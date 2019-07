¿Cuánto cuesta comer en los restaurantes más caros de España?

¿Dirías que los restaurantes más caros de España se encuentran en Madrid o Barcelona? ¡Error! Están repartidos por todo el país y, aunque la horquilla de mayor tamaño está entre alrededor de los 200€, hay una gran variedad de precios.

Y no todos cuentan con estrella Michelín, que es un detalle a tener en cuenta. Lo que les une y les hace tener ese precio es la excelente calidad de sus platos, sus creaciones únicas y que no ofrecen solo comida, sino auténticas experiencias gastronómicas.

Los restaurantes más caros de España

Estos son algunos de los restaurantes de España en los que la cuenta sale bastante abultada, aunque hay que reconocer que su calidad, servicio, ubicación y cocina lo merecen.

Sublimotion

Foto: Sublimotion

Es el restaurante más caro de España ¡y del mundo! Se encuentra en Ibiza y su menú cuesta ni más ni menos que 1.650€. Pero es que Sublimotion es más que comer, se trata de un espectáculo que hace experimentar a quienes lo viven algo sin igual. El proyecto está encabezado por el chef Paco Roncero pero en el diseño y desarrollo del menú han participado nombres de la talla de Dani García, Elena Arzak, David Chang, etc. Y con nombres que no tienen relación con la gastronomía pero sin cuya participación Sublimotion no sería el espectáculo que es: el mago Jorge Blass, el DJ Wally López, o el compositor y director musical Lucas Vidal.

Restaurante Martín Berasategui

Foto: Martín Berasategui

Las tres estrellas Michelín con las que cuenta el restaurante Martín Berasategui, en Lasarte (Guipúzcoa), bien merecen el precio de 275€ de su Gran Menú Degustación cuyo maridaje de vinos cuesta otros 155€. Un recorrido por la historia de su vida y su cocina.

Dirección: Loidi Kalea, 4 Lasarte-Oria, Guipúzcoa

Loidi Kalea, 4 Lasarte-Oria, Guipúzcoa Teléfono: 943 36 64 71

943 36 64 71 Precio: 275€

DiverXO

Foto: DiverXO

Dabiz Muñoz busca que los comensales vivan nuevas formas de entender la gastronomía. Algo que consigue con combinaciones inimaginables pero que en sus platos funcionan a la perfección. Su menú "La cocina de los cerdos voladores" cuesta 250€.

Dirección: NH Eurobuilding, Calle de Padre Damián, 23, Madrid

NH Eurobuilding, Calle de Padre Damián, 23, Madrid Teléfono: 915 70 07 66

915 70 07 66 Precio: 250€

Akelarre

Foto: Akelarre

El restaurante dirigido por Pedro Subijana ubicado en San Sebastián tiene tres menús degustación, todos al precio de 240€.

Dirección: Padre Orkolaga Ibilbidea, 56, 20008 Donostia, Gipuzkoa

Padre Orkolaga Ibilbidea, 56, 20008 Donostia, Gipuzkoa Teléfono: 943 31 12 09

943 31 12 09 Precio: 240€

Arzak

Foto: Arzak

Su cocina vasca abierta al mundo tiene cuatro generaciones de cocineros detrás. Cada año buscan la innovación y continuar sorprendiéndonos gracias a los platos que salen de su laboratorio tras muchas pruebas. ¿El precio? 237€.

Dirección: Avenida del Alcalde J. Elosegi Hiribidea, 273,Donostia, Gipuzkoa

Avenida del Alcalde J. Elosegi Hiribidea, 273,Donostia, Gipuzkoa Teléfono: 943 27 84 65

943 27 84 65 Precio: 237€

Azurmendi

Tradición, vanguardia y una cocina muy auténtica son las señas de identidad de Eneko Atxa y las mismas que le han hecho conseguir tres estrellas Michelín para Azurmendi, que además es un restaurante sostenible. Comer aquí cuesta 220€ y 127€ más con maridaje de vinos.

