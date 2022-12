Este es el mejor roscón artesano de Madrid 2023

Es el dulce indiscutible de la Navidad y, aunque el gusto por él ha hecho que ocupe las vitrinas de muchas pastelerías a lo largo del año, estas fechas siguen siendo el momento más deseado para disfrutarlo. En la capital son infinitos los establecimientos que lo ofrecen, con o sin relleno, con su tradicional fruta escarchada, o a partir de elaboraciones más creativas….Pero este lunes, en la Casa de la Panadería del Ayuntamiento de Madrid, en la Plaza Mayor, ha sido elegido el mejor de este 2023.

Panod (Prim, 1), ha sido quien se ha alzado con el triunfo, seguidos por Isabel Maestre y Doble Uve Obrador, que han obtenido el segundo y tercer puesto del campeonato, que este año celebra su V edición. El año pasado fue Panem quién logró el primer puesto, mientras que Brulèe Pastelería (2020), Pan Delirio (2019) y Moulin Chocolat (2018), lo hicieron en años anteriores.

La pastelera Elena Campal y su roscón de Panod

El concurso más esponjoso del año

Este dulce encuentro, organizado por el portal Gastroactitud, y que ha contado la colaboración del Área de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, busca fomentar la elaboración de roscones artesanos de calidad en todas las pastelerías de Madrid y, con este fin, estos han sido diez los finalistas que han competido por hacerse con el primer puesto: Obrador Joaquín González desde Campo Real, Obrador Abantos desde San Lorenzo de El Escorial, Balbisiana y Obrador Cientotreinta Grados, El Riojano, Panod, Chusko Obrador, Marea Bread, Isabel Maestre y Doble Uve Obrador desde Madrid.

Los finalistas del V Campeonato del Mejor Roscón de Madrid

Los requisitos para participar no han sido otros que los impuestos a la receta a la hora de elaborar el roscón: debía pesar 500 gramos, tener forma redonda y no estar relleno. Así mismo, ha sido imprescindible que todos los ingredientes fueran naturales: harina de trigo, azúcar, huevos, sal, mantequilla, leche o nata, levadura fresco o masa madre, almendra o frutos secos y azucarillo. Como toppings alternativos permitidos: fruta confitada o escarchada; vainilla o semillas que aporten sabor a la masa; miel, AOVE (siempre que no supere el 5% del total de los ingredientes), agua de azahar, etc.

Un jurado de excepción

Todos ellos han sido puestos a examen por un jurado presidido por el maestro pastelero Paco Torreblanca, acompañado por Ricardo Vélez, de la pastelería Moulin Chocolat, ganador del primer Campeonato celebrado en diciembre de 2018 para elegir el mejor roscón 2019; Antonio García de Panem, actual campeón; y Mario Ortiz de Brulèe Pastelería, vencedor en la edición de 2021. Junto a ellos, la pastelera Estela Gutiérrez de la pastelería Estela Hojaldres; Sonia Andrés, profesora de pastelería de la escuela Le Cordon Bleu; José Carlos Capel, crítico gastronómico del diario El País, presidente de Madrid Fusión y fundador de GastroActitud; y Ángel Parada, vicepresidente de la Academia Madrileña de Gastronomía.

El premio para el ganador ha conssitido en un cheque con 2.500 euros en productos de Mantequerías Arias, patrocinador principal, que el ganador donará a una ONG de su elección.

