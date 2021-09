Boniato frito en freidora de aire, guarnición perfecta y saludable para tus platos

Total: 25 min

Comensales: 2

Las patatas fritas están buenísimas, no descubro nada nuevo con esta frase. Aunque igual existe alguien a quien no le gustan, es posible que nunca encuentres a nadie que no disfrute como un niño ante un plato de doradas y crujientes patatas fritas.

Pero también sabemos que las patatas fritas en aceite cocinadas de la manera tradicional no son precisamente la opción más saludable a la hora de elegir una guarnición para otros platos. Como alternativa, en los últimos tiempos se ha puesto de moda el boniato frito, aunque frito entre comillas, pues se trata de cocinar el boniato, de manera que recuerde a unas patatas fritas.

Tenemos dos formas de preparar el boniato frito sin aceite, una es en el horno y la otra, que es la que os voy a explicar ahora, es con una freidora de aire.

Propiedades nutricionales del boniato

Según la Fundación Española de la Nutrición "los boniatos son alimentos muy energéticos por su riqueza en hidratos de carbono. Presentan sabor dulce debido al elevado contenido en azúcares que, normalmente, resulta mayor cuanto más cerca del ecuador se halle la zona de cultivo. Como minerales importantes, cabe destacar el potasio el cual contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y de los músculos.

En cuanto al contenido vitamínico, cabe destacar el aporte de vitamina A, en especial en las variedades cuya carne es de color amarillo a naranja intenso. También destaca su alto contenido en B-carotenos. Un boniato de pulpa anaranjada con un peso medio de 150 g aporta el 79 % y 99 % de las ingestas recomendadas de vitamina A para hombres y mujeres de 20 a 39 años respectivamente.

La batata también es fuente de vitamina C (si bien una parte considerable de la misma puede perderse durante el proceso de cocción). En cantidades inferiores están presentes la vitamina E, B6 y folatos. Por ejemplo, una ración de batata cubre el 39 % de las ingestas recomendadas de vitamina E."

Cómo hacer boniato frito perfecto en una freidora de aire caliente

00 boniatos

Ingredientes Boniatos, 2 pequeños

Aceite de oliva virgen extra, 1 cucharada

Ajo en polvo, !/2 cucharadita

Pimentón dulce o picante o mezcla de ambos, 1/2 cucharadita

Sal, al gusto

Pimienta molida, al gusto

Fécula de maíz, 1 cucharadita

Paso 1

Pelamos los boniatos, los cortamos en bastones como de medio centímetro y los colocamos en un bol, los rociamos con el aceite y agitamos un poco para que se impregnen con el aceite.

Paso 2

En una taza mezclamos el ajo en polvo, el pimentón, la sal, la pimienta y la fécula de maíz. Echamos la mezcla sobre los boniatos, removemos para que queden bien sazonados con la mezcla.

Paso 3

Precalentamos la freidora de aire caliente a 180 ºC y ponemos una capa de boniatos intentando que no queden muy amontonados. Cocinamos durante unos 8 minutos, abrimos, agitamos la cesta de la freidora para que se volteen los trozos de boniato. Seguimos cocinando durante otros 8 o 10 minutos. Pasado este tiempo, comprobamos si están ya tiernas por dentro y crujientes por fuera y, si es necesario, las dejamos algunos minutos más.

Sigue los temas que te interesan