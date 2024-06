Ni entrecot ni chuletón: esta es la carne de ternera más barata ideal para una barbacoa

Cuando llega el verano, es el momento de poder disfrutar del gran placer de cocinar al aire libre. Por ello, no es de extrañar que muchas personas se reúnan con familiares y amigos para disfrutar de barbacoas y parrillas por todo el país, ya sea en jardines, comunidades de vecinos, fincas, áreas recreativas y otros lugares abiertos en los que disfrutar de exquisitos productos como un buen entrecot o chuletón.

Cocinar con fuego no es tan fácil como pudiera parecer, por lo que ya sea en parrilla o en barbacoa hay que tener un mínimo de habilidad, tanto para el propio cocinado como para previamente encender el fuego y preparar las brasas. De hecho, en ocasiones se desperdicia el producto, gastando mucho dinero en carne que luego no se sabe preparar correctamente.

Es por ello por lo que, si se es novato en este tipo de preparaciones, es preferible evitar cortes nobles como chuletones, entrecots o chuletas, entre otros, puesto que es habitual que los puntos de cocción no queden bien por su tamaño y grosor. Es por ello, por lo que debes conocer la carne de ternera barata que te sacará de apuro en una barbacoa.

Carne de aguja de ternera.

Estamos hablando de la aguja de ternera, un humilde corto que queda muy bien cuando se cocina a la parrilla, a la barbacoa e incluso a la plancha. Este corte, que es perfecto para guisos y asados, es la parte que une el lomo del animal con el pescuezo, lo que hace que sea una carne tierna y llena de sabor, y que además se puede cortar de manera sencilla en filetes más o menos gruesos, según se desee.

Además, tiene una ventaja adicional, que no es otra de que no tiene apenas merma, por lo que la mayor parte de esta pieza esa comestible, por lo que no pagarás de más por un producto que va a terminar en la basura. Se recomienda que los filetes de la aguja de ternera tengan un grosor de unos 2 cm.

Los cortes ideales para una barbacoa

Dado que no todos los cortes de la vaca son iguales, es importante conocer las características de la carne y decidir la manera de cocinarla apropiadamente, de forma que así sea posible conseguir un exquisito sabor y una textura jugosa y tierna.

Más allá de tener en cuenta la recomendación de apostar por la compra de aguja de ternera, existen otros cortes de carne que son perfectos para cocinar en la barbacoa, entre los que hay que destacar los siguientes:

Solomillo: el solomillo de vaca, separado del lomo bajo por las vértebras, es una de las piezas más interesantes, puesto que es una de las partes más jugosas y tiernas de la vaca. Se debe cocinar en medallones a la parrilla para poder disfrutar de un exquisito sabor y una textura tierna que hará que se te deshaga en la boca.

el solomillo de vaca, separado del lomo bajo por las vértebras, es una de las piezas más interesantes, puesto que es una de las partes más jugosas y tiernas de la vaca. Se debe cocinar en medallones a la parrilla para poder disfrutar de un exquisito sabor y una textura tierna que hará que se te deshaga en la boca. Chuletón: el chuletón de buey tiene un sabor mucho más suave que el de la vaca, caracterizándose por tener un punto dulce que lo convierte en toda una delicia por su sabor. Es una pieza ideal para preparar a la parrilla, siempre y cuando se tenga suficiente experiencia para poder cocinarlo perfectamente. De esta forma, se podrá cocer perfectamente por fuera, mientras que por dentro quedará tierna y jugosa.

el chuletón de buey tiene un sabor mucho más suave que el de la vaca, caracterizándose por tener un punto dulce que lo convierte en toda una delicia por su sabor. Es una pieza ideal para preparar a la parrilla, siempre y cuando se tenga suficiente experiencia para poder cocinarlo perfectamente. De esta forma, se podrá cocer perfectamente por fuera, mientras que por dentro quedará tierna y jugosa. Lomo bajo: el lomo bajo de vaca es un corte que destaca por ser tierno y jugoso, siendo considerado de categoría extra dentro de los cortes de vaca. En este grupo se incluyen las piezas más selectas del animal, por lo que nos encontramos ante uno de los mejores cortes de carne que podrás preparar en la parrilla. Si apuestas por él, debes saber que es aconsejable cocinarlo y servirlo con el hueso, lo que aportará aún más sabor.

el lomo bajo de vaca es un corte que destaca por ser tierno y jugoso, siendo considerado de categoría extra dentro de los cortes de vaca. En este grupo se incluyen las piezas más selectas del animal, por lo que nos encontramos ante uno de los mejores cortes de carne que podrás preparar en la parrilla. Si apuestas por él, debes saber que es aconsejable cocinarlo y servirlo con el hueso, lo que aportará aún más sabor. Ribeye: entre los mejores cortes tenemos que hablar del ribeye de vaca, una parte que se encuentra en la zona del lomo alto y que es altamente jugosa, sabrosa y tierna. Cocinándolo a la brasa se consigue disfrutar de un sabor intenso que a nadie deja indiferente.

Por otro lado, a la hora de elegir la carne que comprar cuando se va a preparar una barbacoa, pensando sobre todo cuando hay distintos invitados, conviene conocer las características de cada tipo de carne. Para empezar, el cerdo suele ser el animal más famoso en las barbacoas, ya que de este se aprovecha todo, si bien hay que tener mucho cuidado para que quede bien hecho, puesto que en caso contrario no se le sacará el máximo partido a su sabor.

También hay que hablar de la vaca, que es para la gran mayoría la mejor carne para barbacoa o parrilla, especialmente la de vaca madurada, que tiene un gran aporte de proteínas de alto valor biológico, vitaminas del grupo B, minerales, y un exquisito sabor. Además, se puede consumir poco hecha si así se desea.

Por su parte, el pollo es otra opción a contemplar a la hora de preparar una barbacoa, sobre todo porque tiene muy poca grasa y es ideal para los más pequeños. Sin embargo, hay que tener en cuenta la elección de las piezas para conseguir un buen resultado final, pues las pechugas suelen quedar muy secas. Asimismo, hay que prestar atención al tiempo de cocción, debiendo quedar muy bien cocido.