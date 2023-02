Así es la pizza de Verónica y María Lo que solo vas a poder probar este mes

Las colecciones «cápsula» en cadenas de restauración son cada vez más frecuentes y suelen suponer una auténtica revolución para los fans de la marca (recuérdese cuando Juancho's BBQ tuvo que sacar en edición limitada y por petición popular una hamburguesa que había nacido como broma del día de los Santos Inocentes).

Grosso Napoletano, la mejor cadena de pizzerías artesanales de España y la 3ª del mundo, según 50 Top Pizza, también nos sorprende cada cierto tiempo con Edizione Limitata, colaboraciones puntuales durante un tiempo limitado junto a chefs amigos y marcas reconocidas del sector con las que comparten valores como la importancia de la calidad del producto o la tradición, elaborando juntos pizzas únicas que están solamente disponibles durante un mes.

Tras las pasadas ediciones, protagonizadas por Francesco Martucci (mejor pizzaiolo del mundo), Formaje, Nino Redruello y Roberto Ruíz, María Lo y Verónica Gómez de Liaño son las protagonistas de esta quinta entrega, el nuevo Capitolo V de Edizione Limitata. Además, por primera vez en la historia del proyecto, un dueto es el creador de la receta, en lugar de un solo chef.

«La Finalista» una pizza de Verónica y María Lo

Durante este curso académico, ambas protagonistas del duelo final de la última edición de MasterChef España han trasladado su residencia a San Sebastián para asistir al Basque Culinary Center donde se están formando para ser chefs profesionales. Recientemente, el equipo de Grosso Napoletano se encontró con ellas allí con motivo de la apertura del primer local de la cadena en esta ciudad vasca y fue ahí donde surgió la colaboración y donde crearon la receta del Capitolo V de la Edizione Limitata.

El resultado de esta receta a cuatro manos, que lleva por nombre «La finalista», es una pizza que une la cocina de ambas chefs. A pesar de que se trate de dos tipos de cocina muy diferentes, han conseguido encontrar un equilibrio que hará que su pizza no te deje indiferente. La cocina de Verónica es una fiesta de vegetales, especias y salsas llenas de sabor. Y la de María, por su parte es muy de producto donde no faltan carnes, chacinas, embutidos o pescados.

No ha sido fácil combinar ambos estilos en una pizza napolitana, pero finalmente lo lograron de la mano de Fabrizio Polacco, jefe de producto de Grosso Napoletano. Verónica apostaba desde el principio por la calabaza asada al horno de leña con toque de romero y, por su parte, María tenía bien claro que el guanciale tenía que estar presente en esta pizza. Así, «La finalista», se elabora con: base de crema de ajos confitados con salvia, calabaza asada con romero y cebolla morada preparados en nuestros hornos de leña, queso gorgonzola, mozzarella fiordilatte, guanciale crujiente y toque fresco de ralladura de lima.

Solo un mes para probarla

«La Finalista» sólo estará disponible durante un mes –del 17 de febrero al 19 de marzo– en todos los locales de Grosso Napoletano en España, así como en Senza Glutine de Madrid, Barcelona y Sevilla, con unidades limitadas al día y por local. El precio de esta pizza es de 17,90 € y de 19,90 € en los locales Senza Glutine.

La Edizione Limitata más viral

María Lo y Verónica son, respectivamente campeona y subcampeona de la décima edición de MasterChef, el programa gastronómico por excelencia de la televisión de nuestro país. Su paso por el programa y el buen rollo que transmiten las han convertido en uno de los dúos más virales y aclamados por el público.

Respecto a la colaboración con Grosso Napoletano, María Lo comenta: «¿Quién me iba a decir a mí que acabaría diseñando una pizza edición limitada con Vero para Grosso Napoletano y que estaría en sus 28 restaurantes que tienen por toda España? Además, la pizza es una de mis comidas favoritas. ¡Y qué pizza! Siempre lo digo, para mí lo más importante en la cocina es conseguir platos equilibrados en sabor y esta pizza con la calabaza y la cebolla morada bien cocinadas al horno de piedra, dulzón y ahumado. La fior di latte junto con el gorgonzola con su toque lácteo y un punto salado. El guanciale crocante italiano, bien sabrosón. Y el terminar la pizza con ese toque especial de lima rallada, que le da un aroma cuando llega a la mesa espectacular… yo me caso con ella. ¡¡Y no es porque la hayamos diseñado nosotras!! ¡Es que está muy muy buena, «pa» repetir unas cuantas veces!»

En palabras de Vero: «Para mí es un superhonor que una marca como Grosso Napoletano se fije en nosotras y nos elija para crear la nueva edición limitada. Soy una gran amante de la buena pizza (¿quién no?) y esta colaboración me hace especial ilusión. Han sido meses de trabajo en equipo diseñando la que creo que es de las mejores pizzas que he probado nunca, ¡y no es porque sea nuestra! Desde el principio quisimos hacer algo diferente, pero manteniendo la esencia Napolitana de Grosso. La mezcla de ingredientes que hemos conseguido es alucinante. Dulce, salino, umami... lo tiene todo para ser un bocado perfecto. Estos meses de creación con el equipo de Grosso han sido súper divertidos. Hemos aprendido un huevo sobre pizzas y nos hemos quedado alucinadas con los procesos, la calidad, el cariño al producto... brutal. También haber podido hacer esto juntas, María y yo, ha sido genial y ¡ojalá sea la primera de muchas! Me hace superfeliz».

Sigue los temas que te interesan