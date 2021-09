Jelly, la colección de porcelana más orgánica de Cookplay

Las piezas de la nueva colección Jelly de la marca vasca Cookplay son volúmenes libres y espontáneos que se adaptan a la mano de forma natural, líneas derretidas que fluyen entre los dedos para dar valor a la importancia de la imaginación y la creatividad en las mesas más novedosas y sorprendentes.

“Siempre quise diseñar una colección artística y emocional, sin respetar el factor funcional, dejándome llevar solo del impulso creativo pero al final la diseñadora industrial que llevo dentro acababa midiendo los formatos y dando forma a las capacidades con el equilibrado resultado entre forma y función de mis colecciones anteriores…

Pero con Jelly estaba convencida que lo iba a conseguir, que me iba a quedar en el terreno libre y caótico de las obras que salen de la más genuina inspiración… y esta vez lo he logrado. Jelly es la colección de las formas más libres que se pueden diseñar, de las curvas más ovoides, del trazo más sinuoso, sin ángulos y sin ningún plano recto. No te vas a olvidar nunca de Jelly, porque es original, desprende cariño, puro sentimiento que entra en relación emocional con todo el que la coge en sus manos para mimarla y protegerla como algo que carece de malicia. Jelly es afecto y ternura”, dice Ana Roquero, directora y diseñadora de la marca de menaje Cookplay.

Cómo es la colección Jelly

Jelly presenta una extensa colección de piezas, platos, boles y fuentes de diferentes tamaños para dar servicio a las mesas más gastronómicas y como gran novedad la colección se completa con tres piezas verticales en porcelana: jarra para agua o jarrón, jarrita para salsas y vaso para agua o cocteles.

La colección se presenta en los dos acabados del resto de colecciones de Cookplay: biscuit mate y esmaltada y, la gama de jarras y vasos, se presenta además en el acabado negro mate.

Esta gran novedad se presentara durante la feria internacional Sirha Lyon (23-26 de septiembre) junto con sus otras 6 colecciones de vajillas de porcelana y su gama de menaje desechable 100 % biodegradable de diseño para catering y take away.

¿Qué es Cookplay?

Cookplay es la editora vasca de menaje creada por la diseñadora Ana Roquero para redefinir la mesa moderna con propuestas sostenibles, creativas y refrescantes cercanas a la sensibilidad de la nueva food culture. Cookplay, que ganó un Red Dot Design Award por el diseño de una concha adaptada a la mano, se posiciona como la marca de menaje de diseño de vanguardia, presente en más de 60 países y cosechando numerosos premios nacionales e internacionales en el ámbito del diseño, de la empresa y de la hostelería.

