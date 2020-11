Patatas fritas en freidora sin aceite: receta más sana y con menos calorías

Total: 19 min

Comensales: 2

En España nos encantan los fritos, y llevaba tiempo queriendo probar una alternativa un poco más sana y que me permitiese hacerlos sin tanto aceite. La solución: una freidora sin aceite, de las que están ahora tan de moda. Pero, ¿realmente funcionan?

Me he hecho con la freidora sin aceite Cecofry Deluxe Rapid Moon de Cecotec. Después de mucho mirar estuve a punto de optar por un modelo mucho más caro de otra marca, pero por 69.90 € me parecía algo mucho más razonable.

Propiedades nutricionales de las patatas

Según la Fundación Española de la Nutrición "en la composición de la patata cabe destacar el contenido en hidratos de carbono, mayoritariamente en forma de almidón y una pequeña proporción como glucosa, fructosa y sacarosa; El ser uno de los vegetales con mayor contenido en almidón explica su aporte calórico (88 kcal/100 g de patatas). La fibra está presente en cantidades discretas.

Es fuente de vitamina C, si bien una parte considerable de la misma puede perderse durante el proceso de cocción. Para preservar su contenido, es recomendable cocinarlas al vapor o al horno (envueltas en papel de aluminio). La cantidad vitamina C contenida en una patata cruda de tamaño medio equivale al 46% de las ingestas recomendadas para hombres y mujeres de 20 a 39 años con una actividad física moderada. Otros aportes como los de la vitamina B6, cubren el 21% de las ingestas recomendadas para este grupo de población.

La patata aporta minerales como el potasio. Este contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso y de los músculos.

La patata también aporta carotenoides, siendo la violaxantina, anteraxantina, luteína, los más abundantes, mientras que la neoxantina, beta-criptoxantina, zeaxantina y b-carotenos se encuentran en cantidades menores."

Patatas fritas en freidora sin aceite

Patatas fritas hechas en la freidora sin aceite de Cecotec

El resultado ha sido fantástico, sinceramente no imaginaba que fuese a funcionar tan bien. Los fritos salen perfectos, muchas veces sin ni siquiera tener que añadir nada de aceite. Mi primera prueba fue con unas patatas fritas, y quedan perfectas, sin tener que usar prácticamente nada de aceite. Os cuento cómo las hice.

Ingredientes Patata mediana, 2

Aceite de oliva, 1 cucharada

Sal

Paso 1

Pelamos y cortamos las patatas en bastones largos de medio centímetro de grosor.

Paso 2

Añadimos las patatas al cesto de la freidora sin aceite de Cecotec, echamos una cucharada de aceite por encima y las removemos para que este se reparta.

Paso 3

Programamos la freidora sin aceite 18 minutos a 200ºC y le damos al botón de empezar. Pasado ese tiempo, nuestras patatas fritas están listas para disfrutar.

Patatas fritas perfectas sin aceite

Patatas fritas con freidora sin aceite

Dentro de esta receta para hacer patatas fritas con la freidora sin aceite de Cecotec hay muchas variaciones que podemos hacer, así que conviene tener en cuenta todos los detalles por si queremos algo diferente.

Sobre el aceite, podemos no echar nada. El resultado es bueno, pero una cuchara de aceite de oliva no aporta casi calorías y el resultado mejora considerablemente porque obtenemos un exterior mucho más crujiente.

Por supuesto el corte de la patata puede ser más grueso o incluso dejando de la piel, no hay problema. Después de hacer varias pruebas, el corte fino y largo es el que mejores resultados me ha dado a la hora de preparar patatas fritas en una freidora sin aceite, pero podemos cortar más grueso. Si lo hacemos, seguramente tengamos que aumentar el tiempo de cocción, eso hay que tenerlo en cuenta.

Por último, no te olvides del tipo de patata, tendrás que elegir una patata para freír porque contienen menos almidón y así se pegarán menos entre sí. Un buen truco es meterlas en un bol con agua durante cinco minutos después de cortarlas, pero luego hay que secarlas muy bien. Esto elimina el almidón sobrante y hace que se peguen menos entre sí, perfecto para freir sin aceite.

Por supuesto también podemos hacer esta misma receta para freidora sin aceite con patatas fritas congeladas. Ten en cuenta que estas patatas suelen tener ya una pequeña cantidad de aceite en sus ingredientes, así que no tendrás que añadir nada. Son muy prácticas porque las podemos tener siempre en el congelador, listas para freír en cualquier momento, y también quedan estupendas.