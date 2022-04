Londres será la próxima sede de los premios 50 Best Restaurants 2022

Los premios The World's 50 Best Restaurants 2022 celebran este año su edición número veinte. Patrocinados por S.Pellegrino y Acqua Panna, los mejores restaurantes del mundo se conocerán en una ceremonia que se celebrará el lunes 18 de julio en la histórica lonja Old Billingsgate de la ciudad de Londres.

Esta gala supone el regreso a Londres de este prestigioso evento de fama mundial, que ya se celebró en Londres de 2003 a 2015 y que anualmente reúne a los chefs, restauradores, medios de comunicación y gastrónomos más importantes del panorama gastronómico. El exclusivo programa de eventos, organizado por toda la ciudad, culminará con la ceremonia de entrega de premios, que tendrá lugar en Old Billingsgate, la antigua lonja de pescado de la capital, con vistas al río Támesis y al Puente de la Torre.

Según explica William Drew, Director de Contenido de The World’s 50 Best Restaurants: «Estamos encantados de anunciar la tan esperada fecha de los premios The World's 50 Best Restaurants 2022 en un lugar tan emblemático e histórico de Londres. Estamos impacientes por volver a reunir a lo más destacado de la gastronomía internacional y compartir con el mundo la increíble evolución del panorama gastronómico londinense en los últimos años».

Un programa con muchos eventos

Entre los eventos más destacados del programa, que se celebrará en Londres a mediados de julio, figuran el foro de liderazgo intelectual #50BestTalks, la Chefs' Feast donde se mostrarán los mejores productos y la mejor cocina del Reino Unido, la esperada mesa redonda con los medios de comunicación Meet the Chefs y, por supuesto, la ceremonia de entrega de premios y la presentación de la lista de 2022. Esta edición especial de #50BestTalks se centrará en el arte de la hostelería y llevará por título Bring the Magic! («¡Trae la magia!»). En ella participarán algunos de los restauradores más inspiradores e influyentes de la era contemporánea.

Noma, el mejor restaurante del mundo en 2021

La novedad de este año es la serie 50 Best Collaboration Dining, en la que los principales chefs y restaurantes de Londres se asociarán con chefs visitantes de 50 Best de todo el mundo para crear menús personalizados durante una sola noche. Más adelante, se facilitará información sobre los chefs y restaurantes que participarán y sobre cómo realizar reservas.

El programa de eventos de julio también estará precedido por varios anuncios de premios individuales, entre ellos el Champions of Change, The World's Best Female Chef Award patrocinado por Nude Glass, Licor 43 Icon Award y American Express One To Watch Award, todos ellos destinados a reconocer los logros de personas o establecimientos en el mundo de la hostelería y la gastronomía.

Noma cederá el testigo como mejor restaurante del mundo

El evento The World's 50 Best Restaurants 2021, patrocinado por S.Pellegrino y Acqua Panna, se celebró en Amberes (Flandes) y en él se nombró al restaurante Noma, de Copenhague (Dinamarca), como The World's Best Restaurant. El Noma actual pasa a formar parte del salón de la fama Best of the Best de antiguos restaurantes número 1, por lo que no podrá aparecer en la clasificación a partir de 2022.

50 Best continuará utilizando su plataforma global para destacar aún más los restaurantes y bares más notables de todo el mundo a través de la plataforma 50 Best Discovery, que incluye una recopilación detallada de guías de ciudades, además de sus listas 50 Best, premios especiales, colecciones no clasificadas y series de contenidos, incluida su lista 50 Next. 50 Best aprovechará la oportunidad en 2022 y en años venideros para amplificar el alcance de voces diversas y mensajes positivos, fomentar el debate progresivo y la colaboración entre países, así como para alentar una mayor exploración y descubrimiento gastronómicos.

