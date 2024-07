¿Fan del aguacate? Estos son los mejores platos con él que puedes probar este verano

Si ahora mismo una inteligencia artificial suficientemente potente pudiese hacer un recuento de las fotos subidas a redes sociales que contengan algún alimento de origen vegetal, es muy posible que el aguacate estuviese en lo más alto del podio.

En los últimos años, el aguacate y, concretamente, la tostada de aguacate, se ha convertido en el epítome de la vida saludable. Es como si existiese una ley no escrita de que para ser fit, al menos de cara a la galería, el día tuviese que empezar con un aguacate en el primer plano de la foto.

Siendo sinceros, una tostada de pan con un buen aceite de oliva virgen extra sería un desayuno igual de bueno, pero está visto que es menos fotogénico o, simplemente, demasiado viejuno para ser tendencia. Lo que es un hecho es que el aguacate está de moda y hoy 31 de julio se celebra su día mundial.

Como homenaje a este untuoso tesoro verde, hemos hecho una recopilación de los mejores platos con aguacates que podemos encontrar en un recorrido por toda la geografía española. La vida más allá del guacamole y la tostada tapizada de verde.

11 Nudos (Madrid y Barcelona)

11 nudos

Este restaurante con aires atlánticos y alma contemporánea ofrece una experiencia desenfadada en el corazón del barrio de Chueca en Madrid y en el céntrico barrio del Eixample en Barcelona. 11 Nudos adapta su espacio para crear un oasis marinero con diferentes ambientes donde la vegetación, las texturas y la luz natural desempeñan un papel protagonista.

Su propuesta gastronómica fusiona la cocina gallega con la de otros países atlánticos desde una perspectiva desenfadada y con el mejor producto como base, como la ensalada de aguacate a la brasa, burrata y tomatitos confitados (17 €), incorporando además creaciones fuera de carta que atienden a la temporada. Coronando el concepto, una carta de cócteles perfecta para cualquier momento del día: desde el aperitivo o afterwork a una buena sobremesa, además de como acompañante para la comida.

Dirección Madrid: Calle Augusto Figueroa, 24. Madrid (Mercado de San Antón - Tercera Planta)

Calle Augusto Figueroa, 24. Madrid (Mercado de San Antón - Tercera Planta) Barcelona: Avenida Gran Vía de las Cortes Catalanas, 373 - 375. Barcelona (C.C. Las Arenas)

Cachivache (Madrid)

Cachivache redefine el concepto de taberna, siendo un espacio perfecto para todo tipo de ocasiones, ya sea un almuerzo de negocios, una cena entre amigos o un relajado aperitivo de fin de semana. La cocina de Cachivache, sencilla y de calidad, se adapta a la temporada gracias a los fuera de carta.

Los grandes imprescindibles de los hermanos Aparicio, como las bravas o los torreznos, conviven con creaciones exclusivas como la coca de gorgonzola, pera, espinacas y nueces, el dim sum de pato y setas shiitake, y para este día especial dedicado al aguacate, el restaurante cuenta con sus milhojas de tomate, a las que se le añade aguacate y tapenade, así como sardina ahumada (12,90 €) para potenciar el sabor.

Dirección Calle Serrano, 221. Madrid

Calle Monasterio de Samos esquina Monasterio de Silos. Montecarmelo, Madrid

Café Comercial (Madrid)

Con más de 135 años de historia a sus espaldas, Café Comercial se ha convertido en un punto de encuentro entre generaciones y se ha consagrado como un referente de la gastronomía. El clásico madrileño, imprescindible en la vida cultural y social de la ciudad, es el lugar perfecto para tomar un vino en plena capital este verano.

Su propuesta gastronómica, que refleja su esencia y apuesta por los sabores más castizos. Por ello, y para disfrutar de un plan diferente y especial, todos los sábados y domingos en horario de 10:30 h a 13:00 h está disponible su brunch (30 €) en el cual, ofertan platos como los huevos benedictinos, elaborados con salmón ahumado y aguacate a la parrilla, plato ideal para celebrar el día del aguacate.

Dirección Glorieta de Bilbao, 7. Madrid

Can Chan Chán MX (Madrid)

Can Chan Chan

"Canchanchán" es la palabra que se utiliza en México para designar a los amigos que se convierten en compinches y también es el nombre del nuevo proyecto de Roberto Ruiz. La tercera planta de El Corte Inglés de Serrano da la bienvenida a Can Chan Chán, un espacio gastronómico desenfadado con una cocina contemporánea e inédita que para su chef es el

resultado de veinte años viviendo en España y más de diez enchilándola.

