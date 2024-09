La terraza que dirige Santi Taura en una cala una tranquila cala de Mallorca con cocina de la isla

El chef se estableció en el corazón de Palma en 2019, en los bajos del hotel boutique El Llorenç Parc de la Mar, con DINS Santi Taura -estrella Michelin en el que Taura, con productos locales, recorre la memoria histórica de las Baleares- y más tarde con Urbá, en la última planta del hotel, con menú a la carta.

A su trayectoria suma la dirección de la cocina del hotel Vicenç de la Mar, que abrió sus puertas en 2022 en Cala Sant Vicenç. Un rincón sereno y mágico en el norte de Mallorca, donde se alza este hotel rodeado de naturaleza, y donde el diseño contemporáneo y la gastronomía convergen de maravilla.

El restaurante U Vicenç a la luz del día.

No solo es un refugio para quienes buscan paz y una fantástica playa a 10 pasos de la habitación, sino también una buena oportunidad de descubrir la gastronomía mallorquina con el sello de Santi Taura, capitanea dos restaurantes: U Mayol, un bistró marinero en la planta baja del hotel y U Vicenç, un gastronómico donde sumergirse en el (aún) desconocido recetario mallorquín mientras cae la tarde sobre la cala.

Un rooftop con vistas para el recuerdo

La joya de la corona de El Vicenç es su rooftop de 380 metros cuadrados, un espacio diseñado para deleitar tanto la vista como el gusto. Con una panorámica abierta al Mediterráneo y a la imponente sierra de Cavall Bernat, este rincón encapsula atardeceres inolvidables, donde el cielo parece incendiarse con tonos anaranjados y rosados mientras el sol se sumerge lentamente en el mar.

Cala Molins desde el rooftop del hotel Vicenç de la Mar.

Con un ambiente relajado pero sofisticado cuando cae la noche, se puede degustar un cóctel de autor o unos snacks cuidadosamente preparados mientras el sonido suave de las olas acaricia la costa rocosa de Cala Molins. Es parte de la propuesta que puede ser la antesala a una cena donde disfrutar de uno de los máximos exponentes de la isla.

La cocina mallorquina de Santi Taura

El rooftop también alberga uno de los tres espacios culinarios que Santi Taura ha diseñado para el hotel. Con una estrella Michelin y dos soles Repsol en su haber, Taura es conocido por reinterpretar la tradición gastronómica mallorquina con un toque contemporáneo. En este escenario, su trabajo se centra en el producto local de temporada, ofreciendo una experiencia que conecta directamente con el entorno natural de la isla.

La gilda de U Vicenç.

El menú degustación de U Vicenç, disponible solo para cenas, es un viaje por los sabores de Mallorca y su desconocido recetario mallorquin del que en la mayoría de ocasiones solo se escucha hablar del frito mallorquín, la sobrasada o el tumbet. Platos como la lechona de porc negre asada, su versión de la clásica gilda, reimaginada con atún rojo y trempó, o la ensaimada rellena de guiso de faraona (gallina pintada, con cebolla y aceitunas) son ejemplos de cómo Taura trabaja la cocina tradicional y la traslada a tiempos contemporáneos.

Ensaimada rellena de guiso de faraona.

Su propuesta se puede explorar a través de los platos que ofrece la carta o un menú degustación (85€) que engloba los más significativos como es el ravioli relleno de guiso de calamar con cebolla y salsa de sus jugos o el pargo gratinado a la mallorquina, todos ellos presentados en una vajilla obra también de las más manos de Taura y su pasión que cultiva desde hace años por la cerámica.

El ravioli con calamar presentado en uno de los platos que fabrica el cocinero Santi Taura.

Un espacio para relajarse y disfrutar

El rooftop de El Vicenç no solo es un lugar para disfrutar de una excelente comida o cócteles, sino también un espacio para el relax, si se prefiere la piscina a la playa. De 75 metros cuadrados, está rodeada de un solárium con hamacas y sombrillas de diseño, ofreciendo un refugio perfecto para quienes buscan desconectar y disfrutar del sol mallorquín. Además, el entorno invita a explorar las tranquilas calas cercanas, como Cala Barques y Cala Clara, cada una con su propio encanto y personalidad.

Para aquellos que buscan una experiencia más activa, el hotel también ofrece actividades como rutas en kayak por la costa o excursiones a pie por la Sierra de Tramuntana, una oportunidad perfecta para conectar con la naturaleza y descubrir los secretos mejor guardados de la isla.

La esencia de Mallorca en cada detalle

Desde la decoración hasta la gastronomía, cada detalle de El Vicenç de la Mar ha sido cuidadosamente pensado para reflejar la esencia de Mallorca. Los tonos tierra y las texturas naturales predominan en el diseño interior, creando un ambiente acogedor que se integra perfectamente con el paisaje que lo rodea. Y es que este hotel no es solo un lugar para hospedarse, sino un destino en sí mismo, donde la belleza natural y la alta gastronomía se unen para ofrecer una experiencia verdaderamente inolvidable.

El spa con el que cuenta el hotel Vicenç de la Mar.

Así, bajo la batuta de Santi Taura, El Vicenç de la Mar se consolida como un referente no solo en el norte de Mallorca, sino en toda la isla, ofreciendo a sus huéspedes no solo un alojamiento al que no le falta nada, sino una inmersión completa en la cultura y los sabores de esta joya del Mediterráneo. Un lugar donde cada atardecer en la azotea se convierte en un espectáculo único, y cada comida en una celebración de la tradición y la innovación gastronómica.