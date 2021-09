La mejor croqueta de jamón del mundo estará en el regreso de MadrEAT

El 10 de marzo de 2020, MadrEAT anunciaba la cancelación de su edición de primavera. Una medida preventiva ante la incertidumbre que existía en ese momento debido al coronavirus, cuatro días más tarde se decretaba el estado de alarma y hasta la fecha, el mercado madrileño de comida callejera no había podido volver a celebrarse.

Año y medio después de que el coronavirus nos pusiera a todos en cuarentena, MadrEAT vuelve a la Plaza de Azca, y vuelve a lo grande. La comida callejera vuelve a la capital y con restaurantes y platos que todos estamos deseando probar o repetir, como la Mejor Croqueta de Jamón del Mundo.

Cañitas Maite en el primer MadrEAT de la era Covid

Ese mismo 10 de marzo de 2020, Javier Sanz y Juan Sahuquillo eran prácticamente unos desconocidos en el mundillo gastronómico, pero estos jovencísimos chefs, que aún no han cumplido el cuarto de siglo, no solo han conseguido en estos meses de pandemia que todos tengamos marcado en el mapa Casas Ibáñez, el pueblo albaceteño en el que está su restaurante Cañitas Maite, como destino gastronómico de cabecera.

Arrasaron el Madrid Fusión, llevándose el Premio Cocinero Revelación, Mejor Escabeche y Mejor Croqueta de Jamón del Mundo elaborada con jamón Joselito y una bechamel de leche y mantequilla de oveja. Y esto es solo el principio de una revolución gastronómica en la comarca de la Manchuela sobre la que aún quedan muchas páginas por escribir.

Y el próximo fin de semana regresan a Madrid, a MadrEAT, y sus ya famosísimas croquetas vendrán con ellos a la capital. Los que aún no hayáis probado su cocina y no os venga demasiado bien viajar a Albacete en próximas fechas no perdáis ocasión y aprovechad para probar sus ya icónicas tapas en el regreso de este mercado gastronómico que antes de la pandemia estaba considerado como uno de los diez mejores mercados gastronómicos de Europa.

Cúando y dónde

El lugar elegido para esta primera edición de MadrEAT de la nueva normalidad es de nuevo la Plaza de Azca en el número 89 del Paseo de La Castellana y tendrá lugar los días 17, 18 y 19 de septiembre en horario de 12 de la mañana a 12 de la noche el viernes y el sábado, y de 12 de la mañana a 8 de la tarde el domingo.

Sigue los temas que te interesan