Un restaurante que solo podría existir en Madrid y que celebra las sinergias de ambos lados del Atlántico a través de técnicas, productos y el gusto por ciertos sabores. Su terraza completa una experiencia para disfrutar en su particular oasis mexicano con una propuesta de coctelería perfecta para acompañar desde la comida hasta el aperitivo o el postre, que además tiene un reservado con capacidad para doce personas que ofrece menús en exclusiva, música independiente y un pequeño chill out. Para empezar la comida en Can Chan Chán, nada como probar los espectaculares guacamoles de Roberto, con opciones tan refrescantes como el tropical (17 €), con pico de gallo de mango y chilito piquín, o su aclamada propuesta acompañada de gamba cristal y tortillitas de camarón (19.80 €).

Dirección Calle Serrano, 47. Madrid

Citrus del Tancat (Tarragona)

Citrus del Tancat es sinónimo de tradición y vanguardia. Muchos de sus productos, de primera calidad e ingredientes de temporada, son traídos directamente del productor, como es el arroz que se cultiva en un antiguo molino de la zona llamado Molí de Rafelet, concretamente en La Cava, el pescado de la mayor lonja de Cataluña en La Rapita o el mejillón cultivado en las bateas del Musclarium, también en La Rapita. Cuentan con tres menús degustación donde los platos van variando según disponibilidad de lonja y mercado. Aitor López lidera la experiencia de continuar y dotar de producto, contexto y entorno el restaurante.

Dirección Carretera N-340 Km 1059 Sol de Riu, 43530 Alcanar, Tarragona

Dani Brasserie (Madrid)

2

Gracias a su ubicación privilegiada desde la séptima planta de Four Seasons Hotel Madrid, en pleno centro neurálgico del lujo y la gastronomía, Dani Brasserie, junto con su terraza, se ha convertido en uno de los enclaves más codiciados de la capital.

El chef andaluz ofrece una propuesta gastronómica de alta cocina confortable, protagonizada por los clásicos que han marcado su trayectoria profesional entre otras elaboraciones perfectas para el verano donde destaca su guacamole terminado en mesa con aguacate de Málaga, tomate semiseco, edamame, pipas de girasol y tempura crujiente (29 €).

Dirección Calle de Sevilla, 3. Madrid

El Escondite de Villanueva (Madrid)

El Escondite de Villanueva, ubicado en el barrio de Salamanca, se ha convertido en un verdadero referente para aquellos aue buscan disfrutar de una experiencia culinaria a cualquier hora del día.

Desde su apertura, hace más de 20 años, este restaurante se ha convertido en el lugar donde todo ocurre, siendo pionero en el modelo de negocio de cocina non-stop en la capital. Para esta ocasión presenta su sándwich milanesa, elaborado con pollo de corral, queso crema, salsa honey-mustard y aguacate (14 €). Gracias a su horario ininterrumpido y a su propuesta gastronómica que se adapta a cualquier momento del día, El Escondite de Villanueva se ha convertido en el lugar perfecto para alargar las sobremesas con amigos o familiares.

Dirección Calle de Villanueva, 26. Madrid

El Telégrafo (Madrid)

El Telégrafo se puede definir como un templo del marisco en la capital. Situado en uno de los centros ejecutivos de Madrid, es el lugar perfecto para reuniones profesionales o familiares. Con un interiorismo inspirado en los camarotes de un buque de época, Grupo Oter acerca a sus clientes más que nunca al mar ofreciendo lo mejor de las lonjas españolas.

Para ello, propone una carta con productos de temporada y con una selección de elaboraciones que promete el disfrute de los mejores pescados y mariscos, tanto en comedor como en su magnífica terraza acondicionada que permite disfrutar del puerto madrileño durante todo el año. Entre sus opciones más frescas se encuentran las anchoas del Cantábrico sobre tomate y aguacate natural (22 €) o los tomates seleccionados con aguacate, rabanitos y albahaca al aliño de lima (15,50 €).

Dirección Calle del Padre Damián, 44. Madrid

Florida Park (Madrid)

En pleno corazón del parque más memorable de la capital, El Retiro, dos de los espacios de Florida Park, La Terraza y El Pabellón, se convierten en la opción ideal para celebrar el Día Internacional del Aguacate con unas vistas idílicas al jardín histórico y disfrutar de una oferta de platos que rinde homenaje al producto de temporada.

