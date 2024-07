El mejor tomate de la Comunidad Valenciana lo cultiva un agricultor de 68 años en Palma de Gandía

Els Magazinos, junto con Cerveza Turia, ha celebrado este 28 de julio el concurso para elegir al mejor tomate de la Comunitat Valencia como homenaje al agricultor local. En esta 5ª edición han participado 37 concursantes de todo el territorio valenciano, la mayoría de ellos de la provincia de Alicante (con especial foco en la Marina), pero también un productor de la provincia de Castellón y ocho de la provincia de València. En total, se han presentado 37 variedades en la categoría de mejor tomate, 9 en la de mejor tomate de penjoll, 14 en la de mejor tomate en conserva y 8 en la de mejor tomate seco.

La cata y selección de los ganadores se ha realizado por parte de un jurado de lujo y con un presidente de honor: el chef Quique Dacosta (con hasta siete estrellas Michelin en sus diversos restaurantes), quien ya es un fiel componente del jurado de este concurso en señal de apoyo y reconocimiento al campo y a todos los que lo trabajan.

Además de Dacosta, el jurado también ha estado formado por Evarist Miralles, jefe de cocina del restaurante El Nou Cavall Verd (Vall de Laguar, Alicante); Paula Pons, directora de Guía Hedonista; Empar Ferrer, escritora y colaboradora del periódico Levante EMV en la Marina; Maje Martínez, directora de contenidos de Alicante Gastronómica; Carla Centelles, fundadora de Terranae; Óscar Carrión, Director de Gastrouni y Lluis Gregori de Cerveza Turia.

Algunos de los componentes del jurado del concurso.

Los 12 ganadores de cada categoría

Pascual Montaner ha ganado el primer premio en la categoría 'reina', La millor tomaca. Él ya participó el año pasado y ganó el tercer premio. "Esto lo llevo en la sangre porque he crecido y he jugado viendo a mi abuelo trabajar la tierra. De él he heredado la pasión por el trabajo de la tierra y ahora cultivo para autoconsumo y, sobre todo, para amigos y familia", cuenta Pascual.

1. Millor tomaca de la Marina -El 1º premio ha sido para Pascual Montaner de Palma de Gandía con la variedad de tomate Rosa. -En el 2º premio ha habido empate y los ganadores han sido Francisco José Peiró Torres de La Pobla Llarga con la variedad valenciana Blanca y Vicent Mahiques de Jesús Pobre con la variedad de tomate Rosa. -El 3º premio ha sido para Vicent Noguera Cardona de Xàbia con la variedad Raïm Atòmic, Mariano Tormo Blasco de Paterna con la variedad de tomate Rosa, Ángel Antolín de Dénia con la variedad de tomate Rosa, Vicente Noguera de Ondara con la variedad Pink Bekerly, Francisco Javier Mas Oliver de La Xara con la variedad Covadonga, Carlos Ballester Moreno Benidoleig con la variedad valenciana Masclet, Toni Marí Bolufer de Xàbia con la variedad Óptima, Fran Ivars Roselló de Benissa con la variedad de tomate del terreno y Francisco A. Sapena Fornés de Dénia con la variedad Monserrat plena.

Los ganadores del segundo premio.

2. El mejor tomate del penjoll -1º Inmaculada Lucas Sánchez de Dénia con la variedad terciopelo.

-2º Antonio Noguera de Pedreguer con una variedad autóctona de Pedreguer.

-Y el 3º premio ha sido para: Paco Cucharrato de Dénia con la variedad de la tallarina, Vicente Mahiques de Jesús Pobre con la variedad de la tallarina, Jaime Aldomar del Grao de Gandía con la variedad del Piennolo y Héctor Carrió de Pedreguer con la variedad de la Tallarina.

3. El mejor tomate en conserva -1º Vicent Mahiques de Jesús Pobre con la variedad San Marzano.

-2º Paco Cucharrato de Dénia con la variedad Roma.

-Y el 3º ha sido para: Mariano Tormo Blasco de Paterna L'horta con tomate Rosa, Carlos Valle Gómez de Ondara con la variedad Ona zebra, Santiago Baides de Beniarbeig con la variedad Cherry pera, Saoro Salort de El Vergel con la variedad Piktorum y Antonio Noguera de Pedreguer con la variedad rosa de Altea.

Por último, en la categoría de 'El mejor tomate seco' fueron igualmente reconocidos los 8 agricultores que participaron en ella.

Un concurso que año tras año ensalza la labor imprescindible de los agricultores

El concurso de 'La millor tomaca de la Marina' es ya una cita esperada durante todo el año en la que Els Magazinos reivindica su amor por el tomate y, sobre todo, pone en valor el duro trabajo de los agricultores. Después de la primera edición en el 2020, año tras año va cobrando más fuerza y el aprecio de los agricultores por este evento también se hace patente.

"Cerramos esta edición con mucha alegría y emoción por haberlo conseguido, ya que es un año especialmente duro por la sequía. Estamos muy agradecidos por todo el cariño que nos han mostrado los participantes", indican desde Els Magazinos. "Estamos ya pensando en la edición del 2025", concluyen.