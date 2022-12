Esta es la receta del Mejor Roscón de Madrid 2023

Total: 2 h 55 min

Comensales: 4-6

Esta mañana se ha celebrado la quinta edición del Campeonato de roscones artesanos de la Comunidad de Madrid, donde el de Panod (Prim, 1) ha resultado el vencedor entre los diez finalistas que presentaban sus elaboraciones.

Como no queremos poner en duda tus habilidades como repostero, pero sabemos que las masas no son cosa sencilla, su artífice nos ha compartido la receta ganadora, que no se dista mucho de la preparación tradicional.

No tiene mayor complicación que la de seguir sus pasos rigurosamente. Con la repostería los experimentos no son una apuesta segura, pero hasta que llegue el Día de los Reyes Magos, tienes tiempo para ensayar.

Cómo elaborar en casa el Mejor Roscón de Madrid 2023

Ingredientes Harina de repostería, 234 g

Azúcar, 27 g

Miel, 27 g

Sal, 5 g

Mantequilla, 70 g

Huevo, 84 g

Agua de azahar, 18 g

Ralladura fresca de naranja, 1 g

Agua, 8

Levadura, 26 g

Almendra, 40 g

Azúcar granillo, 20 g

Naranja confitada, 42 g

Antes de comenzar el amasado, ponemos la harina en el congelador durante 15 minutos. Mientras tanto, aprovechamos para rallar la piel de la naranja con cuidado de no coger la parte blanca.

Paso 2

Mezclamos el agua con la harina, el azúcar, la miel, la sal, el huevo y el agua de azahar y amasamos durante 35 minutos. Será mucho más sencillo si utilizamos una batidora amasadora o un robot de cocina.

Paso 3

Cuando la masa haya adquirido cuerpo, añadimos la mantequilla fría en cubos y seguimos amasando hasta que la mantequilla esté completamente integrada y la masa sea completamente homogénea.

Paso 4

Cuando estemos en ese punto, con la mantequilla totalmente incorporada, añadimos la levadura fresca y seguimos amasando.

Paso 5

Cuando la masa esté a 23 ºC, añadimos la ralladura de la piel de naranja. Haciéndolo en casa, este paso puede parecer un poco complicado, pero de lo que se trata es de tener en cuenta que, al añadir la mantequilla fría, la temperatura de la masa baja, por eso hay que seguir amasando para que suba un poco y se ponga más o menos a temperatura ambiente. Comprobando con cualquier termómetro de cocina básico, podemos conseguir buenos resultados.

Paso 6

Comprobamos que la masa ha desarrollado bien la malla glutínica. Para ello cogemos una pequeña porción de masa y la estiramos dándole forma circular con los dedos y comprobamos que se puede formar una membrana fina y elástica que no se rompe con facilidad. Esto nos indica que el gluten se ha desarrollado de forma correcta y que la masa de nuestro roscón está lista para usarse.

Paso 7

Dejamos reposar la masa durante 30 minutos a una temperatura de 4 ºC -en casa podemos dejarla en la nevera- y después boleamos.

Paso 8

Fermentamos durante 75 minutos a 28 ºC y con una humedad del 80 %. En un obrador de pastelería profesional, esto se haría en una cámara de fermentación. En casa, podemos dejarlo en una zona cálida de la cocina.

Paso 9

Batimos un huevo con una pizca de sal y pintamos el roscón. Cubrimos con azúcar perlado y almendra y horneamos durante 20 minutos a 170 ºC.

Paso 10

Al terminar la cocción, sacamos del horno, le damos un golpe en la bandeja para que guarde la forma ideal y decoramos con cubos de naranja confitada.

