Dabiz Muñoz inaugura en Barcelona El GoXO, su servicio de comida a domicilio

Se acabó la espera. Si hace unos días os contábamos que el chef Dabiz Muñoz se traía algo entre manos, hoy se ha desvelado cuál es la novedad. Mañana, miércoles 4 de noviembre, abre su exitoso delivery, El GoXO, en Barcelona.

Para esta nueva aventura, el madrileño se alía una vez más con Glovo para traer a los barceloneses su propuesta de comida a domicilio, en un momento sensible además, por el cierre de la hostelería en toda Cataluña. "Tengo un romance con Barcelona. Llevo años mirando para abrir aquí un restaurante pero por distintas razones no ha funcionado. No había otra ciudad mejor para llevar esto a cabo", explica el propio Dabiz.

Pero ojo, será algo que en principio será un pop-up que funcionará de manera efímera, porque el GoXO estará disponible en la plataforma hasta el próximo 30 de noviembre. Aunque la intención es que, pasada esa fecha, pueda quedarse de manera definitiva.

Así nació GoXO y así será en Barcelona

Desde Glovo explican que en España trabajan con más de 20.000 restaurantes, 6000 de ellos se han unido a la plataforma desde el inicio de la pandemia, muchos de ellos creando segundas marcas que solo existen para el delivery. Es el caso de Dabiz Muñoz.

En un momento especialmente complicado para la hostelería, el chef de DiverXO y StreetXO, lanzó, en plena cuarentena su propuesta de comida a domicilio, que definió como cocina casera imaginativa. "En el mundo XO hay una premisa inquebrantable, está prohibido rendirse", apunta. "Queríamos crear algo con la creatividad de alta cocina, conceptos fáciles de entender y sobre todo, que todo llegara bien a casa". Cuando una puerta se cierra, siempre se abre una ventana. Primero fueron tres platos, algunos de los que el chef estuvo cocinando en Instagram durante la cuarentena, a los que se han ido uniendo múltiples opciones, que cada día pueden disfrutar los usuarios de Glovo en su casa.

"Cuando empezamos a plantearnos este delivery, nosotros éramos neófitos en este mundo. Desde Glovo me dieron tranquilidad y estoy muy contento con ello desde que lo lanzamos, nuestro día a día con los glover", relata. El propio Dabiz Muñoz lo describe como un "gochismo ilustrado, fresco, punzante y chispeante. Puro sabor y sabor sorprendente" y razón no le falta. Cuando todos estábamos en casa, el creador tras uno de los mejores restaurantes de España, pensó la forma de implementar la alta cocina en el servicio a domicilio.

Para ello, han montado unas cocinas en Barcelona. "Trabajamos estrechamente con los hoteles NH, de hecho DiverXO está en el Eurobuilding. Para la cocina en Barcelona hemos utilizado una de las cocinas de uno de sus hoteles, para poder arrancar el restaurante lo más rápido posible", explica y continúa "hemos traído a mis jefes de cocina, a personas importantes del equipo. No es una cocina de producción, es una cocina donde hay gente muy importante dentro de mis propios restaurantes. Hemos conformado un equipo de cocineros de Champions League."

Fue el pasado mes de mayo, cuando el chef confió en Glovo para lanzar en Madrid su primer restaurante virtual, que ahora llega a Barcelona. "La situación del sector es muy complicada, pero gracias a la colaboración con Glovo hemos podido seguir atendiendo a nuestros clientes durante estos meses. Ahora, queremos centrarnos en Barcelona, una ciudad importante para nosotros y de máxima referencia en el mundo gastronómico. Lo hacemos con nuestra propuesta más atrevida: alta cocina para disfrutar en casa. Es un nuevo concepto, pero mantiene toda la esencia de mi propuesta gastronómica”, explica el propio Dabiz.

Éxitos como el cocido Hong Kong-Madriz, los tacos de costilla ahumada, la lasaña Mumbai, los udon a la 'carbonata' de azafrán con salsa de chili crab de pimentón de la vera o la tarta de queso de la Pedroche, han hecho la cocina de este genial cocinero mucho más accesible.

Dani Salas

No obstante, la carta de el GoXO es muy cambiante. "Se trata de una carta reducida, que vamos cambiando con la temporada. Hay algunos platos que hemos sacado, pero que queremos volver a meter porque la gente los demanda. No descartamos ir poniendo nuevos y sacar otros", comparte Muñoz.

¿Cómo pedir GoXO en Barcelona?

GoXO solo está disponible a través de la plataforma de delivery Glovo. En primer lugar, en el caso de no tenerla descargada, habrá que hacerlo y registrarse.

Una vez introducida tu dirección de entrega y comprobar si llega a tu zona de Barcelona, debes seleccionar en las opciones la sección de Alta Cocina. En ella aparece el restaurante GoXO, siempre y cuando haya disponibilidad y con un número máximo de pedidos.

La comida de GoXO se suele programar, con al menos un día de antelación y estará disponible a partir de hoy para pre-order de toda la semana. Estará disponible de miércoles a domingo.

Una vez seleccionado el pedido y confirmado, lo recibirás en casa en el momento estipulado, junto a pequeñas instrucciones para dar el último toque en casa y disfrutarlos.

