Dabiz Muñoz, el mejor chef del mundo

The Best Chef Awards es una de las citas gastronómicas importantes a nivel mundial y, anoche, recuperaban la normalidad de los eventos presenciales en una gala celebrada de Amsterdam que contó con la presencia de grandísimos chefs procedentes de todo el mundo.

Se trata de unos premios en los que cocineros y profesionales del mundo de la gastronomía votan para elegir la lista de los 100 mejores cocineros del mundo. Una lista en la que este año han conseguido entrar 15 chefs españoles.

El mejor chef del mundo es español

En el podium de esta nueva edición de The Best Chef Awards se habla español, pues a Dabiz Muñoz, el flamante ganador, le acompañan en lo más alto el sueco Björn Frantzen y otro español, Andoni Luis Adúriz del restaurante Mugaritz.

Dabiz Muñoz, el conocido chef madrileño, que en esta nueva edición ha escalado cinco posiciones hasta llegar a lo más alto de la lista no ha llegado hasta aquí por casualidad, pues ha sido necesario un largo camino desde que empezara su andadura profesional en restaurantes de la capital como Catamarán, Chantarella o Viridiana, donde trabajaba a las órdenes de Abraham García, chef por el que más de una vez ha confesado su admiración y que podría considerarse uno de sus primeros referentes.

El regreso a España

Tras un periplo internacional que le llevó a trabajar en algunos de los mejores asiáticos de Londres, en el año 2007 regresó a Madrid con Ángela Montero, que por aquel entonces era su mujer y socia profesional. Ambos, Dabiz en la cocina y Ángela en la sala, abrieron DiverXO en su primera ubicación, un pequeño local de apenas "cuatro mesas" en la calle Francisco Merano que también fue su casa durante los primeros meses, pues como en alguna ocasión ha contado Dabiz no podían permitirse pagar dos alquileres. Y es que nadie dijo que perseguir sueños fuese fácil... o barato.

En 2010, con el traslado a la calle Pensamiento, llegaba la primera estrella Michelin, el primer gran paso en una ruta hacia el olimpo gastronómico de nuestros días. Dos años más tarde llegaría la segunda estrella y la inauguración de StreetXO en el Gourmet Experience de la última planta de El Corte Inglés de la Plaza de Callao que, inicialmente, era solo una barra de comida callejera con fuerte inspiración asiática.

En 2013, la guía roja le otorgaba la tercera estrella a DiverXO y lo convertía en el único restaurante con esta distinción de la capital. Un año más tarde, en 2014, las revalidaría después de que el restaurante, famoso por los cerdos voladores que forman parte de la decoración, se trasladase a la ubicación que ocupa actualmente en el hotel NH Collection Eurobuilding de la calle Padre Damián.

Ese año finalizaba también su relación con Ángela Montero y StreetXO Madrid se trasladaba al Gourmet Experience de la calle Serrano con un local más grande con mesas, sillas y terraza y se consolidaba como una de las propuestas más apetecibles y gamberras de la capital. Dos años más tarde, el chef abría un segundo StreetXO en el barrio londinense de Mayfair.

Paralelamente, a lo largo de todos estos años, Dabiz se ha ido convirtiendo en un personaje muy mediático, llegando a protagonizar incluso la serie documental El Xef y a convertirse en habitual de programas de televisión relacionados con la gastronomía como Masterchef.

Tiempos de pandemia, tiempos para la innovación

La pandemia del coronavirus ha sido un terrible azote para la restauración y los restaurantes XO no han sido la excepción, pues las pérdidas obligaron al cierre definitivo del restaurante londinense. Los contratiempos no acabaron ahí, pues en agosto de 2020, cuando parecía que el sector empezaba a remontar, un incendio en las cocinas de DiverXO, en el que afortunadamente no hubo que lamentar daños personales, les obligaba también a cerrar para acometer las reparaciones pertinentes.

Pero cuando se cierran unas puertas, se abren otras y hace un año, Dabiz Muñoz presentaba GoXO, una marca del universo XO pensada para el delivery que arrancaba con alguno de los platos que el chef había ido cocinando en su cuenta de Instagram. Un año más tarde, con sede en Madrid y Barcelona, GoXO es todo un éxito con platos ya icónicos como el cocido Hong-Kong-Madriz, la tarta de queso o los Pollos Muñoz.

