Roscón de Reyes vegano, sin azúcar, sin leche, sin huevo y sin mantequilla ¡pero muy rico!

Total: 45 min

Comensales: 8-10

Faltan apenas dos días para que llegue uno de los más esperados del año, ¡el día de Reyes! Y si algo no puede faltar es el Roscón de Reyes. El 6 de enero, el roscón para desayunar es tradición en muchas casas. Por eso el día de Reyes los roscones llenan los escaparates de todas las pastelerías, obvio.

Aunque si lo que buscas es un roscón vegano, puede que sea más difícil encontrarlo en una pastelería del barrio. Que no cunda el pánico, si no se encuentra, nos lo fabricamos en casa y tan contentos ;).

Y no, no es rápido de hacer, pero no es rápido en el sentido de que te pones a hacerlo y a la media hora te lo estás comiendo porque el roscón de Reyes necesita obligatoriamente sus reposos. Esto, lo de no ser una receta rápida, no es sinónimo de que haya que trabajar demasiado, al contrario, lo único que hay que hacer es mezclar y amasar unos ingredientes, algo que, si tenemos una batidora que tenga ganchos de amasar, será un juego de niños. Luego ya solo hay que esperar, darle forma, esperar y volver a esperar mientras se obra la magia en el horno.

Cómo hacer un roscón de Reyes vegano

Ingredientes Para la esponja Bebida vegetal de almendra, 40 ml

Levadura fresca de panadería, 7.5 g

Sirope de ágave, 1 cucharadita

Harina de fuerza, 75 g Para la masa de roscón vegano Bebida vegetal de almendra, 100 ml

Margarina, 50 g (o 50 g de aceite de sabor neutro)

Yogur de soja, 70 g

Levadura fresca de panadería, 12.5 g

Harina de fuerza, 250 g

Sal, 5 g

Sirope de ágave, 40 g

Ralladura de la piel de una naranja

Ralladura de la piel de un limón

Sirope de ágave para pintar el roscón antes de hornear Para decorar el roscón vegano Naranja confitada sin azúcar, opcional

Almendra laminada y/o en granillo

Coco rallado

Paso 1

Lo primero que haremos será la esponja, para ello disolvemos el sirope de ágave y la levadura en la bebida de almendra templada (15 segundos en el microondas a 800 W). Echamos la mezcla sobre la harina, mezclamos y amasamos hasta formar una bola.

Paso 2

Llenamos un bol suficientemente grande con agua templada, sumergimos nuestra bola de masa en él y esperamos de 15 a 20 minutos hasta que flote.

Paso 3

Para preparar la masa, ponemos la harina en un bol seco, la sal a un lado, la levadura desmenuzada al otro y en el centro la bebida de almendra, la margarina, el yogur de soja, el sirope de ágave, la ralladura de la naranja y el limón y la esponja. Mezclamos bien y amasamos hasta tener una masa completamente lisa (con unas varillas eléctricas o con una amasadora estará lista en unos 10 minutos).

Paso 4

Formamos una bola, la dejamos en un bol, tapamos con un paño limpio y dejamos reposar en sitio cálido y sin corrientes (por ejemplo, cerca de un radiador encendido). Otra opción, es dejarlo fermentar lentamente dejándolo durante toda la noche en la nevera y sacarlo una hora antes de continuar con el proceso.

Paso 5

Cuando haya duplicado su volumen, colocamos la bola de masa en una bandeja forrada con papel de horno y le damos forma de roscón de Reyes propiamente dicho haciendo un agujero bien grande en el centro y aplastando la masa. Para que no pierda la forma se puede poner en el centro un aro metálico forrado con papel de horno.

Paso 6

Tapamos de nuevo y dejamos reposar hasta que duplique de nuevo el volumen.

Paso 7

Precalentamos el horno a 200 ºC, calor arriba y abajo sin ventilador. Pintamos el roscón de reyes con sirope de ágave y lo decoramos con la almendra laminada y/o en granillo, el coco rallado, unas rodajas de naranja confitada en sirope de ágave o lo que vosotros queráis.

Paso 8

Horneamos 15 minutos a 200 ºC y 10 minutos más bajando la temperatura a 170 ºC. Cuando esté listo, sacamos del horno y dejamos enfriar sobre una rejilla.

Notas

Si queréis rellenar el roscón de Reyes, debéis cortarlo con un cuchillo de sierra y, como es muy difícil que nuestro roscón sea un toro circular geométricamente perfecto, un truquito para que al volver a cerrarlo coincidan los dos trozos en su sitio es colocar unos palillos tal como se ve en la fotografía, así después de untar el relleno solo tendremos que hacer coincidir los palillos.