La propuesta gastronómica de estos dos espacios viene dada por elaboraciones únicas, donde se destaca entre las propuestas más frescas la variedad de pokes (16-18 €) a elegir entre los que se encuentra el vegano, el de atún o el de salmón; los aguacates asados (16 €) con jugo de maíz y queso feta y todas las opciones de sushi que incluyen este famoso fruto.

Dirección Paseo de Panamá, s/n. Parque de El Retiro. Entrada por la Puerta de la Reina Mercedes (Avd. Menéndez Pelayo esquina Calle Ibiza). Madrid

Genko (Madrid)

Su chef, Víctor Camargo, ha hecho de este pecado todo un acto de reivindicación y lo ha homenajeado con Genko, su nuevo proyecto de menú a la carta y templo de la cocina china, indochina y japonesa en Madrid. El chef busca ofrecer calidad, creatividad y una experiencia inolvidable. Por ello, ofrecen diferentes variedades de platos en cada estación del año.

Con motivo de la celebración del día del aguacate, Genko propone su sección de Uramakis en las que el aguacate es un esencial. Entre ellos, se encuentra el uramaki Genko (17,95 €), relleno de pez mantequilla y aguacate; el uramaki sale spicy (16,95 €) relleno de aguacate, queso crema con tobiko y tartar salmón semi picante y salsa teriyaki o su especial uramaki de champiñones (14,95 €) a base de aguacate, queso crema y champiñones a la provenzal.

Dirección Calle Velázquez, 47, Madrid

Ikigai (Madrid)

Su chef Yong Wu Nagahira, sigue apostando por la evolución de su propuesta gastronómica, ofreciendo una experiencia enriquecedora al servicio de la técnica, el producto y la originalidad. Ubicado en pleno corazón de la capital, ofrece una gran variedad de uramakis en la que ponen en valor al aguacate como su Uramaki de salmón aguacate, pepino y tobiko (11 €), el de atún picante con aguacate con sésamo ume y mayonesa de kimchi (11.50 €) o los elaborados a base de langostino en panko con aguacate, salmón y mayonesa de kimchi (12 €).

Dirección Calle de Velázquez, 136. Madrid.

Isa (Madrid)

ISA se presenta como una carta de amor a la belleza ecléctica de las ciudades de Asia y a sus delicados paisajes en cada bocado. Diseñada por el chef Nacho Vara, su carta queda definida por el contraste de texturas y sabores reflejados en platos que son todo un homenaje a la filosofía oriental como sus suculentos temakis, rolls y originales nigiris como el de aguacate con crema de maíz (8 €). Todos ellos perfectos para introducir el brindis más especial gracias a la mejor coctelería de autor de la capital, destacada por su deliciosa complejidad de sabores.

Kaypa (Menorca)

Kaypa propone una experiencia con la que degustar la autenticidad de los sabores, colores y aromas típicos de la cocina peruana. Firma el proyecto Omar Malpartida, galardonado con un Sol Repsol, creando una propuesta con una carta perfecta para compartir y degustar una amplia variedad de platos típicos, recetas y técnicas de Perú donde los ceviches merecen una especial mención, combinados con los mejores productos e ingredientes de la zona como el aguacate fresco o los chiles de su propio huerto. Cocina, música y su elegante interiorismo convierten el espacio en un oasis de tranquilidad en el que vivir el aquí y el ahora, tal y como expresa su mantra “Kay Pacha”.

Dirección Paseo Portixol s/n – Cala’n Bosch, Menorca

La Raquetista en La Habana (Madrid)

Tostones de camarones

La Raquetista en La Habana, el último proyecto de los hermanos Aparicio, nos traslada al continente americano con su variedad de sabores y su ambiente desenfadado. En la propuesta gastronómica, elaborada por el chef Javier Aparicio, destacan sus famosos torreznos, las bravas, los buñuelos de bacalao y opciones castizas como los callos o el bocadillo de gallinejas y entresijos.

Asimismo, el restaurante también cuenta con opciones exclusivas directamente traídas del Nuevo Mundo, como el saam latino de cochinillo asado, que se acompaña de barbacoa de guayaba, encurtidos y aguacate o los tostones de camarones acevichados (18 €), elaborados con plátano macho y que se complementan con aguacate.