Dirección: Legina Auzoa, s/n, Larrabetzu, Vizcaya

Legina Auzoa, s/n, Larrabetzu, Vizcaya Teléfono: 944 55 83 59

944 55 83 59 Precio: 220€

El Celler de Can Roca

Foto: El Celler de Can Roca

A los hermanos Roca les viene el amor por la cocina desde la cuna. Entre los tres han hecho llegar increíblemente lejos El Celler de Can Roca, mejor restaurante del mundo en 2013 y 2015 y con tres estrellas Michelín. Cuentan con dos menús degustación, con un precio de 180 y 215€, con opción de maridaje de vinos por 70 y 100€ más

Dirección: Carrer de Can Sunyer, 48, Girona

Carrer de Can Sunyer, 48, Girona Teléfono: 972 22 21 57

972 22 21 57 Precio: 180 y 215€

Aponiente

Foto: Aponiente

El Puerto de Santa María, en Cádiz, fue el lugar escogido por "el chef del mar", Ángel León, para ubicar Aponiente. Un restaurante dedicado al mar y todo lo que contiene. Su menú Mar en calma cuesta 195€ y 80€ más el maridaje, mientras que Mar de fondo son 225€ y 100€ el maridaje de vinos.

Dirección: Calle Francisco Cossi Ochoa, s/n, El Puerto de Sta María, Cádiz

Calle Francisco Cossi Ochoa, s/n, El Puerto de Sta María, Cádiz Teléfono: 956 85 18 70

956 85 18 70 Precio: Menús por 195€ y 225€

Dani García

Foto: Dani García

El restaurante marbellí de Dani García que lleva su mismo nombre cerrará dentro de muy poco tiempo. Y es que el mismo Dani dijo que una vez consiguiera su tercera estrella Michelín se acabaría. Hasta entonces se puede degustar su menú Madre por 220€ con tres posibles armonías de vinos: Origen, por 105€; Madre por 195€ y Destino por 300€.

Mugaritz

Foto: Mugaritz

En Mugaritz dicen que alimentas tu mente además de tu estómago. El chef Andoni Luis Aduriz pone a prueba a sus comensales, su curiosidad, sus sentimientos y deseo para sorprenderles y llevarles a explorar lo desconocido mediante un menú de 220€.

Dirección: Aldura Gunea Aldea, 20, Errenteria, Gipuzkoa

Aldura Gunea Aldea, 20, Errenteria, Gipuzkoa Teléfono: 943 52 24 55

943 52 24 55 Precio: 220€

Annua

Foto: Annua

Óscar Calleja dirige en el pueblo pesquero de San Vicente de la Barquera (Cantabria) las cocinas de Annua, donde tienen dos menús: Gastronómico por 132€ y Experience al precio de 212€.

Dirección: Paseo de la Barquera, s/n, San Vicente de la Barquera, Cantabria

Paseo de la Barquera, s/n, San Vicente de la Barquera, Cantabria Teléfono: 942 71 50 50

942 71 50 50 Precio: 212€

Quique Dacosta

Foto: Quique Dacosta

El menú de la temporada 2019 se llama Autorretratos y tiene un precio de 210€, mientras que la armonía de vinos asciende a 110€. El propio Quique Dacosta dice que se trata del "adiós a la monotonía, al monopolio que nosotros mismos hemos creado, y que necesita de nuestra imaginación ahora más que nunca para seguir evolucionando”.

Dirección: Carrer Rascassa, 1, Dénia, Alicante

Carrer Rascassa, 1, Dénia, Alicante Teléfono: 965 78 41 79

965 78 41 79 Precio: 210€

Disfrutar

Foto: Disfrutar

Los chefs Mateu Casañas, Oriol Castro y Eduard Xatruch se conocieron en ElBulli y en el 2014 emprendieron juntos la aventura de Disfrutar, con la que no han dejado de cosechar éxitos. Cuentan con cuatro menús diferentes. Gran Festival y Gran Classic por 150€ y Disfrutar Festival y Disfrutar Classic por 190€.

