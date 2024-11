Eva, un ángel por vocación que salva vidas: "En Carnaval pedía a mi madre que me disfrazara de enfermera"

Noticias relacionadas Salva la vida de Romeo, un niño de sólo tres años en parada cardiorrespiratoria

La vida de Romeo, un pequeño de 3 años que estuvo a punto de decir adiós a la vida el pasado 8 de mayo de 2023 en un parque de Arroyo de la Encomienda, cambió desde ese día. La de Eva, la enfermera que consiguió salvarle la vida en un gesto heroico, también.

Eva Herrero García tiene 50 años y suma 26 trabajando como enfermera, primero en el Hospital Río Carrión de Palencia, lugar en el que completó sus estudios, y después en el Hospital Río Hortega de Valladolid.

Tras este brillante gesto, salvando la vida a un pequeño que crece ahora como que nada hubiera pasado, el Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda entregaba, el pasado viernes, 18 de octubre, la primera medalla de honor del municipio a Eva. Merecido.

Enfermera por vocación

“Mi vocación comienza desde que era pequeña. En Carnaval pedía a mi madre que me disfrazara de enfermera. Me ponía los atuendos e iba tan contenta. Incluso, cuando íbamos a ferias, les pedía que me regalaran maletines y demás. Lo tenía claro desde el principio”, asegura en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León Eva.

Nació en la localidad vallisoletana de Íscar. Sin embargo, se considera arroyana de adopción, ya que en la cerca a la capital población pucelana es donde ha conformado su proyecto de vida.

“Empiezo a estudiar enfermería en Palencia y a trabajar en el Hospital Río Carrión de Palencia. Primero en Consultas y, al poco tiempo, en Urgencias. Todo hasta que me llamaron para trabajar en el Río Hortega de Valladolid”, confiesa.

Añade que, “por suerte”, desde 1998, que empezara su carrera laboral, hasta ahora, ha trabajado sin estar un solo año en el paro. Admirable.

Un día que nunca olvidará

“Cuando se sucedieron los acontecimientos estábamos en el Parque del Tubo, en la calle José Luis Lasa. Estaba con mi hija y le dije que nos íbamos. Me llamó mi marido para decirme que esperáramos, que venía a recogernos. El destino quería que estuviera en ese lugar”, explica Eva.

Fue entonces cuando auxilió a Romeo, de manera brillante, provocándole el vómito y viendo como el pequeño, de solo 3 años, respiraba de nuevo. Desde ese día la familia y el pequeño, están muy unidos.

“Parece que todo se alineó y que estaba yo allí, como ángel de la guarda para salvar a Romeo. El hecho de salvar a una persona es algo que te marca. Más a un niño de 3 años”, explica la enfermera.

No puede ser para menos.

Eva con Romeo, a la izquierda, y a la derecha Roberto, Rositsa y Romeo

Una merecida medalla

El pleno del Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda hacia entrega, el viernes 18 de octubre, de la primera medalla de honor del municipio. La primera distinción de este tipo otorgada por el Consistorio arroyano tras la aprobación, en 2020, de su Reglamento de Honores y Distinciones.

Era el alcalde de la localidad vallisoletana, Sarbelio Fernández, el encargado de entregar la Medalla de Plata de Arroyo a Eva Herrero García por su “valerosa y providencial” intervención”.

El propio primer edil fue el que propuso la concesión de esta medalla, aprobada por unanimidad del Pleno del Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda. Eva recibía también un ramo de flores y agradecía el reconocimiento.

Eva y Romeo en el acto de entrega de la medalla Fotografía: Ayuntamiento de Arroyo cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

“Fue un acto muy bonito e íntimo. No soy una persona a la que le gustan las cosas adornadas. Allí estaba la corporación municipal, mis padres, sobrinos y amigos, algunos de ellos estaban en el parque. Otro día que siempre recordaré”, explica nuestra entrevistada.

La Sanidad

“Contamos con una sanidad estupenda. A veces, no sabemos valorar lo que tenemos. Puede ser mejorable, como todo en la vida, pero si no se cuida se puede terminar estropeando y privatizando, lo que perjudicaría a los más desfavorecidos”, apunta la profesional.

Eva apuesta por “cuidar y mantener” ese sistema público de salud y finaliza apuntando que “ser enfermera es muy bonito” pero confiesa que el día que salvó a Romeo “pasó mucho miedo”.

Por suerte la situación se resolvió y “sigue dando guerra”, como ella dice, y será por muchos años más.