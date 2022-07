6 restaurantes españoles en la lista 50 Best y tres de ellos entre los 10 primeros

Acaba de celebrarse la gala en la que se ha presentado una nueva edición de la lista 50 Best Restaurants. Desde hoy, el restaurante danés Geranium es el Mejor Restaurante del Mundo según la reputada lista.

Esta clasificación se publicó por primera vez en el año 2002 de la mano de la revista británica Restaurant Magazine, aunque en la actualidad The World 50 Best Restaurants es una empresa independiente de la revista que cuenta con el patrocinio de marcas como San Pellegrino, Acqua Panna, Estrella Damm, Beronia o Gin Mare.

No se trata de la competencia a la Guía Michelin, sino que es algo que la complementa. Mientras que la guía roja valora la excelencia a todos los niveles y, de alguna manera, toma como referencia la alta cocina francesa, la lista de los «50 Best» valora la innovación y el buen comer por encima del mantel de hilo y en un contexto mucho más global a nivel geográfico.

El primer número 1 de la lista fue El Bulli (España) de Ferran Adrià y en las 19 ediciones que se han celebrado (en 2020 no se celebró por la pandemia) solo 9 restaurantes en el mundo han conseguido encabezar la lista. El Celler de Can Roca (España), el antiguo Noma (Dinamarca) y la Osteria Francescana (Italia), vencedores en varias ediciones, junto con The French Laundry (USA), The Fat Duck (UK), Eleven Madison Park (USA), Mirazur (Francia) y el nuevo Noma (Dinamarca), restaurante que hasta hoy era el Mejor Restaurante del Mundo.

En la edición de 2019, cambiaron un poco las reglas al crearse la lista «Best of the Best» a la que pasan a formar parte aquellos restaurantes que han alcanzado el número 1, de manera que ya no podrán volver a ser elegidos como número 1 en las siguientes ediciones.

Los restaurantes españoles en la lista de los 50 Best

En la lista de restaurantes que ocupan los puestos del 51 al 100, que ya se conoció hace unos días, el número 55 lo ocupa Azurmendi, que desciende 6 puestos. Entre los 50 primeros, nos encontramos en el puesto 42 a Quique Dacosta que sube desde el 71; Mugaritz desciende desde el puesto número 14 hasta el 21; Elkano se mantiene en el puesto número 16.

Los españoles que han conseguido hacerse un hueco en el top ten son Etxebarri, el asador más famoso del País Vasco, que baja del tercero al sexto puesto; DiverXO, que sube del puesto número 20 hasta el cuarto y Disfrutar que sube dos puestos respecto al año anterior y se sitúa en el tercero.

Los premios especiales individuales

El World's Best Female Chef 2022 patrocinado por Nude Glass, premio a la mejor chef femenina, en esta edición ha sido para la colombiana Leonor Espinosa propietaria del restaurante Leo en Bogotá.

patrocinado por Nude Glass, premio a la mejor chef femenina, en esta edición ha sido para la colombiana Leonor Espinosa propietaria del restaurante Leo en Bogotá. El World's Best Pastry Chef 2022 patrocinado por Sosa Ingredientes, premio al mejor chef pastelero, se lo ha llevado René Frank.

patrocinado por Sosa Ingredientes, premio al mejor chef pastelero, se lo ha llevado René Frank. El premio al restaurante más sostenible patrocinado por el ron Flor de Caña lo ha ganado el restaurante español Aponiente del chef Ángel León.

patrocinado por el ron Flor de Caña lo ha ganado el restaurante español Aponiente del chef Ángel León. El premio Chef's Choice patrocinado por Estrella Damm al mejor chef elegido por el resto de chefs ha sido para el mexicano Jorge Vallejo del restaurante Quintonil.

patrocinado por Estrella Damm al mejor chef elegido por el resto de chefs ha sido para el mexicano Jorge Vallejo del restaurante Quintonil. El restaurante neoyorquino Atomix ha sido reconocido con el premio Art of Hospitality patrocinado por Gin Mare.

patrocinado por Gin Mare. El premio One to Watch Award 2022 patrocinado por American Express ha sido para el restaurante AM de Alexandre Mazzia en Marsella.

patrocinado por American Express ha sido para el restaurante AM de Alexandre Mazzia en Marsella. El premio Icon Award en esta edición es para la nutricionista Wawira Njiru por su labor mejorando la alimentación de los escolares en Kenia.

en esta edición es para la nutricionista Wawira Njiru por su labor mejorando la alimentación de los escolares en Kenia. El premio a la subida más alta desde la pasada edición, patrocinado por Villa Massa ha sido para el restaurante berlinés Nobelhart & Schmutzig.

desde la pasada edición, patrocinado por Villa Massa ha sido para el restaurante berlinés Nobelhart & Schmutzig. El premio World's Best Sommelier Award 2022 , otorgado por primera vez este año y patrocinado por Beronia ha sido para Josep Roca de El Celler de Can Roca.

, otorgado por primera vez este año y patrocinado por Beronia ha sido para Josep Roca de El Celler de Can Roca. El nuevo restaurante de la lista que ha entrado en el puesto más alto, el número 12, es Uliassi.

Cómo se eligen los restaurantes de la lista

Detrás de las votaciones hay un total de 1.080 expertos de la industria de la restauración compuesto por un 50 % de hombres y 50 % de mujeres, de los cuales un 34 % son chefs y restauradores; un 33 % periodistas gastronómicos y otro 33 % «gourmets muy viajados», como los denomina la organización. Por su labor no reciben ningún sueldo ni retribución.

Este jurado está repartido por 27 regiones del mundo y cada región consta de 40 integrantes, siendo uno de ellos su presidente. Algunas de estas regiones abarcan más de un país, como sucede con la formada por España y Portugal, cuya presidente es la periodista Cristina Jolonch. Cada año se vuelve a evaluar la división y a los integrantes del jurado para asegurar que cada año haya al menos un 25 % de nuevos votantes.

A la hora de votar, el proceso es online y está auditado por la consultora Deloitte. Los expertos solo pueden hacerlo por aquellos restaurantes que hayan visitado al menos una vez en los últimos 18 meses. Cada uno escoge 10, de los que al menos tres deben pertenecer a una región diferente a la suya. Además, se les pide la fecha de la visita y acreditar que efectivamente han estado allí (pero durante su visita ellos no pueden revelar que son miembros de este jurado).

Por supuesto, los votos son confidenciales y auditados antes de hacerse públicos. El listado no es más que la puesta en común de dichas votaciones, porque en ningún momento se habla de nominaciones o candidaturas.

A la hora de escoger qué restaurantes votar, los miembros del jurado no tienen ningún tipo de restricción más. Es decir, que cualquier tipo de restaurante puede aparecer en el listado, sin importar su tamaño, su precio o el tipo de cocina que elabora. Aunque, claro está, el jurado siempre busca aquellos lugares donde el trato, la calidad de los productos, el ambiente, etc. es excelente.

Y por supuesto, la organización no permite que miembros del jurado voten a restaurantes con los que puedan tener cualquier tipo de relación empresarial o interés personal, tampoco se permite votar a los patrocinadores ni a los trabajadores de la revista.