Dirección: Carrer de Villarroel, 163, Barcelona

Carrer de Villarroel, 163, Barcelona Teléfono: 933 48 68 96

933 48 68 96 Precio: 150€ - 190€

Santceloni

Foto: Santceloni

Óscar Velasco significa cocina de vanguardista con una esencia muy tradicional. Así es como el menú de Santceloni cuenta con numerosas referencias a los platos más típicos de nuestro país reinventados. ¿Su precio? 185€ y 125€ el maridaje de vinos.

Dirección: Paseo de la Castellana, 57, Madrid

Paseo de la Castellana, 57, Madrid Teléfono: 912 10 88 40

912 10 88 40 Precio: 185€

Asador Etxebarri

Foto: Asador Etxebarri

Productos fresquísimos, estacionales a los que se trata de forma sencilla pero buscando sacar lo máximo de ellos. Un menú que cuesta 180€ y fusiona tierra, mar y fuego es la propuesta del reciéntemente nombrado tercer mejor restaurante del mundo según The World's 50 Best Restaurants.

Dirección: San Juan Plaza, 1, Atxondo, Bizkaia

San Juan Plaza, 1, Atxondo, Bizkaia Teléfono: 946 58 30 42

946 58 30 42 Precio: 180€

Atrio

Foto: Atrio

Su cocina innovadora de aires clásicos hace que cualquier amante de la gastronomía que visite Cáceres se lleve un recuerdo fantástico tanto de la ciudad como de su paso por Atrio. Una auténtica experiencia al precio de 165€.

Dirección: Plaza San Mateo, 1, Cáceres

Plaza San Mateo, 1, Cáceres Teléfono: 927 24 29 28

927 24 29 28 Precio: 165€

BonAmb

Foto: BonAmb

En Jávea se encuentra BonAmb, un restaurante que ha desarrollado su propuesta gastronómica de esta temporada partiendo de diferentes "trueques ideológicos": con el equipo, con el entorno y con el comensal. El resultado es el Menú Tempus, que cuesta 139€ y 95€ el maridaje.

Dirección: Carrer Benitachell, 100, Jávea, Alacant

Carrer Benitachell, 100, Jávea, Alacant Teléfono: 965 08 44 40

965 08 44 40 Precio: 139€

Alkimia

Foto: Alkimia

Un pequeño restaurante en el que todo se cuida al detalle: Los proveedores, el producto, y por supuesto los platos. Por 138€, los comensales podrán disfrutar de un menú que recorre el agua, la tierra, el fuego y el aire.

Dirección: Ronda de Sant Antoni, 41, Barcelona

Ronda de Sant Antoni, 41, Barcelona Teléfono: 932 07 61 15

932 07 61 15 Precio: 138€

Abama Kabuki

Foto: Abama Kabuki

En el Ritz Carlton Abama de Tenerife encontramos el restaurante Abama Kabuki con su menú Natsu por 135€. Como su propio nombre nos deja ver, todo en él tiene influencias asiáticas.

Dirección: Carretera General TF-47, km 9, Guia de lsora Tenerife, Santa Cruz de Tenerife

Carretera General TF-47, km 9, Guia de lsora Tenerife, Santa Cruz de Tenerife Teléfono: 922 12 67 94

922 12 67 94 Precio: 135€

Club Allard

Foto: Club Allard

Hasta el año 2000 solo los miembros del Club Allard podían disfrutar de la cocina del mismo. Una vez se abrió al público rápidamente consiguió hacerse hueco entre las opciones de cabecera de la alta sociedad madrileña o de cualquiera que quiera disfrutar de su exquisita cocina y trato. El menú gastronómico tiene un precio de 130€ y el maridaje 80€.

Dirección: Calle de Ferraz, 2, Madrid

Calle de Ferraz, 2, Madrid Teléfono: 915 59 09 39

915 59 09 39 Precio: 130€

Zalacaín

Foto: Zalacain

Zalacaín lleva 45 años abierto al público y siempre ha sido un icono de la gastronomía española. Acaba de ser reformado pero su cocina sigue manteniendo ese espíritu que le hizo ser el primer restaurante de España en conseguir tres estrellas Michelín en 1987. Su menú gastronómico cuesta 98€ y la armonía de vinos 147€.