¿Qué comida se puede llevar en el avión? Alimentos que sí están permitidos en el equipaje de mano

El fin de la limitación de los 100 ml en el equipaje de mano previsto para este 2024 acabará con muchos quebraderos de cabeza a la hora de viajar, así como sorpresas de última hora en el momento de facturar.

Mientras tanto, la limitación sigue vigente y las vacaciones han vuelto a refrescar la pregunta que tantas veces nos hemos repetido llegando el momento de viajar. ¿Qué alimentos está permitido llevar?

No serías al primero que le entran dudas sobre si le permitirán o no la entrada a Estados Unidos con algo de jamón en la maleta, o si esa lata de berberechos que lleva tu amiga tanto tiempo sin tomar llegará a su destino final. Para vuelos fuera de la UE, es recomendable consultar las regulaciones del país de destino para evitar problemas al salir o al llegar. Esto es lo que indican las restricciones:

En términos generales, está permitido llevar alimentos sólidos en el avión, pero los líquidos siguen siendo un punto de debate. Las salsas, cremas y productos con contenido líquido, como conservas, suelen estar restringidos. Esto incluye productos como pesto, miel, mantequilla de cacahuete y ciertos tipos de quesos cremosos.

Para los vuelos dentro de la Unión Europea, las normativas son menos restrictivas. Se permite la entrada de productos tanto de origen animal como vegetal siempre y cuando sean sólidos. Los alimentos como embutidos, quesos curados y productos envasados al vacío generalmente no presentan problemas.

Sin embargo, existen reglamentos específicos para productos de origen animal. Por ejemplo, los productos cárnicos y lácteos, así como sus derivados, pueden estar sujetos a controles veterinarios estrictos según el Reglamento CE 206/2009. Esto significa que productos como empanadas o pastas rellenas que contengan carne o leche pueden estar restringidos.

Alimentos Permitidos:



1. Snacks secos: galletas, barras de cereal, frutos secos, papas fritas, etc.

2. Frutas y verduras: deben estar enteras y sin cortar (verifica restricciones de importación del país de destino).

3. Sándwiches: siempre y cuando no contengan líquidos o salsas en exceso.

4. Productos envasados y sellados: chocolates, caramelos, etc.

5. Quesos duros: como el queso cheddar o gouda.