11 sitios para turistas en Madrid que sí son buenos y merecen la pena

Aunque los madrileños preferimos marcharnos cuando comienzan a subir las temperaturas, hay que reconocer que Madrid es una ciudad perfecta para descubrir en verano. La oferta cultural es enorme, su gente siempre abierta, las noches se llenan de fiestas, etc.

Y por supuesto no nos olvidamos de los restaurantes. Contamos con tantos y tan buenos que es complicado seleccionar aquellos que hay que visitar sí o sí. Por eso hemos seleccionado estos 11 sitios para turistas en Madrid que harán que te lleves el mejor sabor de boca que la ciudad te puede dejar.

Mercados gastronómicos

Foto: Mercado Antón Martín

El más céntrico de Madrid, el de San Miguel, es a la vez el más turístico y lleno de gente, por no hablar de sus altos precios. Si buscas mercados gastronómicos de este estilo, donde poder saborear diferentes propuestas y productos, hay muchos más repartidos por la cuidad.

El mercado de Anton Martín cuenta con toda muchos puestos de restauración e incluso una escuela de baile. El mercado de Vallehermoso te hará sentirte parte de la vida y el día a día de los madrileños, o el mercado de San Fernando cuyo interior esconde un montón de propuestas de tapas y raciones de todo tipo, desde asturianas a japonesas, en el corazón de Lavapiés.

Malacatín

Foto: Malacatín

Una mítica casa de cocidos cuyo interior es historia. Llevan 120 años sirviendo cada día cocido madrileño en tres vuelcos y preparado con ingredientes de gran calidad. Te va a conquistar su potente caldo, las carnes suaves y jugosas, los garbanzos en su punto exacto… Y así con cada componente de tan típico manjar madrileño.

Dirección: Ruda, 5

Ruda, 5 Metro: La Latina (línea 5)

La Latina (línea 5) Horario: Lu – Ma 11:00 – 17:30. Mi – Sa 11:00 – 0:30

Lu – Ma 11:00 – 17:30. Mi – Sa 11:00 – 0:30 Teléfono: 91 365 52 41

91 365 52 41 Precio: 21€

Cubiertos de gloria

Foto: Cubiertos de gloria

Advertimos que las croquetas de cocido de Cubiertos de gloria son de otro mundo. Su cocina tradicional y casera hace sentir como en casa a quien les visita y gracias a su producto de mercado consiguen unos platos con los que se cubren de gloria, haciendo honor a su nombre. Además hay cocido madrileño, buñuelos de bacalao o carrilleras estofadas entre otras muchas propuestas dentro de un local precioso, luminoso y acogedor.

Dirección: Toledo, 28

Toledo, 28 Metro: Tirso de Molina (línea 1)

Tirso de Molina (línea 1) Horario: Lu 13:00 - 17:00. Mi - Do 13:00 - 17:00 y 20:00 a 0:00.

Lu 13:00 - 17:00. Mi - Do 13:00 - 17:00 y 20:00 a 0:00. Teléfono: 91 365 38 37

91 365 38 37 Precio: Croquetas, 9€; cocido madrileño, 19€; buñuelos de bacalao, 13€; carrilleras estofadas, 15€.

Taberna Laredo

Foto: Taberna Laredo

25 años en los que el producto ha sido siempre la estrella de Taberna Laredo. En su barra se pueden degustar raciones y vinos, cuya selección cuidan uno a uno para que no falten la variedad y el buen gusto. Su cocina tradicional española es sencilla pero muy cuidada. Salmorejo, chuletitas de cordero, guisos y sobre todo bordan los arroces: Arroz con carabineros, arroz a banda, risotto con boletus... Para chuparse los dedos tras un paseo por el cercano parque del Retiro.

Dirección: Doctor Castelo, 30

Doctor Castelo, 30 Metro: Ibiza (línea 9)

Ibiza (línea 9) Horario: Lu - Sa 13:30 - 16:00 y 20:30 - 23:00

Lu - Sa 13:30 - 16:00 y 20:30 - 23:00 Teléfono: 91 573 30 61

91 573 30 61 Precio: 30€

Taberna & Media

Foto: Taberna & Media

Pide una copa de vino, déjate aconsejar por su personal sobre qué tapas pedir y disfruta. Descubrirás unos boletus con foie increíbles, patatas bravas "cremosas", cochifrito, etc. Todo un tapeo tradicional pero renovado y sofisticado elaborado con grandes dosis de cariño.

