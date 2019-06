Mirazur, el restaurante de Mauro Colagreco ya es el mejor del mundo

El año pasado, Mirazur, restaurante francés que cuenta con tres estrellas Michelín, quedó en tercera posición en la lista de los 50 Best 2018 por detrás de La Ostería Francescana de Massimo Bottura y de El Celler de Can Roca de los hermanos Roca, convirtiéndose así en el restaurante francés mejor situado en la lista.

En la gala que se ha celebrado hoy en Singapur partía como claro favorito pues las nuevas reglas de la lista 50 Best dejan fuera de la misma a los ganadores de anteriores ediciones y las predicciones se han cumplido, desde hoy, Mirazur es el mejor restaurante del mundo y entra también en la nueva lista "The Best of the Best" de la que desde ahora forman parte todos los restaurantes ganadores de las distintas ediciones.

Así es Mirazur, el mejor restaurante del mundo

Foto: 50 Best

En el pueblo de Mentón, en la costa francesa, a un kilómetro en coche de Niza y a un paso de la frontera con Italia, en una cala idílica y en un edificio de los años 30 lujosamente rehabilitado con vistas panorámicas al Mediterráneo se sitúa Mirazur, el buque insignia del chef argentino Mauro Colagreco.

El entorno privilegiado en el que se sitúa el restaurante permite al chef diseñar platos con los mejores ingredientes franceses e italianos, muchos de ellos cultivados en la finca ubicada en el patio trasero del propio restaurante.

La cocina de Mirazur

La cocina de Mauro Colagreco se basa en tres pilares igualmente importantes, el mar, en este caso el Mediterráneo, del que proceden los pescados y mariscos que llegan al restaurante; el jardín, que comprende las verduras de la huerta del restaurante y las que proceden del mercado; y la montaña, en la que se incluyen la carne, las aves de corral y productos lácteos procedentes de creadores de la zona próxima al restaurante, así como plantas, flores, frutas y setas silvestres de los bosques cercanos.

La sinergia entre estos tres universos da como resultado dos menús: Eveil des Sens, disponible desde septiembre hasta mayo en los almuerzos de jueves a sábado por 160€ y Universo Mirazur, disponible todo el año para almuerzos y cenas por 260€.