Cómo hacer albóndigas en la freidora de aire para que no te queden secas y sean más saludables

Total: 30 min

Comensales: 4

A nadie que busque una cena ligera se le ocurriría cenar albóndigas, pues, para prepararlas, se fríen en una buena cantidad de aceite. Claro que, existen albóndigas que en su versión más saludable se cocinan al horno, pero estas tienden a quedar secas. La solución, y ya no solo para disfrutar de cenas más ligeras, es el utensilio de moda: la freidora de aire. No solo se cocina con menos (o nada) de aceite, resultando comidas menos pesadas, sino que se ensucia menos, y con solo darle a un botón uno se olvida de estar frente a la sartén meneando lo que se esté cocinando y vigilando que no se queme.

Así pues, estas albóndigas hechas en freidora de aire se pueden convertir en un básico del recetario semanal sin perder ni ápice de tiempo, y con un resultado jugoso. La receta para elaborar estas albóndigas en freidora de aire, además, no varía de la clásica, por lo que, si alguna vez se han hecho albóndigas, la tarea es aún más sencilla si cabe. En este caso, la carne utilizada es de pollo, pero se pueden hacer de ternera, cerdo, una mezcla de ambas o de pavo.

La carne picada se puede encontrar en bandejas en la sección de refrigerados de los supermercados, o acudiendo a nuestro carnicero o pollero de confianza y pidiéndole que nos pique la carne en el momento, y con las proporciones que deseemos si, por ejemplo, queremos hacer combinar carne de cerdo con la de ternera. En cualquier caso, no conviene dejarla picada en la nevera durante muchos días, siendo mejor cocinarla en el día o al día siguiente, pero si no, siempre se puede congelar en el momento y sacar cuando la vayamos a necesitar.

Para acompañarlas, las opciones son infinitas. Pueden pasar por una salsa de tomate casera, una sencilla ensalada de lechuga y tomate aliñada, bien con el aliño clásico de aceite de oliva, sal y/o vinagre, o con alguno más original o con las siempre triunfantes patatas fritas, hechas también en la freidora de aire. También pueden servir para completar un plato más contundente como una pasta con albóndigas.

Se pueden congelar una vez cocinadas, y calentar en la airfryer cuando se vayan a necesitar, por lo que se puede hacer una tanda de albóndigas mayor e ir sacando a demanda.

Descubre cómo hacer albóndigas en freidora de aire

Ingredientes Carne picada de pollo, 500 g (o cerdo o ternera)

Pan de molde sin bordes, 1 rebanada

Leche, 50 ml (la necesaria para remojar el pan)

Huevo, 1 ud

Diente de ajo, 1 ud

Perejil fresco picado, 1 cucharada

Sal y pimienta negra, al gusto

Aceite de oliva en spray

Paso 1

Pelar el ajo y picar el perejil fresco (sin los tallos) lo más pequeño posible. Pasar estos a un mortero y majar hasta formar una pasta. Añadir al mortero la leche, una pizca de sal y mezclar.

Paso 2

Trocear con las manos el pan de molde utilizando solo la miga y empaparla bien en mezcla del mortero.

Paso 3

2

En un bol, colocar el huevo que habremos cascado en otro recipiente para evitar que así nos caiga cáscara, y batir con un tenedor o unas varillas, a mano. En un bol grande, mezclar el pollo picado, el contenido del mortero, el huevo batido y salpimentar. Mezclar hasta que esté todo bien integrado, y dejar reposar 5 minutos.

Paso 4

Precalentar la freidora de aire a 180 grados, durante 5 minutos, mientras en el siguiente paso formamos las albóndigas. Precalentar la máquina no es obligatorio, pero nos ahorra tiempo final de cocinado. Formar las albóndigas con las manos, cogiendo pellizcos de masa y boleándolos entre las palmas, procurando que sean todas del mismo tamaño para que se cocinen de manera homogénea.

Paso 5

2

Pulverizar la cesta de la freidora de aire con aceite en spray, o pincela un poco de aceite en ella, y coloca las albóndigas sin que se amontonen dejando algo de separación entre ellas, pues habrá que cocinarlas en varias tandas. Programar 200 grados durante 8 minutos. El tiempo es orientativo, y dependerá del tamaño de las albóndigas y de si se ha precalentado la máquina; a albóndigas más pequeñas o menor cantidad de ellas dentro de la airfryer, menor tiempo, y viceversa.

Paso 6

A la mitad del tiempo, abrir la freidora y sacudir la cubeta, o bien dar la vuelta a las albóndigas una a una. Ir haciendo tandas (cuantas, dependerá del tamaño de la freidora) hasta terminar con todas las albóndigas. Emplatar con una sencilla salsa de tomate, unas patatitas fritas o una refrescante ensalada.