Dirección: Lope de Rueda, 30

Lope de Rueda, 30 Metro: Ibiza (línea 9)

Ibiza (línea 9) Horario: Ma - Sa 12:00 - 17:00 y 20:00 - 1:00. Do 12:00 - 17:00

Ma - Sa 12:00 - 17:00 y 20:00 - 1:00. Do 12:00 - 17:00 Teléfono: 91 867 58 42

91 867 58 42 Precio: 40€

Chocolatería Valor

Foto: Chocolatería Valor

Que el nombre de una gran marca detrás de esta cafetería no te eche para atrás. En las chocolaterías Valor el chocolate es sublime. Denso, intenso, cremoso... Una delicia que con churros mejora aún más aunque parezca imposible. Si hace buen tiempo, disfruta de su terraza escondida junto a la Plaza de Callao y si el frío aprieta, resguárdate en su interior con una taza entre las manos.

Dirección: Calle del Postigo de San Martín, 7

Calle del Postigo de San Martín, 7 Metro: Callao (línea 3 y 5)

Callao (línea 3 y 5) Horario: Lu - Vi 8:00 - 22:30. Sa 9:00 - 1:00. Do 9:00 - 0:00

Lu - Vi 8:00 - 22:30. Sa 9:00 - 1:00. Do 9:00 - 0:00 Teléfono: 915 22 92 88

915 22 92 88 Precio: 5€

Juancho’s

Juancho’s BBQ es un restaurante de carne a la barbacoa dentro del mercado de Chamberí. Quienes lo prueban encuentran allí un lugar al que volver para redescubrir el sabor de la carne. Algo que consiguen piezas como la entraña de Wagyu al ajo negro, el tomahawk de Juancho’s BBQ (un chuletón de 1 kilo a elegir entre vaca extremeña, Wagyu y rubia gallega) o cualquiera de sus hamburguesas.

Dirección: Alonso Cano, 10 (dentro del Mercado de Chamberí)

Alonso Cano, 10 (dentro del Mercado de Chamberí) Metro: Callao (línea 3 y 5)

Callao (línea 3 y 5) Horario: Ma-J: 12:00 – 00:00; Vi-Sa 12:00 – 2:00. Do 12:00 – 17:30

Ma-J: 12:00 – 00:00; Vi-Sa 12:00 – 2:00. Do 12:00 – 17:30 Teléfono: 615 09 86 33

615 09 86 33 Precio: 20 - 30€

Melo's

Un sándwich gigante relleno de bacon y queso apodado "la zapatilla" es el plato que da fama a Melo's. A pesar del nombre, no te asustes porque está realmente bueno, igual que sus croquetas o los demás sándwiches con toque gallego de la carta.

Dirección: Ave María, 44

Ave María, 44 Metro: Lavapiés(línea 3)

Lavapiés(línea 3) Horario: Ma - Sa 20:00 - 1:00

Ma - Sa 20:00 - 1:00 Teléfono: 915 27 50 54

915 27 50 54 Precio: 10 - 15€

Puertalsol

Foto: Puertalsol

La última apertura de Alberto Chicote se encuentra en la mismísima Puerta del Sol. No es barato pero todo está exquisito y tiene ese punto con el que el televisivo chef busca siempre sorprender. Por no hablar de las extraordinarias vistas de este enclave. Los platos de ibéricos son de gran calidad, sus arroces al carbón hechos con extraordinaria buena mano o los finos postres nos encantan.

Dirección: Plaza de la Puerta del Sol, 10

Plaza de la Puerta del Sol, 10 Metro: Sol (línea 1, 2 y 3)

Sol (línea 1, 2 y 3) Horario: Lu - Do 12:30 - 0:30

Lu - Do 12:30 - 0:30 Teléfono: 91 487 36 85

91 487 36 85 Precio: 30 - 40€

El Corral de la Morería

Foto: Corral de la Morería

Este tablao flamenco siempre tiene turistas disfrutando del espectáculo y de la calidad de su cocina, con propuestas tradicionales que tienen un punto de modernidad. También habrá turistas pasándolo en grande y tú puedes ser uno de ellos en El Corral de la Morería.

Dirección: Morería, 17

Morería, 17 Metro: La Latina (línea 5)

La Latina (línea 5) Horario: Cenas de 20:00 a 21:30

Cenas de 20:00 a 21:30 Teléfono: 91 365 84 46

91 365 84 46 Precio: Cena + espectáculo, 47,95€

Casa Lucio

Foto: Casa Lucio

No hay famoso extranjero que pase por la ciudad y no vaya a Casa Lucio para probar los míticos huevos estrellados, un buen plato de jamón o el rabo de toro. Pero no quita que sea uno de los mejores sitios en los que comer en Madrid, algo que parece que no va a cambiar por muchos años que pasen y mientras Lucio ande cerca.