La mejor hamburguesería del mundo (por primera vez en la historia) es española

La gastronomía española ha vuelto a ser historia. España lidera un universo culinario que hasta ahora dominado por Estados Unidos: las hamburguesas gourmet. Lo hace gracias a Hundred Burgers, la cadena valenciana con sucursales en Madrid, que ha sido nombrada mejor hamburguesería del mundo por The World’s Best Burgers.

Por primera vez en la historia del prestigioso ranking -la Guía Michelin de las hamburgjuesas- una hamburguesería no estadounidense ha logrado escalar a la cima, superando a gigantes como Pizza Loves Emily de Nueva York, que había liderado la lista en años anteriores. Este reconocimiento es el resultado de más de ochocientas visitas a establecimientos en más de sesenta países, lo que resalta la magnitud y credibilidad de este logro.

Fundada en 2020 por los visionarios Alex González-Urbón y Ezequiel Maldjian, Hundred Burgers ha conquistado tanto al jurado internacional como a los paladares locales gracias a su meticuloso enfoque artesanal y a su incansable búsqueda de la perfección.

Los artífices detrás de Hundred Burgers.

Desde sus cuatro restaurantes en Valencia y tres en Madrid, esta cadena ha creado una revolución en la forma en que entendemos la hamburguesa, elaborando diariamente cada uno de sus ingredientes. Desde su pan demi-brioche, que hornean cada mañana, hasta la carne dry aged de vaca rubia gallega, todo está cuidadosamente preparado para ofrecer una experiencia única.

Lo que diferencia a Hundred Burgers de sus competidores no es solo la calidad de sus ingredientes, sino su capacidad para evolucionar constantemente. El jurado ha destacado que su enfoque artesanal es una oda a la tradición, pero también a la innovación. Las hamburguesas aquí no son simplemente un plato más en la carta; son el resultado de un proceso creativo que busca redefinir la experiencia del comensal.

El éxito de Hundred Burgers no es un caso aislado. Otras dos hamburgueserías españolas también han logrado colarse en el codiciado ranking de las veinticinco mejores del mundo. La madrileña Briochef, en el puesto diecisiete, y la valenciana Soul Coffee, que ha ascendido hasta el décimo lugar, confirman que España está en plena efervescencia en el mundo de las hamburguesas gourmet. Solo Estados Unidos tiene más representantes entre las diez mejores hamburgueserías del planeta.

Este reconocimiento es una nueva victoria para la gastronomía española, que ya ha demostrado su poderío a nivel internacional con restaurantes de alta cocina y con asadores como la Bodega El Capricho, elegida como el segundo mejor asador del mundo. Ahora, España se destaca también en un ámbito más popular, pero no menos sofisticado: el de las hamburguesas.

Los triunfadores de The World's Best Burgers

El pódium de honor de The World’s Best Burgers lo completan Au Cheval de Chicago, que se ha llevado el bronce, y Pizza Loves Emily, que, aunque ha cedido el primer puesto, sigue firme en la élite con su medalla de plata. Sin embargo, la gran novedad es que los aficionados españoles ya no tendrán que cruzar el Atlántico para probar las mejores hamburguesas del mundo: ahora están a la vuelta de la esquina, en Valencia y Madrid.