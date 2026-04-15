Los expertos coinciden: el postre de chocolate más rico y fácil no lleva nata, se hace con 2 ingredientes y uno es agua tibia
No hace falta saber de repostería ni tener la despensa llena para preparar una mousse de chocolate con textura de restaurante en apenas cinco minutos.
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Hay una creencia muy extendida de que hacer postres en casa requiere habilidad, paciencia y un arsenal de aparatos caros. Solemos pensar que la repostería es cosa de profesionales o de quienes tienen tiempo libre de sobra.
Sin embargo, la mousse de chocolate de la que hablaremos en este artículo desmonta ese prejuicio para siempre. Y no una mousse cualquiera, sino la versión más pura y minimalista que existe: solo hace falta una tableta de chocolate y agua.
Daniel Ferreiro, cocinero gallego que da de comer a 41 tripulantes en un barco atunero en el Océano Índico, comparte en su perfil de Instagram, @capitantarteras, recetas pensadas para que salgan bien a la primera y su mousse de chocolate con agua caliente es un ejemplo perfecto: sin horno, sin nata, sin huevos y sin excusas posibles.
La mousse de chocolate que siempre sale bien
La técnica que utiliza Ferreiro en su vídeo no es ningún invento casero convertido en truco viral. Tiene un experto detrás con una gran reputación: Hervé This, fisicoquímico francés y uno de los padres de la gastronomía molecular.
Hervé This descubrió que el chocolate negro ya contiene todo lo necesario para formar una mousse sin añadir nata ni huevos. La clave está en la manteca de cacao, que aporta toda la grasa necesaria, y en la lecitina, un emulsionante natural presente en el propio chocolate.
El principio es el mismo que el de la nata montada: cuando batimos nata fría, las moléculas de grasa atrapan burbujas de aire y forman una espuma estable. This razonó que, si conseguía darle al chocolate una proporción de líquido y grasa similar a la de la nata, podría batirlo del mismo modo.
Así nació lo que él llamó chocolat chantilly, que se consigue fundiendo el chocolate en agua caliente para crear una emulsión líquida y después se bate sobre un baño de hielo.
Al enfriarse, la manteca de cacao se solidifica parcialmente alrededor de las burbujas de aire que introduce el batido, y el resultado es una mousse cremosa, ligera y con un sabor a chocolate puro muy intenso.
Chocolate negro: un capricho con beneficios para la salud
Además de ser escandalosamente fácil de hacer, esta mousse tiene otra ventaja: al no llevar nata, azúcares añadidos ni huevos, permite disfrutar del sabor puro del cacao y, de paso, aprovechar sus propiedades.
El chocolate negro con un porcentaje de cacao igual o superior al 70% es rico en flavonoides, unos compuestos antioxidantes que favorecen la salud cardiovascular al mejorar el flujo sanguíneo y ayudar a reducir la presión arterial.
También contiene minerales esenciales como magnesio, hierro y zinc, y aporta triptófano, un aminoácido precursor de la serotonina que contribuye a mejorar el estado de ánimo. No es casualidad que el chocolate sea uno de los alimentos que más se asocian con el placer y el bienestar.
Eso sí, los nutricionistas recomiendan un consumo moderado: entre una y dos onzas al día (unos 20-40 gramos) para obtener sus beneficios sin excederse en calorías. Y qué mejor que una receta como esta para convertir esos 40 gramos en una ración completa de postre.
La receta más fácil de mousse de chocolate
La que os proponemos a continuación es la receta original de Hervé This, ligeramente diferente a la que propone el cocinero en Instagram, pero con la ventaja de que, al usar un baño de hielo, no hay que esperar a que se enfríe.
Ingredientes
- Chocolate negro 70 % cacao, 200 g
- Agua caliente, 200 ml
Paso 1
Corta el chocolate en trozos pequeños o en láminas y colócalos en un bol amplio resistente al calor.
Paso 2
Calienta el agua en un cazo, pero sin dejar que llegue a hervir.
Paso 3
Vierte el agua caliente sobre el chocolate y deja reposar unos 30 segundos para que empiece a fundirse.
Paso 4
Remueve con una espátula o unas varillas hasta obtener una mezcla homogénea y completamente líquida.
Paso 5
Prepara un baño de hielo llenando un bol grande con agua fría y cubitos de hielo.
Paso 6
Coloca el bol con la mezcla de chocolate sobre el baño de hielo, con cuidado de que no entre agua dentro.
Paso 7
Bate con varillas eléctricas o manuales entre 3 y 5 minutos, hasta que la mezcla espese, se aclare ligeramente y adquiera textura de mousse.
Paso 8
Reparte en cuencos o copas y sirve de inmediato o déjala un par de horas si quieres que coja más cuerpo.
Preguntas frecuentes
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¿Se puede usar chocolate con leche o blanco en lugar de negro? No es recomendable porque no tienen la misma proporción de grasa.
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¿Qué hago si la mousse se corta o queda granulosa? Tiene solución fácil. Si se ha batido de más y la textura se ha vuelto grumosa, basta con volver a calentar la mezcla suavemente (al baño maría o unos segundos en el microondas) hasta que se funda de nuevo, y repetir el proceso de batido sobre el baño de hielo.
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¿Se puede sustituir el agua por otro líquido? Sí. Se puede reemplazar parte del agua (hasta la mitad) por zumo de naranja natural, café o incluso una infusión de menta para dar un toque de sabor diferente. La proporción total de líquido debe mantenerse igual.
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¿Cuánto tiempo se conserva esta mousse? Se puede guardar en el frigorífico tapada con film transparente hasta dos días. Es importante taparla bien para que no absorba olores de otros alimentos. Su textura se mantendrá firme y cremosa como la de una mousse comercial.
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¿Por qué no lleva azúcar? El chocolate negro del 70 % ya contiene una pequeña cantidad de azúcar en su composición. Al no añadir más, se consigue un postre con el sabor intenso del cacao sin dulzor excesivo. Si se prefiere un resultado más dulce, se puede optar por un chocolate con un 60-65% de cacao y reduciendo la cantidad de agua en un 10 %.