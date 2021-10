DiverXO de Dabiz Muñoz entra en el prestigioso 50 Best de los mejores restaurantes del mundo

Aunque la lista lleve el nombre de los "50 Mejores Restaurantes del Mundo", en realidad son 100 los restaurantes que aparecen en ella y llegaron a ser 120 en la pasada edición. Se publicó por primera vez en el año 2002 de la mano de la revista británica Restaurant Magazine, aunque en la actualidad The World 50 Best Restaurants es una empresa independiente de la revista que cuenta con el patrocinio de marcas como San Pellegrino. Acqua Panna, Estrella Damm, Beronia, Gin Mare o Cacao Barry.

Aunque algunos puedan ver esta lista como la competencia a la Guía Michelin, lo cierto es que más que competir se complementan. Mientras que la guía roja valora la excelencia a todos los niveles y, de alguna manera, toma como referencia la alta cocina francesa, la lista de los "50 Best" valora la innovación y el buen comer por encima del mantel de hilo en un contexto mucho más global a nivel geográfico.

El primer número 1 de la lista fue El Bulli (España) de Ferran Adrià y en las 18 ediciones que se han celebrado (en 2020 no se celebró por la pandemia) solo 8 restaurantes en el mundo han conseguido encabezar la lista. El Celler de Can Roca (España), el antiguo Noma (Dinamarca) y la Osteria Francescana (Italia), vencedores en varias ediciones, junto con The French Laundry (USA), The Fat Duck (UK), Eleven Madison Park (USA) y Mirazur, restaurante que hasta hoy era el Mejor Restaurante del Mundo y que es el primer restaurante francés que consigue estar en lo más alto de la lista.

En la edición de 2019, cambiaron un poco las reglas al crearse la lista "Best of the Best" a la que pasan a formar parte aquellos restaurantes que han alcanzado el número 1, de manera que ya no podrán ser elegibles como número 1 en las siguientes ediciones.

En esta nueva edición, la más emotiva de todas, los primeros minutos han estado dedicados a recordar a algunos chefs fallecidos durante la pandemia y a restaurantes de la lista que, aunque han tenido que cerrar, no se les olvida y se ha hecho mención de los restaurantes españoles Tickets (puesto número 20 en la lista de 2019) y Enigma (puesto 82 en 2019). El ganador ha sido el nuevo Noma, que en 2019 ocupó el segundo lugar y se llevó el premio a la entrada más alta en la lista.

DiverXO, un salto galáctico hasta el número 20

Hace apenas tres semanas Dabiz Muñoz era noticia por ser reconocido como el mejor chef del mundo en los The Best Chef Awards 2021, hoy vuelve a serlo después de que DiverXO, su restaurante madrileño con tres estrellas Michelin se metido en el puesto número 20 de la lista de los "50 Best", un ascenso estratosférico de 55 posiciones en la lista desde el puesto 75 que ocupara en la última edición que le lleva directo a la zona más deseada de esta prestigiosa lista.

Un nuevo reconocimiento que se suma al anteriormente citado y al Premio a la Innovación que también le ha otorgado la guía francesa La Liste y que llega justo cuando falta un día para que Dabiz inaugure su primer restaurante en Barcelona, ciudad en la que El GoXO dejará de ser un restaurante virtual para pasar a ocupar un espacio físico en el que se podrá disfrutar del ya famoso "goxismo ilustrado".

Aunque pudiera pensarse que Dabiz Muñoz está en su mejor momento, según él mismo cuenta, esto es solo el principio de todo lo bueno que está por llegar y, para empezar, el año que viene inaugurará un nuevo DiverXO en las afueras de Madrid para dejar su ubicación actual en el hotel NH Collection Eurobuilding.

Los restaurantes españoles en la lista de los 50 Best

DiverXO no es el único restaurante español presente en la lista, al buque insignia del universo XO le acompañan en el puesto 94, Arzak, que ha sido uno de los grandes descenso de este año al haber bajado 41 puestos; en el puesto 79, Aponiente, que sube 15 puestos; en el puesto 71, Quique Dacosta se sitúa 10 puestos por encima del que ocupaba el año pasado.

En el número 49, Azurmendi, que desciende 35 puestos; en el puesto 16, el asador Elkano sube desde el puesto 30; Mugaritz desciende desde el puesto número 7 hasta el 14; el restaurante catalán Disfrutar sube desde el noveno puesto al número 5; Etxebarri, el asador más famoso del País Vasco se mantiene en la tercera posición.

Este año se quedan fuera de la lista Nerúa, que en la edición pasada llegó al puesto 32 y Martín Berasategui, que ocupaba el puesto 87.

Los premios especiales individuales

El World's Best Female Chef Award patrocinado por Nude Glass, premio a la mejor chef femenina, en esta edición ha sido para Pía León del restaurante peruano Kjolle en Lima; el World's Best Pastry Chef Award patrocinado por Cacao Barry, premio al mejor chef pastelero, se lo ha llevado Will Goldfarb del restaurante indonesio Room 4 dessert en Ubud; el premio al restaurante más sostenible patrocinado por el ron Flor de Caña lo ha ganado el restaurante Boragó de Santiago de Chile; el premio Chef's Choice patrocinado por Estrella Damm al mejor chef elegido por el resto de chefs ha sido para el español Bittor Arguinzóniz del Asador Etxebarri; el restaurante italiano Lido 84 ha sido el restaurante con la entrada más alta en el puesto número 15; el vienés Steirereck ha sido reconocido con el premio Art of Hospitality patrocinado por Gin Mare; el premio Icon Award en esta edición es para la chef Dominique Crenn del restaurante Atelier Crenn en San Francisco; el premio a la subida más alta desde la pasada edición, patrocinado por Alaska Seafood ha sido para el restaurante hongkonés The Chairman.

