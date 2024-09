Vallsur conciencia sobre el Alzheimer, el gran interrogante: ‘Imagínate quedarte en blanco y…’

La campaña ‘Imagínate quedarte en blanco y…’, que pone en marcha Vallsur, quiere conmemorar el Día Mundial del Alzheimer, que va a tener lugar el próximo 21 de septiembre. Con ella, se pretende crear conciencia mostrando la realidad de esta enfermedad y dar pautas para su detección, investigación y prevención.

Ya desde el día 18 y hasta el propio 21 de septiembre, habrá multitud de mensajes repartidos por todo el centro comercial. Sus lemas serán claros y tendrán la intención de impactar en aquellos que los lean. En sus mensajes se mostrarán las dificultades cotidianas a las que se enfrentan las personas con este deterioro cognitivo.

‘Imagínate quedarte en blanco y… no saber dónde estás’, ‘Imagínate quedarte en blanco y… no saber navegar por una web’ o, ‘Imagínate quedarte en blanco y… no reconocerte’, son algunas de esas frases.

Así, toda la semana Vallsur quiere dar visibilidad a la labor que realizan también los familiares y cuidadores, en cuyos hombros recae la carga física y psicológica durante el proceso.

Por su parte, varias escuelas de baile de la cuidad entre las que destacan la Asociación Valladolid Unido por el Baile, para poner su granito de arena en el homenaje realizarán una master class el próximo día 21 de septiembre, en un horario de 18:00 a 22:00 horas en la plaza de Simancas. Esta actividad es beneficiosa a nivel físico, pero también mental.

De esta manera, esta iniciativa se enmarca en una campaña que ha impulsado el área de Property Management de CBRE, para concienciar sobre el Alzheimer.

En ella también se encuentra el programa Caring for Communities, que se pondrá en marcha en 47 centros comerciales, a los que se suman 16 oficinas en España. Además, en Portugal, la llevarán a cabo 148 centros comerciales y un total de 32 oficinas de 15 países de toda Europa.