Dirección Calle de Juan Bravo, 41. Madrid

Leña (Madrid y Málaga)

Leña es un steakhouse donde la carne es la estrella, por los diversos métodos de cocción como el ahumado y las brasas, que aportan sabor y definen el concepto de este espacio. La propuesta gastronómica de Dani García rompe con lo tradicional, elevando la experiencia a otro nivel.

Leña se distingue por un trabajo impecable, honesto y respetuoso del producto. El saber hacer y la técnica de este restaurante se reflejan en sus platos, como el aguacate de Málaga a la brasa, con pesto de cilantro joven y salpicón vegetal con queso feta (17 €). Una delicia para el paladar que ofrece un viaje a un universo diferente.

Dirección Madrid: Paseo De La Castellana, 57 Hotel Hyatt Regency Hesperia

Paseo De La Castellana, 57 Hotel Hyatt Regency Hesperia Málaga: Hotel Puente Romano, Av. Bulevar Príncipe Alfonso de Hohenlohe, s/n

Maymanta (Barcelona)

La propuesta de Maymanta Barcelona es versátil y efímera, ajustándose a todos los gustos y estaciones del año. Su oferta pasa por los diferentes momentos de consumo que ofrece el espacio. La filosofía de Maymanta nace y homenajea la gastronomía peruana y se proclama como una auténtica picantería y cevichería que busca elevar la cocina peruana sin perder de vista el origen.

El Mediterráneo y toda su despensa juegan también un importante papel en la carta. El pescado fresco y todo lo que el entorno ofrece será parte fundamental de la oferta, junto alguno de los ingredientes clave de la gastronomía peruana que serán importados directamente desde el país andino.

Dirección Grand Hyatt Barcelona Pl. Pius XII, 4. Barcelona

Nomo (Madrid y Cataluña)

La habilidad culinaria del chef Naoyuki Haginoya ha convertido Nomo en un destino esencial para disfrutar del recetario y las técnicas japonesas en combinación con el mejor producto mediterráneo y local. El chef japonés dedica su esfuerzo diario a crear una amplia variedad de propuestas culinarias que enriquecen el menú de los nueve restaurantes Nomo ubicados en Barcelona, Girona, la Costa Brava y Madrid.

Entre las delicias que Nomo presenta para el disfrute del Día Mundial del Aguacate se encuentran el Green wasabi salad (7.90 €), una ensalada de aguacate a la brasa con canónigos, vinagreta de wasabi y lima; el Toro no caneloni (21 €), un canelón de medio graso de atún con aguacate, huevas de trucha y hoja de wasabi fresco; o el Maguro Tataki (14,60 €), un tataki de atún con crema de aguacate.

Dirección Nomo Braganza (Bárbara de Braganza, 8. Madrid)

Nomo Gràcia (Gran de Gràcia, 13. Barcelona)

Nomo Galvany (Madrazo, 135. Barcelona)

Nomo Sarrià (Major de Sarrià, 105. Barcelona)

Nomo Nautic (Escullera del Port, S/N. Sant Feliu de Guixols)

Nomo Girona (Pujada de la Mercè, 10. Girona)

Far Nomo (Passeig de Pau Casals, 64. Llafranc)

Nomo Mar (Passeig de Cipsela, 10, 17211 Llafranc, Girona)

Nomo Eixample (C/ del Consell de Cent, 256, L'Eixample, 08011 Barcelona)

Nuevo Gerardo (Madrid)

Con más de 25 años de trayectoria, la propuesta de este restaurante ofrece la mejor materia prima y técnicas capaces de potenciar el sabor y la textura de cada producto. Con un especial protagonismo de la parrilla y los arroces, la carta se compone de una amplia variedad de platos tradicionales entre los que destacan su selección de arroces a la brasa en diferentes versiones.

Sin duda, un lugar excepcional para disfrutar del Día Internacional del Aguacate a través de elaboraciones como la ensalada de lechuga viva, aguacate, calabacín, cebolla roja, trigueros y rabanitos al aliño de mostaza antigua (15,50 €).

Dirección Avenida de Alberto Alcocer, 46. Madrid

Oaxaca Cuina Mexicana (Barcelona)

Oaxaca Cuina Mexicana se ha convertido en muy poco tiempo en un referente de la auténtica comida mexicana fuera de México. Una cocina tradicional evolucionada que mantiene técnicas y procesos culinarios antiquísimos de elaboración de salsas y platillos típicos, pero que permite la introducción de técnicas contemporáneas de vanguardia.

