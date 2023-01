Haz tú mismo el roscón de Reyes que necesitas con una de estas 7 recetas

Hacer un roscón de Reyes no es, en ninguna de sus versiones, una receta rápida... a no ser que hagamos un poco de trampa y llamemos roscón a algo que, en realidad, no lo es -de uno de esos también te vamos a dar una receta-. Pero hacer tu propio roscón siempre merece la pena.

Cualquier receta que implique la elaboración de una masa con levadura -la auténtica, no los polvos blancos que hacen subir los bizcochos- necesita que respetemos los tiempos en cada parte del proceso. Estas recetas hay que verlas como un trabajo en equipo, la levadura y nosotros, pues no nos olvidemos de que la primera también está viva y de que de su trabajo depende el éxito del resultado final.

Aun así, hacer un roscón de Reyes casero no es difícil, en realidad, si disponemos de una amasadora o de un robot de cocina, es algo facilísimo. Ir mezclando ingredientes, amasar hasta obtener la consistencia adecuada, reposar, amasar de nuevo, reposar, darle forma al roscón, reposar, hornear y esperar a que se enfríe. No es algo instantáneo, no vale decir quiero roscón y lo quiero ya, pero la experiencia de disfrutar de tu propio roscón al que le has dedicado todo el tiempo necesario para hacerlo con tus propias manos es indescriptible.

7 recetas de roscón de Reyes para que encuentres el tuyo

Con chocolate, con nata, sin relleno, sin azúcar, vegano, en formato mini, con una receta del mismísimo Jordi Roca -uno de los mejores pasteleros del mundo- o un pseudoroscón para los que siempre van con prisa, en la lista que viene a continuación está el roscón que necesitas.

El roscón de Reyes de Jordi Roca

Jordi Roca, considerado uno de los mejores reposteros a nivel mundial y responsable de la partida de postres en el restaurante El Celler de Can Roca, con tres estrellas Michelin, nos enseñó hace un par de años a preparar un roscón de Reyes con una receta que es de las más sencillas, pues al no llevar ningún prefermento, solo hay que amasar una vez.

Roscón de Reyes con glaseado de chocolate

Si es habitual comer el roscón de Reyes acompañado de una buena taza de chocolate caliente, por qué no fusionar ambas cosas y bañar el roscón con un riquísimo glaseado de chocolate.

Para amantes del chocolate y golosos en general, esta propuesta de Clara Villalón es el roscón que estabas buscando.

Roscón de Reyes sin lactosa relleno de trufa exprés

No todos tenemos los mismos gustos ni las mismas necesidades, por eso a todos no nos viene bien el mismo roscón. Si alguien en casa es intolerante a la lactosa, es muy probable que encontrar un roscón comercial adecuado no sea algo sencillo. Eso no será problema con esta receta.

En cuanto a la mantequilla sin lactosa, se puede encontrar en muchos supermercados, pero también se puede hacer en casa a partir de nata para montar sin lactosa. Solo hay que batir la nata durante el tiempo suficiente hasta que se corte y la grasa -la mantequilla- se separe del suero. Un truco fabuloso es usar este suero para elaborar la masa sustituyendo a la leche -si no sale suero suficiente, se completa el líquido con leche-, así obtendremos un roscón aún más esponjoso.

Es roscón exprés que no es roscón

Tiene forma de rosca, pero en realidad es un milhojas de turrón disfrazado de roscón, porque está hecho con dos discos recortados de una plancha de hojaldre y relleno con una mousse rápida de turrón.

¿Está bueno? ¡Por supuesto! ¿Es fácil? ¡Facilísimo! ¿Es rápido? ¡Mucho! ¿Es roscón? ¡No!

Miniroscones de Reyes con masa de donut

Puestos a hacer roscones de mentira, estos miniroscones con masa de donut se parecen mucho más a un roscón real, puesto que son masas bastante parecidas, aunque la elaboración de esta sea un poquito más rápida. Además, para hacer estos pequeños roscones, vamos a hornear la masa, en vez de freírla.

El resultado es francamente bueno y el formato individual nos permite rellenar solo los roscones que vayamos a consumir y conservar el resto, que se pueden congelar para disfrutar de ellos más adelante.

Roscón de reyes vegano sin azúcar, sin leche, sin huevo y sin mantequilla

El nombre del roscón hace honor a la verdad y, leído así, uno podría pensar que el roscón está hecho solo con harina. Ya os adelanto que no es así, simplemente todas esas cosas que no tiene se han sustituido por otras. En realidad, es nuestra receta favorita de roscón, pero adaptada a la dieta vegana.

Si quieres que tu roscón vegano esté relleno puedes utilizar nata de coco montada o alguna crema pastelera sin huevo espesada con fécula de maíz.

Roscón de Reyes relleno de trufa clásica

De nuevo la receta del roscón de siempre, esta vez con un relleno de trufa clásica que Clara Villalón te enseña a preparar en un didáctico vídeo.

Se trata de un roscón perfecto para regalar, porque creedme, si los Reyes Magos os dejan regalitos en una casa que no es la vuestra y, cuando vayáis a recogerlos, lleváis este roscón para merendar, el día de Reyes va a ser mucho más bonito.

