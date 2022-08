COL, el proyecto de Verónica con el que triunfa después de MasterChef

Hace ya casi un mes que finalizó la emisión de la décima edición de MasterChef y algunos todavía sentimos que nos falta algo las noches de los lunes. Pero eso no significa que todos los aspirantes se hayan ido de vacaciones. Al contrario, muchos no han parado y han aprovechado el final del concurso para poner en marcha nuevos proyectos personales como COL, la empresa creada por Verónica que ya había empezado a gestarse antes del programa y que ya es una realidad.

Verónica, con una amplia trayectoria profesional en el mundo de la comunicación y la publicidad, estaba decidida a dar un giro a su vida y estaba a punto de montar su restaurante COL, un lugar desde el que estaba dispuesta a demostrar que es posible ofrecer una cocina honesta con platos saludables que haga que el comensal se sienta inmensamente feliz. Pero, su buen hacer durante el casting -al que se presentaba por segundo año- la llevó a las cocinas más famosas de la tele.

Tras superarse a sí misma programa tras programa y disputar una de las finales más reñidas de la historia de MasterChef, Verónica, que se ha convertido en una de las aspirantes más queridas de la décima edición, no ha parado ni un segundo, comparte sus recetas en Instagram, donde ya cuenta con una comunidad de más de 100 000 seguidores, da clases de yoga, está realizando un stage en El Bohío junto al chef Pepe Rodríguez y ha lanzado COL.

¿Qué es COL?

COL es la despensa del futuro restaurante y llega antes a nuestras casas porque este no verá la luz hasta que Verónica haya finalizado su formación en el Basque Culinary Center. Pero COL no es solo una tienda de productos y un restaurante, COL es una filosofía de vida en la que el uso consciente de los recursos cuidando el medioambiente y el reconocimiento a los productores y artesanos son pilares fundamentales y señas de identidad. Estas colaboraciones son el fruto de muchos meses de trabajo buscando proyectos que encajen con los valores de COL y teniendo en cuenta el origen de los productos, los materiales, la historia y, por supuesto, la calidad.

La propia Verónica explica a Cocinillas que «Cuando colaboramos con alguien, no queremos borrar su imagen y ponerle la etiqueta de COL. Al revés, queremos que sea una colaboración a dos manos, siempre de la mano de ellos, porque al final lo que yo pienso es, por ejemplo, ¿cómo se elige el aceite de oliva? Mi pensamiento siempre es que yo no soy experta, mi familia no se dedica a eso ni yo me he criado rodeada de olivos. Yo no soy quien para decirte cuál es o cómo es el mejor aceite de oliva, pero para ello cojo al mejor productor de aceite de oliva de toda Andalucía. Hago el aceite con él y él lleva también su nombre en la etiqueta, que es también lo que le da credibilidad al proyecto».

«No tendría sentido que yo te venda aceite diciéndote que es mío, que es de COL. No, el aceite es de fulanito, pero yo me he tomado mi tiempo, he viajado y he probado. Somos una especie de curadores en busca de proyectos con los que queremos ir de la mano para darlos a conocer y llevarlos hasta tu casa. Ese es el objetivo, que tú entres en COL y puedas encontrar productos de calidad que igual no encuentras en otras partes y que puedas sentir que hemos dedicado mucho tiempo a encontrar estos proveedores», continúa. Con COL, Verónica y su equipo se han propuesto demostrar que es posible alimentarse de forma saludable sin renunciar al disfrute y a la diversión. Y es que con COL, comer sano te va a hacer muy feliz.

¿Qué encontraremos en COL?

COL defiende el lema «healthy stuff for fun people» (productos saludables para gente divertida) arranca ofreciendo productos que se agrupan en tres categorías: alimentación, cerámica y textil. Todos ellos están relacionados con lo que se pone sobre la mesa a la hora de comer y, además, están producidos en España y se pueden adquirir en su web esto.es.COL.

El delantal de COL que no nos puede gustar más. COL

Los textiles, que incluyen manteles, bolsas para la compra y el delantal más bonito y cómodo que hemos visto en mucho tiempo, se fabrican artesanalmente en un pueblo de Ourense. Las piezas de cerámica, diseñadas por Verónica y sus socios, se fabrican en un pequeño taller de Lavapiés.

En la categoría de alimentación, cuentan con la colaboración de la granja ecológica Los Confites (Jarandilla de la Vera) para ofrecer una caja de verduras de temporada seleccionadas por la propia Verónica que se acompaña de recetas inéditas, saludables y disfrutonas a tope, con las que sacarles el máximo partido. También es posible comprar tres especias que son claves en la cocina de Verónica (Ras el Hanout, Za'atar y Chili Flakes).

Muy pronto habrá más especias y nuevos productos como aceite de oliva virgen extra, salsas o unas velas artesanales muy especiales. En definitiva, todo lo necesario para que sentarse a la mesa sea un momento de máximo disfrute y, a la vez, de cuidar tu salud y la de los tuyos.