Esta cocina antigua transmitida de madres a hijas desde los tiempos de los Zapotecas, es el tesoro que el chef Joan Bagur ha heredado; un tesoro que se encuentra en la base gastronómica de Oaxaca.

Dirección Pla de Palau, 19. Barcelona

Pez Fuego (Madrid)

Pez Fuego se presenta como la mejor opción para viajar a la costa sin salir de la capital. Con una propuesta en la que la parrilla y una cuidada selección de los mejores pescados y mariscos frescos son la base de la experiencia culinaria.

Para celebrar el Día Internacional del Aguacate, Pez Fuego propone uno de sus platos estrella: el tartar de atún rojo, tomate casse, aguacate, alga wakame y sésamo tostado (26,50 €), una opción fresca ideal para esta época del año.

Dirección Calle Orense, 68. Madrid

Picador (Málaga)

Emplazado en el complejo turístico La Zambra, este restaurante ofrece una propuesta gastronómica basada en sabores tradicionales y bocados típicos de la región con los chefs Ikér González y Juanjo Solano al frente de su cocina.

Picador se presenta como el lugar perfecto para organizar una escapada al sur y disfrutar de bocados y platos típicos de la cultura andaluza con un estilo vanguardista y desenfadado como su aguacate tatemado, ventresca de atún y alioli negro (18 €).

Dirección Avenida Louison Bobet, 9. Mijas, Málaga

Salino (Madrid)

Taco de gallinejas y aguacate

En 2018 abrió sus puertas Salino, un restaurante que refleja la esencia culinaria de los hermanos Aparicio y que recorre el Mediterráneo con sus sabores. Centrado en el producto de alta calidad, ofrece recetas originales que se pueden disfrutar tanto en el comedor como en la barra, ya convertida en un icono de la gastronomía madrileña.

Su carta permite pedir medias raciones, perfectas para un picoteo en sus mesas altas, o platos completos, ideales para compartir en el salón. Entre sus propuestas, destacan los famosos torreznos de La Raquetista, las bravas de Cachivache, las croquetas de centolla o el taco de gallinejas Madrid - DF (5,50 €), una innovadora combinación de gallinejas con aguacate, mango y chipotle.

Dirección Calle Menorca, 4. Madrid

Salvaje (Cádiz)

Salvaje es un restaurante de estilo informal ubicado en Zahara de los Atunes con la mejor propuesta gastronómica basada en la cocina fusión. Este restaurante ofrece sorprendentes elaboraciones que combinan ingredientes de aquí y de allá, creando platos llenos de sabor con referencias a las cocinas internacionales, mediterráneas y españolas.

Entre sus elaboraciones destaca la pornografía del atún, el icónico plato del restaurante, que se presenta con diferentes cortes del producto y que incluye también aguacate en su versión en tartar (18 €).

Dirección Calle María Luisa, 20, 11393. Zahara de los Atunes, Cádiz

Tragabuches (Málaga)

Su oferta gastronómica, centrada en la tradición andaluza, destaca por la calidad de la materia prima, con productos de cultivos y productores locales y con historia. En su carta, que incluye una selección dedicada a las verduras de Andalucía, como el aguacate de Málaga relleno a la inversa de cocktail de langostinos de Sanlúcar (24 €).

El chef malagueño, Dani García, apuesta por un concepto renovado que mantiene la esencia original. De este modo, Tragabuches se ha convertido en un refugio para disfrutar del producto autóctono y de la gastronomía del sur.

Dirección Calle Ana de Austria, 2. Marbella, Málaga

Verdura & Brasa (Madrid)

Verdura & Brasa abría sus puertas fruto de la pasión por las verduras y la cocina tradicional. Con una oferta gastronómica que apuesta por la vuelta al origen, este restaurante propone dar a la verdura y las hortalizas frescas el protagonismo que se merecen, reivindicando el inmenso valor en la cocina del producto procedente de la tierra y la temporalidad de los mismos, presentándolas mediante diferentes técnicas que potencian sus texturas y sabores de la mano del chef Ignacio Sánchez. Así, y como no podía ser de otra forma, incluye una opción para celebrar el Día Internacional de este fruto: el aguacate a la brasa con vinagreta de gamba roja (19.50 €).