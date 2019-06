¿Cómo se eligen los '50 Mejores Restaurantes del Mundo'?

Una de las fechas más señaladas en el calendario de eventos gastronómicos es la celebración de la gala de los 50 Mejores Restaurantes del Mundo (The World’s 50 Best Restaurants), celebrada por la revista Restaurant Magazine.

Este año la celebración es en Singapur, en el Grand Ballroom de Marina Bay Sands y hasta allí se han desplazado chefs y personalidades de la gastronomía llegadas de todas partes del mundo para vivirlo en directo y conocer de primera mano cuál es el mejor restaurante del mundo este año.

La gala que se celebró por primera vez en el año 2002 y desde entonces tanto su reconocimiento como repercusión no ha parado de crecer. Pero, ¿sabes cómo funciona?

El Celler de Can Roca no va a volver a ganar

Joan Roca durante la recepción celebrada en Singapur. Foto: The World's 50 Best Restaurants

Lo primero que hay que saber es que este año ha entrado en vigor una nueva norma que provoca un gran cambio: Los restaurantes que ya han ganado el primer puesto no pueden ser votados. En su caso, pasan a un nuevo grupo llamado Best of the Best donde estarán para la posteridad los nombres de los restaurantes que alcanzaron tal posición en años anteriores.

Es decir, que no podemos esperar que este año gane de nuevo El Celler de Can Roca porque ya sucedió en 2013 y 2015, por ejemplo. Así lo expresa la propia web de los premios, donde se explica que no serán seleccionados en 2019 ni en los próximos años. Estos restaurantes son:

El Bulli , ganador en 2002, 2006, 2007, 2008 y 2009

, ganador en 2002, 2006, 2007, 2008 y 2009 The French Laundry , en 2003 y 2004

, en 2003 y 2004 The Fat Duck , en 2005

, en 2005 Noma , en 2010, 2011, 2012 y 2014

, en 2010, 2011, 2012 y 2014 El Celler de Can Roca , en 2013 y 2015

, en 2013 y 2015 Osteria Francescana en 2016 y 2018

en 2016 y 2018 Eleven Madison Park en 2017

En el caso de Noma se ha hecho una excepción ya que ha cambiado de ubicación y sí permanecerá en la lista de restaurantes participantes.

¿Cómo se escogen los 50 Mejores Restaurantes del Mundo?

Infografía: The World's 50 Best Restaurants

Detrás de las votaciones hay más de 1.000 expertos de la industria de la restauración compuesto por un 50% de hombres y 50% de mujeres, de los cuáles un 34% son chefs y restauradores; un 33% periodistas gastronómicos y otro 33% "gastrónomos viajados", como los denomina la organización. A cambio de esta labor no reciben ningún sueldo ni retribución.

El jurado está repartido por 26 regiones del mundo y cada región consta de 40 integrantes, siendo uno de ellos su presidente. Algunas de estas regiones abarcan más de un país, como sucede con la formada por España y Portugal, y cada año se vuelve a evaluar la división y a los integrantes del jurado, cambiando al menos un 25% de los nombres de un año a otro.

A la hora de votar, el proceso es online y está auditado por Deloitte. Los expertos solo pueden hacerlo por aquellos restaurantes que hayan visitado al menos una vez en los últimos 18 meses. Cada uno escoge 10, de los cuáles cuatro deben ser de una región diferente a la suya. Además, se les pide la fecha de la visita y acreditar que efectivamente han estado allí (pero durante su visita ellos no pueden revelar que son miembros de este jurado).

Y por si te lo preguntas, tampoco pueden votar a un restaurante por haber probado la cocina de su chef fuera de este (pongamos como ejemplo un cátering de la firma del mismo chef), ni cuando se trata de restaurantes temporales o pop-up.

Por supuesto, los votos son confidenciales y auditados antes de hacerse públicos. El listado no es más que la puesta en común de dichas votaciones, porque en los 50 Mejores Restaurantes del Mundo no se habla de nominaciones o candidatos.

A la hora de escoger qué restaurantes votar, los miembros del jurado no tienen ningún tipo de restricción más. Es decir, que cualquier tipo de restaurante puede aparecer en el listado, sin importar su tamaño, su precio o el tipo de cocina que elabora. Aunque, claro está, el jurado siempre busca aquellos lugares donde el trato, la calidad de los productos, el ambiente, etc. es excelente.

Y por supuesto, la organización no permite a los miembros del jurado que voten a restaurantes con los que puedan tener cualquier tipo de relación empresarial o interés personal, tampoco se permite el voto a los patrocinadores ni a los trabajadores de la revista.

Que de un año a otro entren y salgan restaurantes de la lista o las subidas y bajadas que se producen, se debe a las votaciones y nunca a que se haya expulsado un restaurante, ya que esto no se puede hacer. Todo depende de los votos al 100%.

Lo cierto es que la lista de los 50 Mejores Restaurantes del Mundo supone para estos negocios un auténtico empujón cuando aparecen en ella, por no hablar de estar entre los 10 primeros. En cuestión de días sus reservas se ven multiplicadas, llegando a tener una lista de espera de semanas y meses.

Estamos deseando conocer el ganador de este 2019.