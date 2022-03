Tortitas de boniato con aguacate y huevo, un desayuno sano y lleno de energía

Total: 30 min

Comensales: 4

Me encanta el boniato, pero desafortunadamente no encuentro muchas elaboraciones con él. A caballo entre la patata y la calabaza, éstas parecen llevarse siempre todo el protagonismo en cuanto a recetas se refiere, y no me malinterpretéis, ambas me chiflan en todas sus versiones, pero en la variedad está el gusto, y el boniato combina muy bien con muchísimas preparaciones que no pensaríamos a priori. Probad, por favor,el boniato frito, y veréis.

Casi todo lo que podamos hacer con calabaza o patata, podemos sustituirlo por boniato, para aportar un extra de dulzor. Pero no por eso va a ser clasificado como un alimento para postres; si habéis hecho ya el risotto de calabaza y gorgonzola, sabed que el boniato funcionaría también perfectamente. Igual que funciona en la tortilla de boniato y gorgonzola. Un puré de boniato, en vez de patata, le irá de perlas, por ejemplo, a un magret de pato o cualquier carne de ave.

En cuanto a dulces, apuntad sustituir los típicos buñuelos de calabaza por unos con este tubérculo, o, como el de hoy, aplicarlo a unas tortitas. Pero estilo hash browns, porque si pensabais en tortitas versión dulce, que también quedan deliciosas, las vamos a preparar más de salado para que veáis la versatilidad y todo lo que podemos jugar con ella.

Esta receta está concebida como idea de desayuno casero tardío y repleto de energía. Seguro que, si habéis ido a tomar algún brunch inglés o incluso americano, en la carta habéis visto los “hash browns” o rosti de patata acompañando unos huevos y seguramente beicon o salchichas. A las nuestras de boniato, les vamos a añadir la grasa, pero de manera saludable con el aguacate, y vamos a aunar en plato con un huevo poché cuya yema líquida nos hará la función de salsa, y que, aunque también puede ser a la plancha o poco cocido, me gusta más la textura de la clara deshecha que deja esa manera de elaborarlo.

Se puede hacer de varias maneras. Una es, echar el huevo, previamente cascado, con cuidado en agua caliente con un chorrito de vinagre sin que llegue hervir. O mi favorita e infalible, que es colocar sobre un vaso, papel transparente previamente aceitado y ahí el huevo, hacer un saquito, cerrarlo y ponerlo a cocer, aunque también he visto versiones que lo hacen en el microondas, dentro de un vaso con agua con la yema pinchada. Os quedará bien de cualquier manera.

Cómo hacer tortitas de boniato

Tortitas de boniato Clara Villalón

Ingredientes Batata, 1 ud

Cebolleta, 1/4 ud

Huevo, 1 ud

Harina, 4 cucharadas

Pimienta negra molida, abundante

Aceite de oliva, para la plancha

Huevos camperos, 4 ud

Vinagre de vino blanco, 1 cucharada

Aguacate, 2 ud

Limón, 1/2 ud

Aceite de oliva virgen extra, para terminar por encima

Paso 1

Pelar el boniato y rallarlo con un rallador muy fino. Es mejor rallar que triturar porque así nos queda limpio el corte, pero si no tenéis rallador siempre podréis triturar el boniato con un robot, con cuidado de no pasarnos.

Paso 2

Mezclar el boniato rallado con el huevo, la harina, la sal y la pimienta negra hasta hacer una masa que no quede líquida. Si vemos algo de líquido habrá que incorporar más harina.

Paso 3

Calentar una sartén con un poco de aceite, a fuego alto, e ir haciendo tortitas poco a poco. La idea es que sean gruesas, no muy finas. Dar la vuelta para que se doren por ambas caras. Cuando ya estén doradas, poner en una bandeja de horno y llevar a hornear a 200 ºC durante 15 minutos para que se cocinen bien en su interior.

Paso 4

Mientras tanto, calentar el agua con el vinagre en un cacillo y, cuando rompa a hervir, bajar el fuego y hacer una espiral con algún utensilio. Incorporar el huevo y dejar cocinar 3 minutos. Dar forma al huevo con la espumadera, para que no se desparrame mucho.

Paso 5

Pelar el aguacate, y sacarlo en mitades. Cortar cada mitad en lonchas finas y condimentar con un poco de zumo de limón por encima.

Paso 6

Emplatar las tortitas de batata con el aguacate a un lado y el huevo encima, coronar con un poco de sal, pimienta negra y también un chorrito de aceite de oliva virgen extra.

