visitan.

En consecuencia, son muchas las valoraciones positivas que obtiene este restaurante en TripAdvisor. De hecho, se encuentra en el puesto 1 de 10 restaurantes de la zona, según el ranking de la plataforma.

Es el caso de la siguiente opinión que deja la usuaria "Aroa M" en noviembre de 2023: "El mejor cachopo que he probado. El mejor cachopo que he comido en mi vida (he probado bastantes). Fui por una recomendación y no fallaron. La tarta de queso espectacular también. La atención fue muy muy buena. Recomendado 100%".

También la usuaria "Maria Jesús S" deja una opinión en junio de 2023 y dice: "100% recomendable, un 10 al personal. Excelente. Comimos croquetas riquísimas, cachopo de cecina y queso de cabra espectacular de rico y grande, postres riquísimos".

En consecuencia, el cachopo es un plato de un tamaño generoso y un delicioso sabor, que lo han convertido en un plato icónico, asociado con las grandes celebraciones o comidas familiares, dado que la mayoría de los cachopos suelen ser tan grandes que están pensados para compartir.