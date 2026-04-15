María Lo, cocinera, arrasa con la empanada gallega más fácil: no lleva atún, se hace con una lata de sardinas y 120 g de leche

María Lo, cocinera, en un montaje de El Español iStock

0 votos

Total: 2 h

Comensales: 8

Pocas preparaciones son tan versátiles como la empanada gallega. Sirve como aperitivo, como plato principal, como merienda o como cena rápida sacada directamente de la nevera.

Se puede transportar sin problema en un tupper, aguanta varios días en perfecto estado y, además, está más rica fría que recién horneada. María Lo, ganadora de MasterChef 10, lo tiene claro: la empanada gallega debería ser un básico para tenerlo disponible todos los días.

Hace un año, la cocinera compartió en su cuenta de Instagram la receta de una empanada de xoubas, que son sardinas pequeñas frescas típicas de la costa gallega.

Se trata de una versión que se aleja del clásico relleno de atún y que aprovecha la temporada de pescado azul para conseguir un resultado jugoso y con mucho sabor.

Con sardinas frescas… o de lata

Trabajar con sardinas frescas requiere un paso previo que María Lo reconoce que no es lo más cómodo del mundo: hay que quitarles la cabeza, las tripas y sacarles los lomos a mano o a cuchillo. Aunque si son realmente pequeñas, basta con quitar cabeza y tripas.

Para limpiarlas bien, hay que sumergirlas en agua con hielo y sal en una proporción de 30 g por litro. Así la carne blanqueará ligeramente y tendrá un sabor algo más suave.

Una vez listas, las sardinas se incorporan al sofrito de cebolla y pimiento rojo y se cocinan lo justo para que queden jugosas dentro de la empanada.

Pero hay una alternativa para los que quieran ahorrar tiempo y no tener que limpiar pescado: se pueden usar sardinas de lata en aceite de oliva, siempre que sean de buena calidad.

Además, para quienes encuentren el sabor de la sardina demasiado intenso, María Lo explica que la misma base de sofrito funciona con berberechos, bonito o pulpo.

En cualquier caso, la receta sigue siendo la misma: un sofrito bien pochado de cebolla y pimiento rojo con pimentón, un relleno de proteína y una masa hecha con el aceite sobrante.

Ingredientes Para el relleno Sardinas medianas frescas, 12-14 ud (o una lata de sardinillas de las grandes redondas)

Cebollas, 2 ud

Pimiento rojo, 1 ud

Pimentón dulce, ½ cucharada sopera

Laurel, 1 hoja

Sal, al gusto

Aceite de oliva suave, 200 g Para la masa Harina floja, 400 g

Aceite del sofrito, 120 g

Leche entera, 120 g

Sal, 5 g

Huevo para pintar, 1 ud Paso 1 Pela y corta la cebolla en juliana. Lava y corta el pimiento rojo también en juliana. Paso 2 Pon a calentar el aceite en una sartén honda a temperatura media, añade la cebolla y sazona al gusto. Cuando esté transparente, incorpora el pimiento rojo y cocina a fuego medio hasta que la verdura esté muy tierna. Paso 3 Limpia las sardinas (si usas sardinas frescas). Quita la cabeza y las tripas, saca los lomos y sumérgelos en agua con hielo y sal (30 g por litro) para blanquearlos. Paso 4 Incorpora la media cucharada de pimentón dulce al sofrito y cocina 1 minuto. Añade las sardinas frescas escurridas y cocina hasta que cambien de color. Si las sardinas son de lata, no las añadas ahora, resérvalas para el momento de montar la masa. Paso 5 Pasa el relleno por un colador y reserva el aceite escurrido y el relleno por separado. Paso 6 Para preparar la masa, en un bol grande, mezcla la harina, la sal, los 120 g de aceite del sofrito y la leche. Trabaja la masa hasta que esté todo bien integrado. Paso 7 Pasa la masa a la mesa de trabajo enharinada y amasa durante 5-10 minutos. Tapa con film a piel y deja reposar al menos 30 minutos. Paso 8 Divide la masa en dos partes. Estira la primera hasta unos 4 mm de grosor y colócala sobre papel vegetal en una bandeja de horno. Reparte el sofrito por la superficie dejando 3 dedos de margen y coloca encima las sardinillas de lata bien escurridas. Paso 9 Estira la segunda masa más fina (unos 2 mm), colócala encima y cierra los bordes. Paso 10 Haz un agujero en el centro, pinta con huevo batido y hornea a 180 ºC con calor arriba y abajo durante 35-40 minutos. Paso 11 Saca del horno y deja que pierda temperatura antes de cortar. La empanada está mejor a temperatura ambiente o fría.

Preguntas frecuentes