14 restaurantes españoles en la lista 50 Best de los mejores del mundo

Hace escasos minutos, en una gala celebrada en Singapur, se han dado a conocer cuáles son los restaurantes que forman parte de la lista 50 Best Restaurants 2019. Un evento gastronómico que tiene cada vez más seguidores y que con los años ha conseguido hacerse con un prestigio equiparable al de la Guía Michelín.

Pese a llamarse 50 Best Restaurants, en la lista se da reconocimiento a un total de 120 restaurantes (hasta el pasado año eran 100) y, aparte, se otorgan una serie de menciones especiales a aquellos restaurantes o chefs que destaquen por alguna característica en particular. Estas distinciones individuales normalmente son otorgadas por alguna de las marcas patrocinadoras del evento.

Los premios individuales del 50 Best Restaurants 2019

El premio a la mejor chef de repostería ha sido para la francesa Jessica Préalpato.

El restaurante italiano Lido 84 se ha llevado el premio Miele One to Watch.

La chef mexicana Daniela Soto-Innes del restaurante neoyorkino Cosme and Atla se ha llevado el premio a la mejor chef femenina.

El chef español José Andrés ha recibido el galardón American Express Icon Award 2019

El premio al restaurante sostenible se lo ha llevado el restaurante suizo Schloss Schauenstein.

. Alain Passard ha sido el chef elegido por sus compañeros para llevarse el premio Chef’s Choice.

El español Azurmendi de Eneko Atxa se ha llevado el premio a la subida más alta dentro de la lista de los 50 primeros.

de Eneko Atxa se ha llevado el premio a la subida más alta dentro de la lista de los 50 primeros. El restaurante tokiota Den se ha llevado el premio Legle a la hospitalidad.

se ha llevado el premio Legle a la hospitalidad. El renovado NOMA de Dinamarca se lleva el premio al novato que ha entrado en el puesto más alto (2).

Los restaurantes españoles entre los 50 mejores del mundo

A España siempre le ha ido bastante bien en esta lista, no en vano los restaurantes El Bulli y El Celler de Can Roca han ocupado el primer puesto en varias ocasiones -algo que no podrá repetirse con el nuevo reglamento- y siempre ha sido uno de los países con mayor número de restaurantes en la lista en general y en el top ten en particular.

Este año, sin ir más lejos la gala ha comenzado felicitando a El Celler de Can Roca, Eleven Madison Park y Osteria Francescana, restaurantes que se han turnado en el primer puesto en los últimos años y que ahora formarán parte de una nueva categoría denominada "The Best of The Best", los mejores de los mejores.

El Celler de Can Roca

El restaurante de los hermanos Roca en Girona es uno de los restaurantes míticos de esta lista. Lleva años ocupando los primeros puestos y en 2013 y 2015 ocupó el primer puesto y con la nueva normativa ya no puede formar parte de la lista ordinaria, pero le convierten en miembro de pleno derecho del grupo de los mejores.

Para este 2019, los restaurantes españoles que han conseguido colarse entre los 50 mejores son:

Etxebarri, el asador vasco que es el tercer mejor restaurante del mundo

Mugaritz

Este templo de la gastronomía que dirige Andoni Luis Aduriz en Rentería, con dos estrellas Michelín, sigue escalando posiciones en la general y sube desde el puesto 9 hasta el número 7.

Etxebarri

El asador vasco situado en Atxondo con el chef Víctor Arguinzoniz al frente sigue acercándose a la cabeza y sube desde el puesto número 10 hasta el número 3.

Disfrutar

El restaurante catalán que el pasado año ganaba el premio al novato que más alto entraba en la lista al entrar directamente en el puesto 18, este año continúa su buen hacer y se sitúa directamente entre los 10 primeros en el puesto número 9.

Tickets

El restaurante del grupo El Barri propiedad de Albert Adriá es una prueba de la buena salud de la que gozan los restaurantes españoles en la lista. Este año ha subido 12 puestos, del 32 que ocupaba el pasado año hasta el 20 de este 2019.

Azurmendi

La casa matriz de Eneko Atxa en Larrabetzu que el año pasado se llevó la distinción al mejor restaurante del mundo, este año recibe nuevo premio como el restaurante que más puestos ha subido dentro del grupo de los 50 primeros, pues ha pasado de ocupar el puesto 43 a ocupar el puesto número 14, subiendo 28 puestos.

Nerua

Joseán Alija es el chef al frente de Nerúa, el restaurante del Museo Guggenheim en Bilbao con una estrella Michelín que ha hecho una escalada importante al saltar desde un discreto puesto 53 hasta el 32, un salto de 21 puestos que le lleva a la lista de los 50 mejores.

Elkano

El asador de Getaria propiedad de la familia Arregui se estrenaba el pasado año en la lista en el puesto 77 y ha experimentado un ascenso meteórico de 47 puestos hasta el número 30 que le sitúan en la lista VIP de los 50 mejores.

Otros restaurantes españoles en la lista de los 50 Best 2019

DiverXO - sala

En la segunda parte de la lista que se conoció hace unos días, en los puestos 51 al 120 nos encontramos otros seis restaurantes españoles.

Arzak

El restaurante de Juan Mari y Elena Arzak es uno de los históricos de esta lista, pero este año ha experimentado una caída significativa que le ha hecho abandonar el puesto 31 que ocupaba entre los 50 primeros para ocupar el puesto 53.

DiverXO

El restaurante madrileño de los cerdos voladores, buque insignia del mediático chef Dabiz Muñoz, se colaba por primera vez en la lista el año pasado en el puesto 96 y ha escalado 21 puestos hasta llegar al puesto 75 que ocupa en la lista de este año.

Quique Dacosta

El restaurante del chef del mismo nombre en Denia, famoso por su constante evolución y reinvención pasa del puesto 68 al 81.

Enigma

Otro de los restaurantes del grupo El Barri, propiedad de Albert Adriá, del que también forman parte otros restaurantes como Tickets, Pakta, Hoja Santa y Bodega 1900 se estrenaba el año pasado en el puesto 95 de la lista y este año escala 13 puestos hasta quedarse en el número 82.

Martín Berasategui

Al cocinero vasco, poseedor de 10 estrellas Michelín, nunca se le ha dado bien esta lista. Solo su buque insignia, el restaurante que lleva su nombre en Lasarte -con tres estrellas Michelín desde 2001- está en los 50 Best 2019 ocupando el puesto 87, 11 por debajo del 76 que ocupaba en 2018.

Aponiente

El chef del mar, Ángel León, propietario de Aponiente, un restaurante de El Puerto de Santa María ubicado en un antiguo molino de mareas con tres estrellas Michelin, está reinterpretando la cocina del mar del siglo XXI prestando máxima atención a la sostenibilidad. Este año entra por primera vez en la lista en el puesto 94.